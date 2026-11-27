Người dân từng nhận chuyển khoản với nội dung bất thường cần nhanh chóng xác minh, trình báo Công an.

Một khoản tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng, kèm theo nội dung giao dịch lạ, có thể khiến người nhận bối rối, nhất là khi ngay sau đó xuất hiện cuộc gọi yêu cầu hoàn trả.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin và xác minh với ngân hàng để tránh những rủi ro phát sinh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa, các đối tượng có thể lợi dụng giao dịch chuyển tiền nhầm để dựng lên kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc biến người nhận thành trung gian luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

(Ảnh: Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa)

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc đối tượng cố tình chuyển một khoản tiền vào tài khoản của người dân. Ngay sau đó, chúng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả nhưng không thông qua ngân hàng mà chuyển vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Để tạo lòng tin và gây áp lực, các đối tượng có thể giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ cơ quan chức năng, liên tục thúc giục người nhận thực hiện giao dịch. Chúng còn viện dẫn những lý do như tài khoản chuyển tiền ban đầu bị khóa, chưa liên kết với VNeID hoặc cần thực hiện thủ tục xác minh đặc biệt.

Những thông tin này có thể được dựng lên nhằm đánh lạc hướng, khiến người nhận mất cảnh giác và làm theo yêu cầu. Nếu chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định, nạn nhân có nguy cơ mất tài sản, gặp khó khăn khi thu hồi tiền hoặc bị lợi dụng để luân chuyển dòng tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, việc nhận tiền chuyển nhầm không đồng nghĩa khoản tiền đó thuộc quyền sở hữu của người nhận. Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ hoàn trả tài sản.

Trường hợp cố tình không trả lại tài sản, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Hành vi giả danh, dựng kịch bản chuyển tiền nhầm nhằm chiếm đoạt tài sản cũng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật tương ứng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không sử dụng, rút hoặc tự ý chuyển tiếp khoản tiền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện tiền bất thường được chuyển vào tài khoản, cần liên hệ ngân hàng qua các kênh chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch để được tra soát, xác minh và hướng dẫn hoàn trả đúng quy trình.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ, không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần lưu giữ thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại liên quan để phục vụ việc xác minh.

Nếu nhận được yêu cầu hoàn trả tiền kèm theo dấu hiệu đe dọa, thúc ép hoặc nghi ngờ lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng và kịp thời trình báo cơ quan Công an.

Việc xử lý giao dịch chuyển tiền nhầm cần được thực hiện thông qua ngân hàng, bảo đảm khoản tiền được hoàn trả đúng chủ sở hữu và đúng quy định. Người dân không nên tự ý chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình bị lợi dụng trong các hoạt động luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa

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