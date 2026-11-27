Người đang nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng cần lưu ý một phương thức chi trả mới liên quan đến ứng dụng VNeID.

Từ ngày 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Lương hưu và các khoản trợ cấp hằng tháng là nguồn thu nhập quan trọng đối với nhiều người cao tuổi tại Việt Nam. Vì vậy, những thay đổi liên quan đến phương thức chi trả luôn là vấn đề được người thụ hưởng quan tâm, đặc biệt là việc có phải mở tài khoản mới hoặc thực hiện thêm thủ tục để tiếp tục nhận tiền hay không. Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử. Theo quy định, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dân tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận các khoản chi trả liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Những khoản có thể tiếp nhận thông qua phương thức này gồm tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thêm phương thức nhận lương hưu, trợ cấp thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Điểm đáng chú ý là tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải một tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để phục vụ việc nhận tiền. Như vậy, người đang có tài khoản thanh toán phù hợp không nhất thiết phải mở thêm tài khoản ngân hàng mới chỉ để sử dụng phương thức nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID.

Theo cơ chế được quy định tại Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội có thể thực hiện chi trả những khoản hỗ trợ, lương hưu và an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Việc bổ sung phương thức chi trả này được kỳ vọng giúp hoạt động tiếp nhận các khoản an sinh xã hội thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với người cao tuổi đã quen sử dụng điện thoại thông minh và tài khoản thanh toán, đây có thể là một lựa chọn bổ sung trong quá trình nhận lương hưu, trợ cấp. Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là những trường hợp chưa sử dụng VNeID hoặc chưa tích hợp tài khoản có bị ảnh hưởng đến việc nhận tiền hằng tháng hay không.

Chưa tích hợp tài khoản trên VNeID có tiếp tục được nhận lương hưu, trợ cấp?

Theo thông tin được Báo Điện tử Chính phủ dẫn từ quy định hiện hành, việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không đồng nghĩa với việc tất cả người thụ hưởng bắt buộc phải chuyển sang phương thức này. Cụ thể, Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với người cao tuổi chưa có điện thoại thông minh, chưa quen sử dụng ứng dụng định danh điện tử hoặc chưa có điều kiện tiếp cận các phương thức thanh toán số. Nói cách khác, việc chưa tích hợp tài khoản trên VNeID không đồng nghĩa với việc người dân bị dừng chi trả lương hưu hay trợ cấp. Quy định tạo điều kiện để các phương thức chi trả cùng tồn tại trong quá trình chuyển đổi, hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng.

Đối với những người muốn sử dụng phương thức mới, có một số yêu cầu cần lưu ý. Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản để hưởng an sinh xã hội, gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Đặc biệt, tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và có thông tin trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử. Đây là điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm khoản chi trả được chuyển đến đúng người thụ hưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ nhầm lẫn hoặc lợi dụng thông tin định danh.

Chẳng hạn, người cao tuổi đã có tài khoản thanh toán đứng tên mình có thể sử dụng tài khoản đó để tích hợp nếu đáp ứng các yêu cầu của hệ thống. Tuy nhiên, không thể tùy ý sử dụng tài khoản đứng tên người thân để thay thế cho tài khoản chính chủ khi thực hiện tích hợp theo quy định này. Người dân cũng cần phân biệt giữa tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tài khoản thực tế tiếp nhận tiền. VNeID là nơi quản lý thông tin định danh và liên kết tài khoản, không phải một ngân hàng mới để người dân gửi hoặc rút tiền.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ trên VNeID để tiếp nhận các khoản chi trả. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Bên cạnh lương hưu và trợ cấp, quy định còn khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chi trả tiền hỗ trợ từ thiện hoặc những khoản kinh phí hợp pháp khác không có nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Việc mở rộng phạm vi sử dụng được kỳ vọng tạo thêm sự thuận tiện trong hoạt động chi trả, nhất là khi thông tin người thụ hưởng được xác thực thông qua hệ thống định danh điện tử.

Tuy nhiên, người dân cần hiểu rằng đây là một phương thức tiếp nhận khoản chi trả, không phải chính sách tăng lương hưu hoặc bổ sung mức trợ cấp mới. Quy định cũng không đồng nghĩa với việc mọi người cao tuổi đều phải lập tức thay đổi cách nhận tiền đang sử dụng. Với những người đã quen nhận lương hưu qua tài khoản thanh toán hoặc các hình thức chi trả hợp pháp khác, việc chuyển sang sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cần căn cứ vào nhu cầu thực tế và hướng dẫn triển khai của cơ quan chi trả.

Đặc biệt, người cao tuổi nên kiểm tra kỹ thông tin tài khoản chính chủ trước khi thực hiện tích hợp, tránh nhầm lẫn giữa các loại tài khoản và bảo đảm dữ liệu định danh trùng khớp. Trong trường hợp chưa rõ cách thực hiện, người thụ hưởng có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị đang thực hiện chi trả để được hướng dẫn theo phương thức phù hợp.

Có thể thấy, thay đổi đáng chú ý từ ngày 28/9/2026 là việc bổ sung thêm lựa chọn nhận lương hưu, trợ cấp thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đối với người cao tuổi, điều quan trọng nhất là hiểu đúng bản chất của phương thức mới: không bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng riêng, không mặc nhiên bị dừng chi trả nếu chưa tích hợp VNeID và tài khoản liên kết phải là tài khoản chính chủ.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ