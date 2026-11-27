Livestream không chỉ là nơi giải trí mà còn mở ra những hướng đi mới cho các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam.

Livestream từng được xem là hình thức giải trí trực tuyến, nơi người dùng trò chuyện, ca hát hoặc chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày. Theo thời gian, hoạt động này trở thành một hướng sáng tạo nội dung, với những người dành nhiều giờ mỗi ngày để chuẩn bị chương trình, tương tác với khán giả và xây dựng cộng đồng riêng.

Trên Bigo Live, một số nhà sáng tạo Việt Nam đang theo đuổi những hướng đi khác nhau. Tiên Chocopie, Thỏ Cute, Nấm Babi và Như Babi tập trung vào hoạt động biểu diễn, trong khi Trác Trác và Cô Milk còn đảm nhận vai trò quản lý, đào tạo các thành viên trong agency.

Những màu sắc khác nhau trên livestream

Thỏ Cute (BIGO ID: Tho.cute) xây dựng nội dung xoay quanh thời trang. Cô từng giành vị trí Top 1 cuộc thi Dress Queen tại BIGO SUMMER 2026. Với hình thức livestream, thời trang không chỉ được thể hiện qua trang phục mà còn thông qua cách người sáng tạo xây dựng hình ảnh và tương tác với người xem.

Thỏ Cute (BIGO ID: Tho.cute). (Photo: Bigo Live)

Nấm Babi (BIGO ID: Embe_xinhyeu) lựa chọn hướng biểu diễn. Năm 2026, cô tham gia MISS BIGO với tư cách đại diện Việt Nam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Cuộc thi có sự góp mặt của các nhà sáng tạo đến từ 32 quốc gia.

Trong khi đó, Tiên Chocopie (BIGO ID: HG.TIEN9999) thường xuyên tham gia các cuộc thi trên nền tảng. Cô đạt Top 1 hạng mục Idol Battle tại BIGO Awards Gala 2025 và tiếp tục giành vị trí này tại BIGO SUMMER 2026.

Với Như Babi (BIGO ID: Nhubabine), ca hát là nội dung chính trong các buổi phát sóng. Gia nhập nền tảng từ năm 2020, cô duy trì các buổi livestream biểu diễn và đạt vị trí Top 2 Super Idol tại Bigo Live Việt Nam.

Bên cạnh những nhà sáng tạo tập trung vào hoạt động cá nhân, Trác Trác (BIGO ID: Ntracagency) và Cô Milk (BIGO ID: Teammilkno1) còn dành thời gian quản lý đội ngũ. Trác Trác sáng lập NTrac Agency, trong khi Cô Milk điều hành Team Milk. Cả hai vừa duy trì hoạt động livestream, vừa hỗ trợ các thành viên phát triển nội dung.

Công việc phía sau những buổi livestream

Để duy trì một kênh livestream, nhà sáng tạo cần chuẩn bị nội dung, sắp xếp lịch phát sóng và tìm cách giữ tương tác với khán giả. Với những người lựa chọn biểu diễn, việc luyện tập kỹ năng cũng là một phần trong quá trình làm nội dung.

Như Babi duy trì lịch livestream ca hát và thường xuyên bổ sung các ca khúc mới vào chương trình. Cô nhận được sự hỗ trợ từ agency Titan trong việc lên kế hoạch sự kiện và định hướng nội dung.

Nấm Babi (BIGO ID: Embe_xinhyeu). (Photo: Bigo Live)

Ở phía quản lý, công việc không chỉ dừng lại ở việc phát sóng cá nhân. Trác Trác cho biết NTrac Agency có các nhà sáng tạo hoạt động tại Mỹ, Canada và Việt Nam. Việc điều phối lịch livestream giữa các múi giờ khác nhau là một trong những khó khăn khi vận hành đội ngũ.

Cô Milk cũng tập trung vào việc hướng dẫn các thành viên Team Milk về ca hát, nhảy múa và hoạt động livestream. Gia nhập Bigo Live từ năm 2016, cô dành nhiều thời gian hỗ trợ các buổi phát sóng, chuẩn bị sự kiện và tìm kiếm những nhà sáng tạo mới.

Những công việc này cho thấy livestream không đơn thuần là hoạt động bật camera và trò chuyện. Với những người xem đây là công việc lâu dài, việc duy trì nội dung và quản lý cộng đồng đòi hỏi sự tổ chức tương tự các hình thức sáng tạo nội dung khác.

Khi livestream mở ra cơ hội biểu diễn

Một số nhà sáng tạo có cơ hội tham gia các sự kiện trực tiếp sau thời gian hoạt động trên nền tảng. Đây cũng là cách họ tiếp cận những nhóm khán giả ngoài cộng đồng livestream thường xuyên.

Nấm Babi tham dự MISS BIGO 2026 và đạt danh hiệu Á hậu 1. Thỏ Cute được lựa chọn tham gia BIGO SUMMER - Phuket Adventure tại Thái Lan, cùng 8 thần tượng khác. Tiên Chocopie từng đại diện Việt Nam tại BIGO Awards Gala ở Singapore và Hàn Quốc.

Các sự kiện này là một phần trong hoạt động của Bigo Live, nơi nhà sáng tạo có thể tham gia các cuộc thi hoặc chương trình giao lưu. Tuy nhiên, không phải mọi hành trình livestream đều dẫn đến sân khấu lớn. Với nhiều người, việc duy trì lịch phát sóng, phát triển nội dung và giữ kết nối với khán giả vẫn là hoạt động chính.