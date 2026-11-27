Khi những cuộc trò chuyện riêng tư, thông tin gia đình, công việc và các dữ liệu quan trọng ngày càng được trao đổi trên môi trường số, một câu hỏi đặt ra là: Ngoài người gửi và người nhận, còn ai có thể đọc được những nội dung này?

Công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE) được Viettel Tammi triển khai chính là một trong những giải pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng theo chuẩn mực đang được nhiều nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới áp dụng

Chuyên gia an ninh mạng: Thiếu E2EE, người dùng mất đi một lớp bảo vệ quan trọng

Mỗi ngày, hàng tỷ cuộc trò chuyện diễn ra trên các ứng dụng nhắn tin. Đó có thể là những tâm sự riêng tư giữa người thân, hình ảnh của con cái, thông tin tài chính, hồ sơ sức khỏe hay những trao đổi quan trọng trong công việc.

Người dùng thường mặc định rằng những gì mình gửi đi chỉ người nhận mới có thể đọc được. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào công nghệ bảo mật mà nền tảng cung cấp.

Trong một chia sẻ vào tháng 6/2026, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), CEO Chống Lừa Đảo, cho rằng việc một ứng dụng nhắn tin không được trang bị công nghệ mã hóa đầu cuối sẽ khiến người dùng mất đi một lớp bảo vệ quan trọng.

Điều đó không đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể đọc trộm những tin nhắn không được mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên, khi nội dung có thể được giải mã tại máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ, nguy cơ lộ lọt thông tin sẽ cao hơn, đặc biệt trong trường hợp hệ thống bị tấn công hoặc quyền truy cập bị lạm dụng.

Mã hóa đầu cuối tạo ra sự khác biệt căn bản: nội dung được bảo vệ không chỉ trước những đối tượng có ý đồ xấu trên Internet mà còn trước chính các bên trung gian tham gia truyền tải thông tin.

IBM cũng đánh giá mã hóa đầu cuối là một tiêu chuẩn hàng đầu trong bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi giao tiếp trên môi trường số, trong bối cảnh quyền riêng tư và an toàn thông tin ngày càng được người tiêu dùng và các tổ chức coi trọng.

E2EE: Khi quyền đọc tin nhắn thuộc về người gửi và người nhận

Để hiểu giá trị của mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption – E2EE), có thể hình dung sự khác biệt giữa hai cách bảo vệ một bức thư. Với phương thức mã hóa đường truyền thông thường, bức thư được bảo vệ trên đường vận chuyển, nhưng đơn vị trung chuyển vẫn có thể mở thư để xử lý nội dung.

Với mã hóa đầu cuối, bức thư được đặt trong một chiếc két ngay từ khi rời khỏi tay người gửi. Chiếc két đi qua nhiều chặng trung chuyển nhưng chỉ thiết bị của những người nhận được phép mới có chìa khóa để mở. Ngay cả đơn vị vận chuyển chiếc két cũng không có chìa khóa.

Trên môi trường số, E2EE hoạt động theo nguyên lý tương tự. Nội dung tin nhắn được mã hóa ngay trên thiết bị của người gửi và chỉ được giải mã trên thiết bị của người nhận được phép. Trong suốt quá trình truyền tải, các bên trung gian chỉ tiếp nhận dữ liệu đã được mã hóa, không thể đọc được nội dung gốc.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: ngay cả khi dữ liệu mã hóa bị chặn thu hoặc bị lấy cắp từ hệ thống trung gian, nội dung vẫn được bảo vệ nếu khóa mã hóa và các thiết bị đầu cuối không bị xâm phạm.

Với người dùng, giá trị lớn nhất của E2EE không nằm ở sự phức tạp của công nghệ, mà ở sự yên tâm rằng những điều mình muốn giữ riêng tư sẽ không bị đọc bởi những người không được phép.

Công nghệ bảo mật được các nền tảng hàng đầu thế giới lựa chọn

Không phải ngẫu nhiên mà mã hóa đầu cuối trở thành một trong những công nghệ được các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới ưu tiên triển khai.

WhatsApp, Telegram và Tammi cùng áp dụng E2EE cho các cuộc trò chuyện.

WhatsApp và Signal áp dụng mã hóa đầu cuối mặc định cho các cuộc trò chuyện cá nhân, trò chuyện nhóm và cuộc gọi được hỗ trợ. Apple sử dụng E2EE trên iMessage và FaceTime để bảo vệ nội dung giao tiếp giữa người dùng. Meta cũng triển khai công nghệ này trên Messenger nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư.

Tuy nhiên, không phải mọi ứng dụng nhắn tin đều áp dụng E2EE với phạm vi như nhau. Chẳng hạn, Telegram chỉ sử dụng mã hóa đầu cuối đối với tính năng Secret Chat, trong khi các cuộc trò chuyện thông thường sử dụng cơ chế mã hóa khác. Sự khác biệt về phạm vi triển khai cho thấy việc lựa chọn công nghệ bảo mật có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ riêng tư của người dùng trên từng nền tảng.

Tại Việt Nam, Viettel Tammi cũng triển khai công nghệ mã hóa đầu cuối, tiếp cận những chuẩn mực bảo vệ quyền riêng tư đang được các nền tảng giao tiếp hàng đầu thế giới áp dụng. Đối với Viettel Tammi, mã hóa đầu cuối là một phần trong hệ thống các giải pháp bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Bởi sự an toàn của một cuộc trò chuyện không chỉ phụ thuộc vào việc nội dung có bị đọc trộm hay không, mà còn phụ thuộc vào việc người dùng có đang giao tiếp đúng người, tài khoản có được bảo vệ và dữ liệu cá nhân được quản lý như thế nào.

Các lớp bảo vệ người dùng được Viettel Tammi xây dựng ra sao?

Bảo vệ danh tính: Cơ chế xác thực tài khoản thông qua số điện thoại và hỗ trợ xác thực danh tính qua VNeID giúp tăng độ tin cậy của các tương tác, góp phần hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính trên môi trường số.

Bảo vệ tài khoản: Các cơ chế xác thực khi đăng nhập và khi chuyển đổi thiết bị giúp hạn chế nguy cơ truy cập trái phép, bảo vệ tài khoản trước những hành vi chiếm đoạt.

Bảo vệ nội dung trao đổi: Công nghệ mã hóa đầu cuối giúp nội dung các cuộc trò chuyện thuộc phạm vi áp dụng E2EE chỉ có thể được giải mã trên các thiết bị đầu cuối được phép. Ngay cả máy chủ trung gian của nền tảng cũng không thể đọc được nội dung gốc.

Bảo vệ dữ liệu: Dữ liệu người dùng Tammi được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam, góp phần bảo đảm khả năng chủ động quản lý, vận hành và bảo vệ dữ liệu trên hạ tầng trong nước.

Các lớp bảo vệ này giải quyết những rủi ro khác nhau mà người dùng có thể gặp phải trong quá trình giao tiếp và sử dụng dịch vụ số: từ giả mạo danh tính, chiếm đoạt tài khoản đến nguy cơ xâm phạm nội dung trao đổi.

Đó cũng là cách Viettel Tammi hướng tới xây dựng một môi trường giao tiếp số tin cậy, nơi người dùng không chỉ thuận tiện khi kết nối mà còn có thể yên tâm hơn khi chia sẻ những thông tin quan trọng của mình.

Bảo mật không chỉ là năng lực công nghệ, mà còn là sự tôn trọng người dùng. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành tài sản có giá trị đối với các doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện riêng tư, những câu chuyện gia đình hay những bí mật trong công việc trước hết thuộc về chính người dùng.

Việc triển khai mã hóa đầu cuối thể hiện một nguyên tắc quan trọng trong thiết kế nền tảng: doanh nghiệp cung cấp công cụ để mọi người giao tiếp, nhưng không vì thế mà có quyền tiếp cận mọi nội dung họ trao đổi.

Với Viettel Tammi, phát triển một nền tảng số phục vụ cuộc sống hằng ngày của người Việt không chỉ là mang đến nhiều tiện ích hơn, kết nối nhanh hơn hay giao tiếp thuận tiện hơn. Điều quan trọng không kém là xây dựng được niềm tin để người dùng an tâm sử dụng nền tảng mỗi ngày.

Bởi một nền tảng thực sự gần gũi với người dùng phải là nơi họ có thể yên tâm chia sẻ những điều riêng tư nhất. Những gì thuộc về người dùng cần được bảo vệ và tôn trọng, kể cả trước chính đơn vị cung cấp nền tảng.