Người dân từng chuyển tiền với nội dung sau, khẩn trương đến công an trình báo

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các giao dịch yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.

Cùng với sự phát triển của các dịch vụ tài chính trực tuyến, việc tiếp cận các khoản vay qua mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến bởi sự thuận tiện, nhanh chóng.

Đặc biệt, với những người đang có nhu cầu vay vốn để giải quyết khó khăn tài chính, các thông tin quảng cáo về thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh dễ thu hút sự quan tâm.

Tuy nhiên, đằng sau những lời mời chào tưởng chừng hấp dẫn ấy có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một vụ việc vừa được Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk kịp thời phát hiện, ngăn chặn là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch vay vốn trên không gian mạng.

Người dân cần thận trọng trước những yêu cầu chuyển tiền với lý do hoàn tất thủ tục vay vốn, giải ngân khoản vay. (Ảnh: HD)

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, một người dân trên địa bàn có nhu cầu vay vốn để trả nợ xây nhà và trang trải cuộc sống. Trong quá trình tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, người này tiếp cận một trang fanpage giả mạo ngân hàng, sử dụng logo, hình ảnh nhận diện tương tự ngân hàng thật để quảng cáo các gói vay với những lời mời hấp dẫn như “giải ngân nhanh”, “lãi suất thấp”, “không cần thế chấp”.

Sau khi liên hệ, người dân được một đối tượng tự xưng là cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hợp đồng tín dụng cùng “lệnh xác thực giải ngân” có con dấu đỏ, chữ ký và chức danh đầy đủ, thông báo khoản vay đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị giải ngân, đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước một khoản tiền với nội dung thanh toán “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí kích hoạt”. Đáng chú ý, đối tượng liên tục thúc giục, tạo áp lực tâm lý bằng cách thông báo hồ sơ chỉ có hiệu lực trong ngày, buộc người vay phải nhanh chóng thực hiện giao dịch.

Do không thành thạo các thao tác trên điện thoại thông minh, người dân nhờ con hỗ trợ chuyển tiền. Nhận thấy giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, người con đã dừng lại, chưa thực hiện chuyển khoản và chủ động thông báo cho Công an xã Hòa Phú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã đến làm việc với gia đình, phân tích những dấu hiệu nhận diện thủ đoạn lừa đảo, đồng thời hướng dẫn cách xử lý. Nhờ đó, gia đình kịp thời nhận ra bản chất vụ việc và dừng toàn bộ giao dịch trước khi tài sản bị chiếm đoạt.

Lực lượng công an cũng hướng dẫn gia đình chấm dứt liên lạc với các đối tượng, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, số tài khoản và những tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nhiều dấu hiệu nhận diện thủ đoạn lừa đảo

Từ vụ việc trên, Công an xã Hòa Phú cảnh báo thủ đoạn giả danh ngân hàng để lừa đảo vay vốn. Các đối tượng thường lập fanpage giả mạo, sử dụng logo, hình ảnh nhận diện của ngân hàng để quảng cáo các gói vay với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, lãi suất thấp nhằm thu hút người có nhu cầu.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng gửi hợp đồng tín dụng, thông báo phê duyệt khoản vay, lệnh giải ngân có con dấu, chữ ký giả để tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng yêu cầu chuyển tiền trước với các lý do như đóng phí bảo hiểm, phí kích hoạt hoặc phí xác thực hồ sơ. Để thúc ép nạn nhân, chúng thường thông báo hồ sơ sắp hết hiệu lực, yêu cầu chuyển tiền gấp và giữ bí mật với người thân.

Trước thủ đoạn này, Công an xã Hòa Phú khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn nên trực tiếp đến ngân hàng hoặc liên hệ qua website, ứng dụng, hotline chính thức để xác minh. Không chuyển tiền trước cho các cá nhân không rõ nhân thân; không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho người lạ.

Người dân cần cảnh giác với các quảng cáo “vay nhanh”, “lãi suất thấp”, “không cần thế chấp”, “hỗ trợ nợ xấu” trên mạng xã hội; đồng thời quan tâm hướng dẫn người lớn tuổi trong các giao dịch trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc đã chuyển tiền, người dân cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, thông tin tài khoản và các chứng cứ liên quan; nhanh chóng trình báo Công an xã Hòa Phú hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk

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