Công an đề nghị 700 chủ phương tiện mang biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Người dân cần chủ động tra cứu danh sách phương tiện vi phạm để kiểm tra xe của mình có thuộc diện bị phạt nguội hay không, tránh bỏ lỡ thời hạn giải quyết theo thông báo của cơ quan chức năng.
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên một số tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh. Theo cơ quan chức năng, các vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026.
Tổng cộng có 265 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến quốc lộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến các chủ phương tiện để phục vụ công tác xử phạt nguội.
Theo thống kê được công bố, tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1 ghi nhận số trường hợp vi phạm nhiều nhất, với 75 phương tiện. Tiếp đến là Quốc lộ 1 với 41 trường hợp và Quốc lộ 15 với 33 trường hợp. Quốc lộ 45 có 32 phương tiện vi phạm, Quốc lộ 47B ghi nhận 21 trường hợp, Quốc lộ 10 có 14 trường hợp và Quốc lộ 47 có 3 trường hợp.
Danh sách phương tiện vi phạm được cơ quan chức năng công bố kèm theo thông báo để người dân chủ động tra cứu, kiểm tra thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan như sau:
- Tuyến Quốc lộ 1: 41 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36H-235.48
|
19-09-2026 15:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-109.87
|
19-09-2026 15:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
|
36C-175.29
|
19-09-2026 15:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-933.33
|
19-09-2026 16:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-463.83
|
19-09-2026 16:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-607.73
|
19-09-2026 16:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-476.57
|
21-09-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-641.26
|
21-09-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-096.15
|
21-09-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37F187746
|
21-09-2026 11:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-301.57
|
21-09-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-228.23
|
21-09-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-095.75
|
21-09-2026 12:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-257.55
|
21-09-2026 12:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-142.89
|
21-09-2026 12:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-279.39
|
24-09-2026 14:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-866.22
|
24-09-2026 15:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AE-127.29
|
25-09-2026 14:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89C-231.72
|
25-09-2026 15:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19A-753.23
|
25-09-2026 15:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-479.60
|
25-09-2026 15:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29A-350.29
|
26-09-2026 14:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-003.21
|
26-09-2026 14:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
17C-144.44
|
26-09-2026 14:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-077.19
|
26-09-2026 14:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-386.98
|
26-09-2026 15:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-655.91
|
28-09-2026 15:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36R-299.20
|
28-09-2026 16:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AA68734
|
28-09-2026 16:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B588471
|
28-09-2026 16:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-976.01
|
28-09-2026 16:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-073.12
|
29-09-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-477.48
|
29-09-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-082.65
|
29-09-2026 14:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36B7-940.15
|
29-09-2026 15:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B4-804.03
|
29-09-2026 15:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36K-974.49
|
29-09-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-415.33
|
30-09-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-863.37
|
30-09-2026 12:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-453.82
|
30-09-2026 12:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-032.03
|
30-09-2026 12:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 10: 14 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
30K-509.25
|
19-09-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
|
36K-172.75
|
19-09-2026 11:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-889.46
|
24-09-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51H-640.81
|
24-09-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-394.42
|
24-09-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-968.23
|
26-09-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34E-010.04
|
26-09-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-177.41
|
26-09-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-378.34
|
26-09-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-161.96
|
26-09-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-287.09
|
26-09-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-104.48
|
26-09-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-112.95
|
26-09-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-078.76
|
26-09-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 75 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
36A-288.61
|
21-09-2026 08:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2.
|
89A-954.97
|
21-09-2026 08:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|3.
|
36K-009.41
|
21-09-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|4.
|
36K-601.42
|
21-09-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
|
14K-154.02
|
21-09-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
|
36A-630.61
|
21-09-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-498.72
|
21-09-2026 09:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30D-252.55
|
21-09-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-696.52
|
21-09-2026 10:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-003.27
|
21-09-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-621.30
|
23-09-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-827.88
|
23-09-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-138.58
|
23-09-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-427.66
|
23-09-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-631.04
|
23-09-2026 08:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-258.62
|
23-09-2026 08:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-992.14
|
23-09-2026 09:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-09560.
|
23-09-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-748.26
|
23-09-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-934.19
|
23-09-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-198.69
|
23-09-2026 10:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
73C-139.10
|
23-09-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-886.57
|
23-09-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36E-010.36
|
23-09-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30H-858.47
|
28-09-2026 07:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-475.79
|
28-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-382.07
|
28-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98H-077.27
|
28-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18H-015.09
|
28-09-2026 08:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-529.07
|
28-09-2026 08:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-820.64
|
28-09-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-472.52
|
28-09-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15LD-01622
|
28-09-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-298.12
|
28-09-2026 08:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-077.53
|
28-09-2026 08:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-487.55
|
28-09-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-119.80
|
28-09-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-795.15
|
28-09-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-817.26
|
28-09-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-913.94
|
28-09-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37RM01706
|
28-09-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-044.54
|
28-09-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-653.92
|
28-09-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34A-087.48
|
28-09-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-312.92
|
29-09-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-107.45
|
29-09-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-950.94
|
29-09-2026 09:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-454.01
|
29-09-2026 09:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-234.56
|
29-09-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-487.35
|
29-09-2026 10:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-87623.
|
29-09-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-847.78
|
29-09-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30M-204.35
|
29-09-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-523.43
|
29-09-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-146.07
|
29-09-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19A-559.99
|
29-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-460.12
|
29-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-116.92
|
29-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-139.32
|
29-09-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-072.06
|
30-09-2026 07:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-560.97
|
30-09-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-506.84
|
30-09-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-296.38
|
30-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-571.51
|
30-09-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-977.08
|
30-09-2026 07:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
14C-401.75
|
30-09-2026 07:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-466.92
|
30-09-2026 08:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-480.85
|
30-09-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
73C-139.10
|
30-09-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19H-160.36
|
30-09-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-054.87
|
30-09-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-397.09
|
30-09-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-074.32
|
30-09-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
98A-184.78
|
30-09-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-437.27
|
30-09-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 47B: 21 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36H-229.12
|
23-09-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-207.12
|
23-09-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30P-6664
|
23-09-2026 08:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-318.45
|
23-09-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-499.92
|
23-09-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-697.28
|
23-09-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-613.33
|
23-09-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-853.12
|
23-09-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-150.70
|
23-09-2026 14:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-366.95
|
23-09-2026 14:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-870.80
|
23-09-2026 14:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-723.95
|
23-09-2026 14:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-224.21
|
23-09-2026 15:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-104.65
|
23-09-2026 15:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-234.04
|
23-09-2026 15:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-464.45
|
23-09-2026 15:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-512.03
|
23-09-2026 15:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-441.46
|
23-09-2026 15:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-342.08
|
23-09-2026 15:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-104.96
|
23-09-2026 16:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
21A-146.86
|
23-09-2026 16:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 47: 3 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
30G-905.02
|
24-09-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-541.31
|
24-09-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-541.48
|
24-09-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45: 32 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36B-397.97
|
22-09-2026 08:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-059.14
|
22-09-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-944.42
|
22-09-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-108.00
|
22-09-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-041.94
|
22-09-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30S1113
|
22-09-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-430.16
|
22-09-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-027.61
|
22-09-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-200.03
|
22-09-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-471.89
|
22-09-2026 10:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-226.34
|
25-09-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-583.31
|
25-09-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-001.40
|
25-09-2026 10:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-291.74
|
25-09-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-458.71
|
25-09-2026 11:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-068.48
|
25-09-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-068.86
|
25-09-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-797.81
|
22-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-444.29
|
22-09-2026 08:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-026.45
|
22-09-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-463.45
|
22-09-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-547.17
|
22-09-2026 08:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-428.43
|
22-09-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-167.61
|
22-09-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-376.83
|
22-09-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-104.56
|
22-09-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-753.24
|
22-09-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-647.48
|
22-09-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
51M-162.11
|
22-09-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-365.25
|
22-09-2026 15:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-471.24
|
22-09-2026 15:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-603.91
|
23-09-2026 10:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-507.44
|
22-09-2026 15:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
- Tuyến Quốc lộ 15: 33 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36C-510.11
|
23-09-2026 08:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-554.61
|
23-09-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-544.46
|
23-09-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-276.45
|
23-09-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-105.44
|
23-09-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-209.41
|
23-09-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-623.15
|
23-09-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-163.42
|
23-09-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-239.90
|
23-09-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-724.61
|
23-09-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-214.19
|
23-09-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37B-161.64
|
24-09-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-293.85
|
24-09-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-771.57
|
24-09-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-273.91
|
24-09-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-213.40
|
24-09-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-682.06
|
24-09-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-117.28
|
24-09-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15C-083.02
|
24-09-2026 10:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
27C-008.31
|
24-09-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-634.82
|
24-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-614.86
|
24-09-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
37K-734.06
|
24-09-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-867.65
|
24-09-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
89B-225.99
|
24-09-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-818.84
|
24-09-2026 11:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-455.08
|
24-09-2026 11:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36N-2263
|
24-09-2026 11:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-148.67
|
24-09-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19A-863.70
|
25-09-2026 08:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-359.59
|
25-09-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-288.06
|
25-09-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-605.78
|
25-09-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến đường Hồ Chí Minh: 45 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36K-115.83
|
21-09-2026 09:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15K-693.05
|
21-09-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-092.89
|
21-09-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-176.23
|
21-09-2026 11:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-185.75
|
21-09-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
65H-039.70
|
22-09-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-802.45
|
22-09-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-660.26
|
22-09-2026 13:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-118.40
|
23-09-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-877.20
|
23-09-2026 10:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-840.09
|
23-09-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-593.24
|
25-09-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-531.49
|
25-09-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-132.92
|
25-09-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-553.64
|
25-09-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-099.24
|
25-09-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-351.21
|
25-09-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-816.92
|
25-09-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-978.38
|
25-09-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15H-124.14
|
25-09-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37K-240.01
|
25-09-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-268.83
|
25-09-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-526.74
|
25-09-2026 14:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-243.65
|
26-09-2026 08:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-195.28
|
26-09-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-525.34
|
26-09-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-403.18
|
30-09-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-492.24
|
30-09-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-066.90
|
30-09-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35C-153.72
|
30-09-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-097.35
|
30-09-2026 11:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-558.55
|
30-09-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-167.24
|
30-09-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-367.29
|
30-09-2026 11:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-494.84
|
30-09-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-415.52
|
30-09-2026 12:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-401.35
|
30-09-2026 12:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19N5596
|
30-09-2026 15:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-483.75
|
30-09-2026 15:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-023.51
|
30-09-2026 15:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-487.67
|
30-09-2026 15:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-393.56
|
30-09-2026 15:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18F-001.46
|
30-09-2026 16:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-043.42
|
30-09-2026 16:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-198.92
|
30-09-2026 16:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo danh sách 435 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 14/9/2026 đến ngày 30/9/2026.
Cụ thể các phương tiênh vi phạm như sau:
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
14-09-2026 05:58
|
Ô tô
37A-804.32
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
14-09-2026 06:46
|
Ô tô
36A-836.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 06:58
|
Ô tô
36K-270.90
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 07:01
|
Ô tô
36A-572.66
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 08:05
|
Ô tô
36K-328.77
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 08:16
|
Ô tô
36H-109.79
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 08:17
|
Ô tô
36N-1413
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 10:16
|
Ô tô
30E-332.02
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
14-09-2026 10:38
|
Ô tô
30K-461.76
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
14-09-2026 10:54
|
Ô tô
36D-010.51
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
14-09-2026 11:00
|
Ô tô
36A-912.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
14-09-2026 11:09
|
Ô tô
36A-879.43
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
14-09-2026 11:28
|
Ô tô
36K-213.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
14-09-2026 13:08
|
Ô tô
36A-777.18
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 13:39
|
Ô tô
36A-796.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
14-09-2026 14:01
|
Ô tô
36K-260.59
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 14:11
|
Ô tô
36C-091.36
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 21:43
|
Ô tô
36A-200.17
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
14-09-2026 22:15
|
Ô tô
36A-775.13
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 00:38
|
Ô tô
36H-132.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 06:55
|
Ô tô
36A-423.98
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 07:11
|
Ô tô
36A-016.20
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 07:15
|
Ô tô
36A-574.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 07:31
|
Ô tô
36K-083.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 07:35
|
Ô tô
30M-458.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 08:39
|
Ô tô
36C-094.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 09:07
|
Ô tô
36C-165.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 09:17
|
Ô tô
36A-018.64
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 09:27
|
Ô tô
36A-011.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 09:41
|
Ô tô
36A-998.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 09:41
|
Ô tô
36A-998.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 09:58
|
Ô tô
36A-860.93
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 10:41
|
Ô tô
68A-330.80
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 10:44
|
Ô tô
36A-037.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 11:16
|
Ô tô
36A-651.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 11:25
|
Ô tô
36C-170.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 12:00
|
Ô tô
36K-212.49
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 12:03
|
Ô tô
36B-314.77
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 12:35
|
Ô tô
15E-016.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 12:48
|
Ô tô
36K-828.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 12:48
|
Ô tô
36K-828.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 12:55
|
Ô tô
36A-651.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 13:04
|
Ô tô
30A-278.58
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 13:15
|
Ô tô
29S-6789
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 13:35
|
Ô tô
36A-014.05
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 13:49
|
Ô tô
36K-406.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 13:49
|
Ô tô
36C-263.54
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 14:00
|
Ô tô
36K-085.67
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 14:03
|
Ô tô
36A-843.04
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 14:27
|
Ô tô
36A-998.05
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 14:27
|
Ô tô
36H-219.32
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 14:37
|
Ô tô
36B-039.60
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 15:14
|
Ô tô
36A-523.28
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 15:35
|
Ô tô
30A-278.58
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 15:39
|
Ô tô
36K-260.30
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 15:56
|
Ô tô
36H-231.59
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 15:57
|
Ô tô
36M-9504
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 16:13
|
Ô tô
36A-274.76
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
15-09-2026 16:21
|
Ô tô
36A-991.52
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 16:47
|
Ô tô
36A-765.32
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 17:05
|
Ô tô
30H-472.41
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
15-09-2026 17:20
|
Ô tô
36A-617.78
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 17:37
|
Ô tô
36K-847.53
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 18:22
|
Ô tô
36K-912.80
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 18:33
|
Ô tô
36C-280.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 19:17
|
Ô tô
36A-580.68
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 19:33
|
Ô tô
36A-600.69
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 20:05
|
Ô tô
36E-009.21
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 21:28
|
Ô tô
36A-152.74
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 21:32
|
Ô tô
68A-147.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 22:17
|
Ô tô
85A-115.96
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 06:05
|
Ô tô
36A-879.43
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 07:09
|
Ô tô
36B-340.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 07:14
|
Ô tô
36C-001.98
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 07:23
|
Ô tô
36A-076.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
16-09-2026 07:36
|
Ô tô
36A-994.59
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 07:37
|
Ô tô
36C-446.01
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 08:27
|
Ô tô
36K-393.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
16-09-2026 08:36
|
Ô tô
36A-327.85
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
16-09-2026 09:39
|
Ô tô
36C-087.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
16-09-2026 09:54
|
Ô tô
29C-589.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
16-09-2026 10:30
|
Ô tô
36A-829.57
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 10:41
|
Ô tô
36C-299.09
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 10:50
|
Ô tô
36A-163.50
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 11:41
|
Ô tô
30H-472.41
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
16-09-2026 12:00
|
Ô tô
36H-186.06
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 12:10
|
Ô tô
36K-318.18
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 12:48
|
Ô tô
36A-425.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
16-09-2026 13:02
|
Ô tô
36A-799.51
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 13:16
|
Ô tô
36C-314.95
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
16-09-2026 14:34
|
Ô tô
38G-000.57
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
16-09-2026 14:55
|
Ô tô
36A-792.21
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 15:56
|
Ô tô
36A-996.80
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 16:13
|
Ô tô
36A-279.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
16-09-2026 16:14
|
Ô tô
36H-234.04
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 18:26
|
Ô tô
36A-216.66
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 19:17
|
Ô tô
36B-387.58
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 20:03
|
Ô tô
36A-248.26
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 20:53
|
Ô tô
36H-216.74
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 22:55
|
Ô tô
36K-260.21
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
16-09-2026 23:21
|
Ô tô
36A-379.26
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 06:57
|
Ô tô
36A-663.67
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 07:40
|
Ô tô
36K-294.72
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 08:48
|
Ô tô
36C-193.28
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 10:39
|
Ô tô
36C-070.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 11:02
|
Ô tô
36A-993.75
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 11:48
|
Ô tô
36A-898.94
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 12:01
|
Ô tô
36A-885.43
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 12:29
|
Ô tô
36A-368.66
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 13:02
|
Ô tô
30E-789.94
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 13:23
|
Ô tô
36C-198.95
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 15:52
|
Ô tô
36H-177.87
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 18:30
|
Ô tô
36A-719.63
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 18:40
|
Ô tô
36B-585.37
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
17-09-2026 19:59
|
Ô tô
36A-165.02
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 07:52
|
Ô tô
23F-003.82
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 08:14
|
Ô tô
36B-023.18
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
18-09-2026 08:24
|
Ô tô
36C-083.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
18-09-2026 09:45
|
Ô tô
36A-499.22
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 10:05
|
Ô tô
30G-078.97
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 10:05
|
Ô tô
36H-183.73
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 10:36
|
Ô tô
36B-414.63
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 10:36
|
Ô tô
36C-476.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
18-09-2026 13:35
|
Ô tô
36A-685.39
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 13:39
|
Ô tô
36B-179.64
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 14:01
|
Ô tô
36A-618.17
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
18-09-2026 14:06
|
Ô tô
36A-818.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
18-09-2026 14:10
|
Ô tô
36A-529.68
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 14:59
|
Ô tô
36A-991.35
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 15:20
|
Ô tô
36K-069.93
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 16:12
|
Ô tô
36A-714.93
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 16:24
|
Ô tô
36K-256.90
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 17:10
|
Ô tô
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
18-09-2026 19:43
|
Ô tô
36D-018.74
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 07:56
|
Ô tô
36C-425.46
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 08:04
|
Ô tô
36A-836.49
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 08:21
|
Ô tô
36C-131.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
19-09-2026 08:38
|
Ô tô
36M-4680
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
19-09-2026 08:39
|
Ô tô
36A-6479
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 08:46
|
Ô tô
37C-413.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
19-09-2026 08:56
|
Ô tô
36B-444.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
19-09-2026 09:31
|
Ô tô
30B-177.33
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
19-09-2026 09:48
|
Ô tô
36A-638.02
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 09:48
|
Ô tô
36A-300.00
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 09:56
|
Ô tô
36K-503.99
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 10:07
|
Ô tô
36K-379.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 10:44
|
Ô tô
36K-083.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 11:10
|
Ô tô
36A-599.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
19-09-2026 11:24
|
Ô tô
36A-642.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
19-09-2026 11:54
|
Ô tô
36K-180.14
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 13:35
|
Ô tô
36A-456.71
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 13:56
|
Ô tô
36C-443.09
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 15:30
|
Ô tô
36A-714.38
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
19-09-2026 16:20
|
Ô tô
36C-299.21
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 16:41
|
Ô tô
36K-477.53
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 18:10
|
Ô tô
36B-479.09
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 19:21
|
Ô tô
36A-365.27
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 21:32
|
Ô tô
36K-309.04
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 22:25
|
Ô tô
36K-921.75
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 22:26
|
Ô tô
36H-227.60
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
19-09-2026 22:42
|
Ô tô
14B-044.67
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 05:29
|
Ô tô
36K-191.63
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 07:34
|
Ô tô
30K149.76
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 07:42
|
Ô tô
36B-556.61
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 07:46
|
Ô tô
36C-245.96
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 07:49
|
Ô tô
36A-796.89
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 07:57
|
Ô tô
36A-689.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 09:06
|
Ô tô
36A-376.29
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 09:14
|
Ô tô
36K-294.92
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 09:21
|
Ô tô
36A-409.81
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 09:28
|
Ô tô
36K-683.68
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 10:03
|
Ô tô
36A-208.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
20-09-2026 10:29
|
Ô tô
36K-101.91
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 10:35
|
Ô tô
36C-553.69
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 11:07
|
Ô tô
36A-255.80
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 12:14
|
Ô tô
30K-590.11
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 12:27
|
Ô tô
36K-733.94
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 13:37
|
Ô tô
36A-014.85
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
20-09-2026 13:40
|
Ô tô
14A-895.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
20-09-2026 13:48
|
Ô tô
36K-338.17
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 14:30
|
Ô tô
36A-946.17
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
20-09-2026 14:35
|
Ô tô
36A-791.13
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 14:48
|
Ô tô
36A-594.27
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
20-09-2026 14:58
|
Ô tô
36A-174.14
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 15:05
|
Ô tô
36K-261.81
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 15:19
|
Ô tô
36A-317.05
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 15:20
|
Ô tô
36K-124.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 15:26
|
Ô tô
36A-616.25
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 16:43
|
Ô tô
36A-368.68
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 17:55
|
Ô tô
36B-529.21
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
20-09-2026 19:18
|
Ô tô
36A-579.65
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
15-09-2026 06:03
|
Mô tô
(Xe máy)
36C2-079.03
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
15-09-2026 06:03
|
Mô tô
(Xe máy)
36C2-079.03
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 07:50
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-716.87
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
15-09-2026 07:50
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-716.87
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 10:42
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ6-066.28
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
15-09-2026 10:42
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ6-066.28
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 10:57
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-478.58
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 11:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-015.11
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
15-09-2026 11:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-015.11
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 11:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-625.54
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 11:28
|
Mô tô
(Xe máy)
99MĐ2-005.32
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
15-09-2026 11:28
|
Mô tô
(Xe máy)
99MĐ2-005.32
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
15-09-2026 11:28
|
Mô tô
(Xe máy)
99MĐ2-005.32
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 11:33
|
Mô tô
(Xe máy)
36P3-6066
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
15-09-2026 11:33
|
Mô tô
(Xe máy)
36P3-6066
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 00:21
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-976.91
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 00:21
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-976.91
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 06:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-033.17
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 06:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-033.17
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 09:15
|
Mô tô
(Xe máy)
15D1-038.07
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 09:15
|
Mô tô
(Xe máy)
15D1-038.07
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 09:15
|
Mô tô
(Xe máy)
15D1-038.07
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 09:34
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-439.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 09:34
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-439.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 10:42
|
Mô tô
(Xe máy)
36B6-327.23
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 11:06
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-402.05
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-802.79
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-802.79
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 11:18
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-888.51
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:18
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-888.51
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 11:25
|
Mô tô
(Xe máy)
36E1-045.70
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:30
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-570.51
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 11:30
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-570.51
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 11:30
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-267.82
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:36
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-548.21
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:36
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-548.21
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 11:37
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-552.09
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:37
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-552.09
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 11:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-716.56
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-716.56
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
|
17-09-2026 11:49
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-444.54
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:49
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-444.54
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 11:53
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-526.54
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 11:53
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-526.54
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 12:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-436.62
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 12:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-436.62
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 12:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-581.42
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 12:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-581.42
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 12:23
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-755.59
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 12:23
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-755.59
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 12:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-954.70
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 12:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-954.70
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 12:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-954.70
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 12:52
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-052.11
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 12:52
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-052.11
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 12:52
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-924.40
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 12:52
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-924.40
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 12:52
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-924.40
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
|
17-09-2026 12:53
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-472.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
|
|
17-09-2026 13:31
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-594.86
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 22:57
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-312.47
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
17-09-2026 22:59
|
Mô tô
(Xe máy)
36B6-977.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
17-09-2026 23:15
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-624.51
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
18-09-2026 05:48
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-266.05
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
18-09-2026 05:48
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-266.05
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
18-09-2026 06:22
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-582.77
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
18-09-2026 22:13
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-557.59
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
20-09-2026 21:27
|
Mô tô
(Xe máy)
36BD-038.41
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
20-09-2026 22:31
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-951.73
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
20-09-2026 22:31
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-951.73
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
20-09-2026 23:51
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-999.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
21-09-2026 06:23
|
Ô tô con
99B-139.31
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 07:24
|
Ô tô con
28A-068.89
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 07:54
|
Ô tô con
36K-027.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 08:12
|
Ô tô con
36K-839.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
21-09-2026 08:18
|
Ô tô con
36C-105.37
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
21-09-2026 08:39
|
Ô tô con
35C-021.10
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
21-09-2026 11:49
|
Ô tô con
36A-018.64
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 13:03
|
Ô tô con
36A-023.44
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 13:19
|
Ô tô con
36C-388.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
21-09-2026 13:29
|
Ô tô con
36A-164.68
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
21-09-2026 15:22
|
Ô tô con
36C-429.56
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 15:34
|
Ô tô con
36A-151.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
21-09-2026 15:38
|
Ô tô con
36A-387.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
21-09-2026 16:52
|
Ô tô con
36B-387.65
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 16:58
|
Ô tô con
30M-567.69
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 17:00
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
21-09-2026 18:24
|
Ô tô con
36A-490.95
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 05:59
|
Ô tô con
36A-567.97
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 06:26
|
Ô tô con
36K-463.82
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 07:30
|
Ô tô con
36K-401.53
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 11:52
|
Ô tô con
30C-634.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 15:21
|
Ô tô con
36A-291.63
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 15:35
|
Ô tô con
36K-833.94
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
22-09-2026 16:44
|
Ô tô con
36A-955.63
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
22-09-2026 20:09
|
Ô tô con
36K-165.64
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 20:48
|
Ô tô con
36K-689.89
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
22-09-2026 22:04
|
Ô tô con
36A-992.23
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 09:36
|
Ô tô con
36K-864.74
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 10:07
|
Ô tô con
30S-9672
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
23-09-2026 11:28
|
Ô tô con
36A-735.34
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 11:46
|
Ô tô con
30L-342.92
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 12:44
|
Ô tô con
88A-018.74
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 13:40
|
Ô tô con
36K-678.71
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 15:36
|
Ô tô con
36A-341.31
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 16:07
|
Ô tô con
36H-069.55
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 16:41
|
Ô tô con
36D-018.57
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
23-09-2026 16:51
|
Ô tô con
36E-010.75
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 17:14
|
Ô tô con
36A-665.66
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 17:44
|
Ô tô con
36B-484.17
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 17:47
|
Ô tô con
30L-640.82
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 17:54
|
Ô tô con
36C-372.37
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 18:03
|
Ô tô con
36K-318.03
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 18:16
|
Ô tô con
36A-221.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 18:49
|
Ô tô con
36K-193.35
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
23-09-2026 20:48
|
Ô tô con
36C-475.38
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 05:54
|
Ô tô con
36H-154.60
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 07:20
|
Ô tô con
36K-028.72
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 07:46
|
Ô tô con
36A-674.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
24-09-2026 08:10
|
Ô tô con
36C-285.83
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
24-09-2026 08:11
|
Ô tô con
36B-594.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
24-09-2026 08:49
|
Ô tô con
36A-039.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
24-09-2026 10:03
|
Ô tô con
36A-015.91
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
24-09-2026 11:29
|
Ô tô con
36H-125.96
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 12:20
|
Ô tô con
36A-057.69
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 12:31
|
Ô tô con
36B-539.41
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 13:02
|
Ô tô con
36A-818.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
24-09-2026 14:15
|
Ô tô con
30K-391.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 14:43
|
Ô tô con
36A-300.00
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 15:50
|
Ô tô con
36H-154.60
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 16:36
|
Ô tô con
36A-788.02
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 19:58
|
Ô tô con
36B-470.97
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 20:24
|
Ô tô con
36E-008.99
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
24-09-2026 21:45
|
Ô tô con
36A-861.61
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 00:46
|
Ô tô con
36C-068.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 06:54
|
Ô tô con
36H-081.99
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 07:19
|
Ô tô con
36A-365.36
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 07:23
|
Ô tô con
36K-254.32
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 09:48
|
Ô tô con
36B-029.80
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 09:56
|
Ô tô con
36A-643.70
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 11:29
|
Ô tô con
36B-546.23
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 12:30
|
Ô tô con
36K-286.62
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 13:11
|
Ô tô con
36A-619.95
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 15:37
|
Ô tô con
36A-654.01
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 15:55
|
Ô tô con
15H-344.42
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 16:13
|
Ô tô con
36A-718.47
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 16:29
|
Ô tô con
36A-307.64
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 17:05
|
Ô tô con
36K-512.05
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 18:14
|
Ô tô con
36A-999.86
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 18:44
|
Ô tô con
36A-707.66
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 20:02
|
Ô tô con
36A-426.62
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 20:09
|
Ô tô con
30E-085.23
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 20:19
|
Ô tô con
36A-737.11
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 21:30
|
Ô tô con
36K-257.15
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 21:31
|
Ô tô con
36A-179.31
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 21:44
|
Ô tô con
36H-155.67
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
25-09-2026 21:59
|
Ô tô con
36A-379.26
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 07:23
|
Ô tô con
36A-567.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 07:58
|
Ô tô con
36C-208.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 08:20
|
Ô tô con
36K-277.53
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 09:28
|
Ô tô con
36B-522.90
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 10:01
|
Ô tô con
36K-228.68
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 10:06
|
Ô tô con
36A-789.13
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 12:28
|
Ô tô con
36K-393.59
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 14:05
|
Ô tô con
36C-367.90
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 14:07
|
Ô tô con
36K-089.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 14:38
|
Ô tô con
30F-718.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 15:29
|
Ô tô con
36K-194.23
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 18:02
|
Ô tô con
36K-657.07
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 19:38
|
Ô tô con
36F-011.57
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 20:39
|
Ô tô con
30F-701.98
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
26-09-2026 20:42
|
Ô tô con
36K-193.08
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
26-09-2026 21:03
|
Ô tô con
36A-441.06
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 09:30
|
Ô tô con
36A-239.93
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 13:15
|
Ô tô con
36C-470.42
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 12:19
|
Ô tô con
30F-655.39
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 14:28
|
Ô tô con
36C-195.97
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 14:39
|
Ô tô con
36A-322.81
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 15:03
|
Ô tô con
36A-649.27
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 17:27
|
Ô tô con
21A-027.47
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 18:29
|
Ô tô con
36K-210.84
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 18:34
|
Ô tô con
36A-880.65
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 21:14
|
Ô tô con
30B-965.88
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
27-09-2026 21:18
|
Ô tô con
36A-742.97
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 06:58
|
Ô tô con
36A-691.70
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 12:21
|
Ô tô con
36B-486.68
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 13:50
|
Ô tô con
36H-199.82
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 15:50
|
Ô tô con
36A-179.87
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 16:02
|
Ô tô con
36H-081.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
28-09-2026 17:10
|
Ô tô con
36A-748.66
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 19:15
|
Ô tô con
30H-392.13
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
28-09-2026 19:21
|
Ô tô con
36A-869.84
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
28-09-2026 22:52
|
Ô tô con
30K-723.82
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 08:42
|
Ô tô con
36K-427.14
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 08:51
|
Ô tô con
36A-547.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 09:37
|
Ô tô con
36A-787.06
|
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 09:50
|
Ô tô con
29H-747.69
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 10:20
|
Ô tô con
36A-837.58
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 11:18
|
Ô tô con
36A-66387
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 14:55
|
Ô tô con
36A-862.52
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 17:03
|
Ô tô con
36H-180.31
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 17:52
|
Ô tô con
36A-163.86
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 18:24
|
Ô tô con
36K-149.87
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 18:48
|
Ô tô con
36B-024.80
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
29-09-2026 22:52
|
Ô tô con
36K-107.13
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 04:10
|
Ô tô con
36B-469.02
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 06:51
|
Ô tô con
36A-293.09
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 10:05
|
Ô tô con
36M-1299
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 15:12
|
Ô tô con
29A-842.52
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 17:27
|
Ô tô con
30E-006.72
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
30-09-2026 17:40
|
Ô tô con
36C-218.55
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 18:18
|
Ô tô con
36C-168.09
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
30-09-2026 21:48
|
Ô tô con
36A-618.70
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-556.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-556.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-556.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-759.91
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-759.91
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-144.24
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
21-09-2026 02:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-144.24
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
25-09-2026 09:47
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-743.87
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
25-09-2026 09:47
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-743.87
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
25-09-2026 09:54
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-579.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
25-09-2026 10:03
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-548.25
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
25-09-2026 10:11
|
Mô tô
(Xe máy)
36B6-340.75
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
25-09-2026 23:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-631.36
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
26-09-2026 06:12
|
Mô tô
(Xe máy)
36AA-270.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
26-09-2026 06:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-625.32
|
Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
26-09-2026 06:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36R3-3323
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
26-09-2026 20:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-288.81
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
26-09-2026 20:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-547.04
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
26-09-2026 20:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-547.04
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
29-09-2026 00:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ6-514.41
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
29-09-2026 00:14
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ6-514.41
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
29-09-2026 00:22
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-221.40
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
29-09-2026 00:22
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-901.13
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
29-09-2026 02:38
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-333.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
29-09-2026 02:38
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-333.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
29-09-2026 05:55
|
Mô tô
(Xe máy)
36AA-270.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
29-09-2026 21:08
|
Mô tô (Xe máy)
36AT-048.58
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
29-09-2026 22:45
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ1-621.94
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
30-09-2026 06:12
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-022.65
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
|
30-09-2026 06:12
|
Mô tô
(Xe máy)
29L5-123.52
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
30-09-2026 06:12
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Mô tô
(Xe máy)
36B2-734.36
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Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm, cơ quan chức năng gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan cần căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe để liên hệ giải quyết vụ việc tại các địa điểm được hướng dẫn.
Cụ thể, người dân có thể đến Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Một địa điểm khác là trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, tại Km 570+450 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.
Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tại nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết.
Cơ quan chức năng cũng cho biết, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông và thực hiện theo hướng dẫn.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là quy định về tốc độ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.