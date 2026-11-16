Công an đề nghị 700 chủ phương tiện mang biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Đời sống & Pháp luật
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Người dân cần chủ động tra cứu danh sách phương tiện vi phạm để kiểm tra xe của mình có thuộc diện bị phạt nguội hay không, tránh bỏ lỡ thời hạn giải quyết theo thông báo của cơ quan chức năng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên một số tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh. Theo cơ quan chức năng, các vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026.

Tổng cộng có 265 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến quốc lộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến các chủ phương tiện để phục vụ công tác xử phạt nguội.

Theo thống kê được công bố, tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1 ghi nhận số trường hợp vi phạm nhiều nhất, với 75 phương tiện. Tiếp đến là Quốc lộ 1 với 41 trường hợp và Quốc lộ 15 với 33 trường hợp. Quốc lộ 45 có 32 phương tiện vi phạm, Quốc lộ 47B ghi nhận 21 trường hợp, Quốc lộ 10 có 14 trường hợp và Quốc lộ 47 có 3 trường hợp.

Danh sách phương tiện vi phạm được cơ quan chức năng công bố kèm theo thông báo để người dân chủ động tra cứu, kiểm tra thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan như sau:

    Tuyến Quốc lộ 1: 41 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36H-235.48

19-09-2026 15:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-109.87

19-09-2026 15:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3.

36C-175.29

19-09-2026 15:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-933.33

19-09-2026 16:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-463.83

19-09-2026 16:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-607.73

19-09-2026 16:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-476.57

21-09-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-641.26

21-09-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-096.15

21-09-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37F187746

21-09-2026 11:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-301.57

21-09-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-228.23

21-09-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-095.75

21-09-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-257.55

21-09-2026 12:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-142.89

21-09-2026 12:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-279.39

24-09-2026 14:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-866.22

24-09-2026 15:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AE-127.29

25-09-2026 14:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89C-231.72

25-09-2026 15:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-753.23

25-09-2026 15:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-479.60

25-09-2026 15:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-350.29

26-09-2026 14:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-003.21

26-09-2026 14:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17C-144.44

26-09-2026 14:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-077.19

26-09-2026 14:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-386.98

26-09-2026 15:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-655.91

28-09-2026 15:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36R-299.20

28-09-2026 16:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AA68734

28-09-2026 16:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B588471

28-09-2026 16:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-976.01

28-09-2026 16:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-073.12

29-09-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-477.48

29-09-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BK-082.65

29-09-2026 14:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

36B7-940.15

29-09-2026 15:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B4-804.03

29-09-2026 15:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

36K-974.49

29-09-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-415.33

30-09-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-863.37

30-09-2026 12:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-453.82

30-09-2026 12:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-032.03

30-09-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
    Tuyến Quốc lộ 10: 14 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm
1.

30K-509.25

19-09-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2.

36K-172.75

19-09-2026 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-889.46

24-09-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51H-640.81

24-09-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-394.42

24-09-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-968.23

26-09-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34E-010.04

26-09-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-177.41

26-09-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-378.34

26-09-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-161.96

26-09-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-287.09

26-09-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-104.48

26-09-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-112.95

26-09-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-078.76

26-09-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
    Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 75 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm
1.

36A-288.61

21-09-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2.

89A-954.97

21-09-2026 08:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
3.

36K-009.41

21-09-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4.

36K-601.42

21-09-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5.

14K-154.02

21-09-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6.

36A-630.61

21-09-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-498.72

21-09-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30D-252.55

21-09-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-696.52

21-09-2026 10:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-003.27

21-09-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-621.30

23-09-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-827.88

23-09-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-138.58

23-09-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-427.66

23-09-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-631.04

23-09-2026 08:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-258.62

23-09-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-992.14

23-09-2026 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-09560.

23-09-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-748.26

23-09-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-934.19

23-09-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-198.69

23-09-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

73C-139.10

23-09-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-886.57

23-09-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36E-010.36

23-09-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-858.47

28-09-2026 07:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-475.79

28-09-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-382.07

28-09-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98H-077.27

28-09-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18H-015.09

28-09-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-529.07

28-09-2026 08:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-820.64

28-09-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-472.52

28-09-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15LD-01622

28-09-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-298.12

28-09-2026 08:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-077.53

28-09-2026 08:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-487.55

28-09-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-119.80

28-09-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-795.15

28-09-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-817.26

28-09-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-913.94

28-09-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37RM01706

28-09-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-044.54

28-09-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-653.92

28-09-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-087.48

28-09-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-312.92

29-09-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-107.45

29-09-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-950.94

29-09-2026 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-454.01

29-09-2026 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-234.56

29-09-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-487.35

29-09-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-87623.

29-09-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-847.78

29-09-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30M-204.35

29-09-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-523.43

29-09-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-146.07

29-09-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-559.99

29-09-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-460.12

29-09-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-116.92

29-09-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-139.32

29-09-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-072.06

30-09-2026 07:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-560.97

30-09-2026 07:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-506.84

30-09-2026 07:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-296.38

30-09-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-571.51

30-09-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-977.08

30-09-2026 07:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14C-401.75

30-09-2026 07:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-466.92

30-09-2026 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-480.85

30-09-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73C-139.10

30-09-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19H-160.36

30-09-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-054.87

30-09-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-397.09

30-09-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-074.32

30-09-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98A-184.78

30-09-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-437.27

30-09-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

    Tuyến Quốc lộ 47B: 21 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36H-229.12

23-09-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-207.12

23-09-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30P-6664

23-09-2026 08:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-318.45

23-09-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-499.92

23-09-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-697.28

23-09-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-613.33

23-09-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-853.12

23-09-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-150.70

23-09-2026 14:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-366.95

23-09-2026 14:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-870.80

23-09-2026 14:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-723.95

23-09-2026 14:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-224.21

23-09-2026 15:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-104.65

23-09-2026 15:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-234.04

23-09-2026 15:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-464.45

23-09-2026 15:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-512.03

23-09-2026 15:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-441.46

23-09-2026 15:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-342.08

23-09-2026 15:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-104.96

23-09-2026 16:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21A-146.86

23-09-2026 16:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
    Tuyến Quốc lộ 47: 3 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

30G-905.02

24-09-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-541.31

24-09-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-541.48

24-09-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
    Tuyến Quốc lộ 45: 32 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36B-397.97

22-09-2026 08:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-059.14

22-09-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-944.42

22-09-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-108.00

22-09-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-041.94

22-09-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30S1113

22-09-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-430.16

22-09-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-027.61

22-09-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-200.03

22-09-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-471.89

22-09-2026 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-226.34

25-09-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-583.31

25-09-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-001.40

25-09-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-291.74

25-09-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-458.71

25-09-2026 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-068.48

25-09-2026 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-068.86

25-09-2026 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-797.81

22-09-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-444.29

22-09-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-026.45

22-09-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-463.45

22-09-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-547.17

22-09-2026 08:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-428.43

22-09-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-167.61

22-09-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-376.83

22-09-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-104.56

22-09-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-753.24

22-09-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-647.48

22-09-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51M-162.11

22-09-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-365.25

22-09-2026 15:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-471.24

22-09-2026 15:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-603.91

23-09-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-507.44

22-09-2026 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
    Tuyến Quốc lộ 15: 33 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36C-510.11

23-09-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-554.61

23-09-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-544.46

23-09-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-276.45

23-09-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-105.44

23-09-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-209.41

23-09-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-623.15

23-09-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-163.42

23-09-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-239.90

23-09-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-724.61

23-09-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-214.19

23-09-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-161.64

24-09-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-293.85

24-09-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-771.57

24-09-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-273.91

24-09-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-213.40

24-09-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-682.06

24-09-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-117.28

24-09-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15C-083.02

24-09-2026 10:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27C-008.31

24-09-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-634.82

24-09-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-614.86

24-09-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-734.06

24-09-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-867.65

24-09-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

89B-225.99

24-09-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-818.84

24-09-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-455.08

24-09-2026 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-2263

24-09-2026 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-148.67

24-09-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-863.70

25-09-2026 08:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-359.59

25-09-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-288.06

25-09-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-605.78

25-09-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
    Tuyến đường Hồ Chí Minh: 45 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-115.83

21-09-2026 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15K-693.05

21-09-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-092.89

21-09-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-176.23

21-09-2026 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-185.75

21-09-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65H-039.70

22-09-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-802.45

22-09-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-660.26

22-09-2026 13:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-118.40

23-09-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-877.20

23-09-2026 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-840.09

23-09-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-593.24

25-09-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-531.49

25-09-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-132.92

25-09-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-553.64

25-09-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-099.24

25-09-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-351.21

25-09-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-816.92

25-09-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-978.38

25-09-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15H-124.14

25-09-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-240.01

25-09-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-268.83

25-09-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-526.74

25-09-2026 14:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-243.65

26-09-2026 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-195.28

26-09-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-525.34

26-09-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-403.18

30-09-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-492.24

30-09-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-066.90

30-09-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-153.72

30-09-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-097.35

30-09-2026 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-558.55

30-09-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-167.24

30-09-2026 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-367.29

30-09-2026 11:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-494.84

30-09-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-415.52

30-09-2026 12:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-401.35

30-09-2026 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19N5596

30-09-2026 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-483.75

30-09-2026 15:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-023.51

30-09-2026 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-487.67

30-09-2026 15:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-393.56

30-09-2026 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18F-001.46

30-09-2026 16:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-043.42

30-09-2026 16:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-198.92

30-09-2026 16:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo danh sách 435 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 14/9/2026 đến ngày 30/9/2026.

Cụ thể các phương tiênh vi phạm như sau:

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

14-09-2026 05:58

Ô tô

37A-804.32

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

14-09-2026 06:46

Ô tô

36A-836.98

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 06:58

Ô tô

36K-270.90

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 07:01

Ô tô

36A-572.66

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 08:05

Ô tô

36K-328.77

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 08:16

Ô tô

36H-109.79

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 08:17

Ô tô

36N-1413

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 10:16

Ô tô

30E-332.02

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14-09-2026 10:38

Ô tô

30K-461.76

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 10:54

Ô tô

36D-010.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 11:00

Ô tô

36A-912.10

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 11:09

Ô tô

36A-879.43

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 11:28

Ô tô

36K-213.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 13:08

Ô tô

36A-777.18

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 13:39

Ô tô

36A-796.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14-09-2026 14:01

Ô tô

36K-260.59

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 14:11

Ô tô

36C-091.36

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 21:43

Ô tô

36A-200.17

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 22:15

Ô tô

36A-775.13

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 00:38

Ô tô

36H-132.54

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 06:55

Ô tô

36A-423.98

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 07:11

Ô tô

36A-016.20

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 07:15

Ô tô

36A-574.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 07:31

Ô tô

36K-083.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 07:35

Ô tô

30M-458.40

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 08:39

Ô tô

36C-094.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 09:07

Ô tô

36C-165.22

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 09:17

Ô tô

36A-018.64

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 09:27

Ô tô

36A-011.31

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 09:41

Ô tô

36A-998.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 09:41

Ô tô

36A-998.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 09:58

Ô tô

36A-860.93

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 10:41

Ô tô

68A-330.80

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 10:44

Ô tô

36A-037.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 11:16

Ô tô

36A-651.69

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 11:25

Ô tô

36C-170.84

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 12:00

Ô tô

36K-212.49

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 12:03

Ô tô

36B-314.77

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 12:35

Ô tô

15E-016.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 12:48

Ô tô

36K-828.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 12:48

Ô tô

36K-828.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 12:55

Ô tô

36A-651.31

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 13:04

Ô tô

30A-278.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 13:15

Ô tô

29S-6789

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 13:35

Ô tô

36A-014.05

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 13:49

Ô tô

36K-406.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 13:49

Ô tô

36C-263.54

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 14:00

Ô tô

36K-085.67

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 14:03

Ô tô

36A-843.04

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 14:27

Ô tô

36A-998.05

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 14:27

Ô tô

36H-219.32

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 14:37

Ô tô

36B-039.60

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 15:14

Ô tô

36A-523.28

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 15:35

Ô tô

30A-278.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 15:39

Ô tô

36K-260.30

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 15:56

Ô tô

36H-231.59

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 15:57

Ô tô

36M-9504

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 16:13

Ô tô

36A-274.76

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 16:21

Ô tô

36A-991.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 16:47

Ô tô

36A-765.32

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 17:05

Ô tô

30H-472.41

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 17:20

Ô tô

36A-617.78

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 17:37

Ô tô

36K-847.53

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 18:22

Ô tô

36K-912.80

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 18:33

Ô tô

36C-280.20

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 19:17

Ô tô

36A-580.68

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 19:33

Ô tô

36A-600.69

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 20:05

Ô tô

36E-009.21

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 21:28

Ô tô

36A-152.74

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 21:32

Ô tô

68A-147.66

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 22:17

Ô tô

85A-115.96

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 06:05

Ô tô

36A-879.43

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:09

Ô tô

36B-340.90

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:14

Ô tô

36C-001.98

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:23

Ô tô

36A-076.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 07:36

Ô tô

36A-994.59

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:37

Ô tô

36C-446.01

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 08:27

Ô tô

36K-393.07

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 08:36

Ô tô

36A-327.85

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 09:39

Ô tô

36C-087.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 09:54

Ô tô

29C-589.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 10:30

Ô tô

36A-829.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 10:41

Ô tô

36C-299.09

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 10:50

Ô tô

36A-163.50

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 11:41

Ô tô

30H-472.41

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 12:00

Ô tô

36H-186.06

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 12:10

Ô tô

36K-318.18

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 12:48

Ô tô

36A-425.77

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 13:02

Ô tô

36A-799.51

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 13:16

Ô tô

36C-314.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 14:34

Ô tô

38G-000.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 14:55

Ô tô

36A-792.21

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 15:56

Ô tô

36A-996.80

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 16:13

Ô tô

36A-279.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 16:14

Ô tô

36H-234.04

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 18:26

Ô tô

36A-216.66

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 19:17

Ô tô

36B-387.58

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 20:03

Ô tô

36A-248.26

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 20:53

Ô tô

36H-216.74

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 22:55

Ô tô

36K-260.21

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 23:21

Ô tô

36A-379.26

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 06:57

Ô tô

36A-663.67

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 07:40

Ô tô

36K-294.72

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 08:48

Ô tô

36C-193.28

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 10:39

Ô tô

36C-070.80

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 11:02

Ô tô

36A-993.75

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 11:48

Ô tô

36A-898.94

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 12:01

Ô tô

36A-885.43

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 12:29

Ô tô

36A-368.66

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 13:02

Ô tô

30E-789.94

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 13:23

Ô tô

36C-198.95

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 15:52

Ô tô

36H-177.87

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 18:30

Ô tô

36A-719.63

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 18:40

Ô tô

36B-585.37

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 19:59

Ô tô

36A-165.02

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 07:52

Ô tô

23F-003.82

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 08:14

Ô tô

36B-023.18

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 08:24

Ô tô

36C-083.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 09:45

Ô tô

36A-499.22

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:05

Ô tô

30G-078.97

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:05

Ô tô

36H-183.73

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:36

Ô tô

36B-414.63

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:36

Ô tô

36C-476.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 13:35

Ô tô

36A-685.39

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 13:39

Ô tô

36B-179.64

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 14:01

Ô tô

36A-618.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 14:06

Ô tô

36A-818.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 14:10

Ô tô

36A-529.68

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 14:59

Ô tô

36A-991.35

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 15:20

Ô tô

36K-069.93

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 16:12

Ô tô

36A-714.93

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 16:24

Ô tô

36K-256.90

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 17:10

Ô tô

36A-423.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 19:43

Ô tô

36D-018.74

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 07:56

Ô tô

36C-425.46

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 08:04

Ô tô

36A-836.49

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 08:21

Ô tô

36C-131.90

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

19-09-2026 08:38

Ô tô

36M-4680

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 08:39

Ô tô

36A-6479

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 08:46

Ô tô

37C-413.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

19-09-2026 08:56

Ô tô

36B-444.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 09:31

Ô tô

30B-177.33

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 09:48

Ô tô

36A-638.02

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 09:48

Ô tô

36A-300.00

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 09:56

Ô tô

36K-503.99

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 10:07

Ô tô

36K-379.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 10:44

Ô tô

36K-083.93

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 11:10

Ô tô

36A-599.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 11:24

Ô tô

36A-642.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 11:54

Ô tô

36K-180.14

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 13:35

Ô tô

36A-456.71

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 13:56

Ô tô

36C-443.09

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 15:30

Ô tô

36A-714.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 16:20

Ô tô

36C-299.21

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 16:41

Ô tô

36K-477.53

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 18:10

Ô tô

36B-479.09

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 19:21

Ô tô

36A-365.27

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 21:32

Ô tô

36K-309.04

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 22:25

Ô tô

36K-921.75

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 22:26

Ô tô

36H-227.60

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 22:42

Ô tô

14B-044.67

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 05:29

Ô tô

36K-191.63

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:34

Ô tô

30K149.76

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:42

Ô tô

36B-556.61

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:46

Ô tô

36C-245.96

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:49

Ô tô

36A-796.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:57

Ô tô

36A-689.37

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:06

Ô tô

36A-376.29

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:14

Ô tô

36K-294.92

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:21

Ô tô

36A-409.81

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:28

Ô tô

36K-683.68

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 10:03

Ô tô

36A-208.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20-09-2026 10:29

Ô tô

36K-101.91

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 10:35

Ô tô

36C-553.69

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 11:07

Ô tô

36A-255.80

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 12:14

Ô tô

30K-590.11

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 12:27

Ô tô

36K-733.94

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 13:37

Ô tô

36A-014.85

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20-09-2026 13:40

Ô tô

14A-895.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

20-09-2026 13:48

Ô tô

36K-338.17

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 14:30

Ô tô

36A-946.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

20-09-2026 14:35

Ô tô

36A-791.13

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 14:48

Ô tô

36A-594.27

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20-09-2026 14:58

Ô tô

36A-174.14

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:05

Ô tô

36K-261.81

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:19

Ô tô

36A-317.05

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:20

Ô tô

36K-124.90

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:26

Ô tô

36A-616.25

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 16:43

Ô tô

36A-368.68

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 17:55

Ô tô

36B-529.21

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 19:18

Ô tô

36A-579.65

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 06:03

Mô tô

(Xe máy)

36C2-079.03

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 06:03

Mô tô

(Xe máy)

36C2-079.03

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 07:50

Mô tô

(Xe máy)

36AC-716.87

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

15-09-2026 07:50

Mô tô (Xe máy)

36AC-716.87

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 10:42

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ6-066.28

Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 10:42

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ6-066.28

Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 10:57

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-478.58

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:02

Mô tô

(Xe máy)

36B3-015.11

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 11:02

Mô tô

(Xe máy)

36B3-015.11

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:07

Mô tô

(Xe máy)

36AC-625.54

Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:28

Mô tô

(Xe máy)

99MĐ2-005.32

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

15-09-2026 11:28

Mô tô

(Xe máy)

99MĐ2-005.32

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 11:28

Mô tô

(Xe máy)

99MĐ2-005.32

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:33

Mô tô

(Xe máy)

36P3-6066

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:33

Mô tô

(Xe máy)

36P3-6066

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 00:21

Mô tô

(Xe máy)

36AC-976.91

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 00:21

Mô tô

(Xe máy)

36AC-976.91

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 06:40

Mô tô

(Xe máy)

36B7-033.17

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 06:40

Mô tô

(Xe máy)

36B7-033.17

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 09:15

Mô tô

(Xe máy)

15D1-038.07

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 09:15

Mô tô

(Xe máy)

15D1-038.07

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 09:15

Mô tô

(Xe máy)

15D1-038.07

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 09:34

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-439.79

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 09:34

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-439.79

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 10:42

Mô tô

(Xe máy)

36B6-327.23

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 11:06

Mô tô

(Xe máy)

36AE-402.05

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:14

Mô tô

(Xe máy)

36B1-802.79

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:14

Mô tô

(Xe máy)

36B1-802.79

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:18

Mô tô

(Xe máy)

36B5-888.51

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:18

Mô tô

(Xe máy)

36B5-888.51

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:25

Mô tô

(Xe máy)

36E1-045.70

Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:30

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-570.51

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 11:30

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-570.51

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:30

Mô tô (Xe máy)

36AE-267.82

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:36

Mô tô

(Xe máy)

36AC-548.21

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:36

Mô tô

(Xe máy)

36AC-548.21

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:37

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-552.09

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:37

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-552.09

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:39

Mô tô

(Xe máy)

36AE-716.56

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:39

Mô tô

(Xe máy)

36AE-716.56

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở theo 02 người trên xe

17-09-2026 11:49

Mô tô

(Xe máy)

36AB-444.54

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:49

Mô tô

(Xe máy)

36AB-444.54

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:53

Mô tô

(Xe máy)

36AB-526.54

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:53

Mô tô

(Xe máy)

36AB-526.54

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:01

Mô tô

(Xe máy)

36AE-436.62

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:01

Mô tô

(Xe máy)

36AE-436.62

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:16

Mô tô

(Xe máy)

36B2-581.42

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:16

Mô tô

(Xe máy)

36B2-581.42

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:23

Mô tô

(Xe máy)

36B4-755.59

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:23

Mô tô

(Xe máy)

36B4-755.59

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:40

Mô tô

(Xe máy)

36AD-954.70

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 12:40

Mô tô

(Xe máy)

36AD-954.70

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:40

Mô tô

(Xe máy)

36AD-954.70

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:52

Mô tô

(Xe máy)

36B7-052.11

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 12:52

Mô tô

(Xe máy)

36B7-052.11

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:52

Mô tô

(Xe máy)

36B8-924.40

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 12:52

Mô tô

(Xe máy)

36B8-924.40

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:52

Mô tô

(Xe máy)

36B8-924.40

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở theo 02 người trên xe

17-09-2026 12:53

Mô tô

(Xe máy)

36AE-472.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 13:31

Mô tô

(Xe máy)

36AC-594.86

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 22:57

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-312.47

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 22:59

Mô tô

(Xe máy)

36B6-977.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 23:15

Mô tô

(Xe máy)

36AC-624.51

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

18-09-2026 05:48

Mô tô

(Xe máy)

36B4-266.05

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

18-09-2026 05:48

Mô tô

(Xe máy)

36B4-266.05

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 06:22

Mô tô

(Xe máy)

36AC-582.77

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

18-09-2026 22:13

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-557.59

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

20-09-2026 21:27

Mô tô

(Xe máy)

36BD-038.41

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

20-09-2026 22:31

Mô tô

(Xe máy)

36AD-951.73

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

20-09-2026 22:31

Mô tô

(Xe máy)

36AD-951.73

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

20-09-2026 23:51

Mô tô

(Xe máy)

36AC-999.70

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

21-09-2026 06:23

Ô tô con

99B-139.31

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 07:24

Ô tô con

28A-068.89

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 07:54

Ô tô con

36K-027.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 08:12

Ô tô con

36K-839.20

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

21-09-2026 08:18

Ô tô con

36C-105.37

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 08:39

Ô tô con

35C-021.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

21-09-2026 11:49

Ô tô con

36A-018.64

Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 13:03

Ô tô con

36A-023.44

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 13:19

Ô tô con

36C-388.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 13:29

Ô tô con

36A-164.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 15:22

Ô tô con

36C-429.56

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 15:34

Ô tô con

36A-151.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 15:38

Ô tô con

36A-387.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

21-09-2026 16:52

Ô tô con

36B-387.65

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 16:58

Ô tô con

30M-567.69

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 17:00

Ô tô con

36A-423.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 18:24

Ô tô con

36A-490.95

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 05:59

Ô tô con

36A-567.97

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 06:26

Ô tô con

36K-463.82

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 07:30

Ô tô con

36K-401.53

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 11:52

Ô tô con

30C-634.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 15:21

Ô tô con

36A-291.63

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 15:35

Ô tô con

36K-833.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22-09-2026 16:44

Ô tô con

36A-955.63

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22-09-2026 20:09

Ô tô con

36K-165.64

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 20:48

Ô tô con

36K-689.89

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 22:04

Ô tô con

36A-992.23

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 09:36

Ô tô con

36K-864.74

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 10:07

Ô tô con

30S-9672

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23-09-2026 11:28

Ô tô con

36A-735.34

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 11:46

Ô tô con

30L-342.92

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 12:44

Ô tô con

88A-018.74

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 13:40

Ô tô con

36K-678.71

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 15:36

Ô tô con

36A-341.31

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 16:07

Ô tô con

36H-069.55

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 16:41

Ô tô con

36D-018.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23-09-2026 16:51

Ô tô con

36E-010.75

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:14

Ô tô con

36A-665.66

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:44

Ô tô con

36B-484.17

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:47

Ô tô con

30L-640.82

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:54

Ô tô con

36C-372.37

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 18:03

Ô tô con

36K-318.03

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 18:16

Ô tô con

36A-221.90

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 18:49

Ô tô con

36K-193.35

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 20:48

Ô tô con

36C-475.38

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 05:54

Ô tô con

36H-154.60

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 07:20

Ô tô con

36K-028.72

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 07:46

Ô tô con

36A-674.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24-09-2026 08:10

Ô tô con

36C-285.83

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24-09-2026 08:11

Ô tô con

36B-594.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24-09-2026 08:49

Ô tô con

36A-039.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24-09-2026 10:03

Ô tô con

36A-015.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24-09-2026 11:29

Ô tô con

36H-125.96

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 12:20

Ô tô con

36A-057.69

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 12:31

Ô tô con

36B-539.41

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 13:02

Ô tô con

36A-818.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24-09-2026 14:15

Ô tô con

30K-391.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 14:43

Ô tô con

36A-300.00

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 15:50

Ô tô con

36H-154.60

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 16:36

Ô tô con

36A-788.02

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 19:58

Ô tô con

36B-470.97

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 20:24

Ô tô con

36E-008.99

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 21:45

Ô tô con

36A-861.61

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 00:46

Ô tô con

36C-068.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 06:54

Ô tô con

36H-081.99

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 07:19

Ô tô con

36A-365.36

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 07:23

Ô tô con

36K-254.32

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 09:48

Ô tô con

36B-029.80

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 09:56

Ô tô con

36A-643.70

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 11:29

Ô tô con

36B-546.23

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 12:30

Ô tô con

36K-286.62

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 13:11

Ô tô con

36A-619.95

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 15:37

Ô tô con

36A-654.01

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 15:55

Ô tô con

15H-344.42

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 16:13

Ô tô con

36A-718.47

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 16:29

Ô tô con

36A-307.64

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 17:05

Ô tô con

36K-512.05

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 18:14

Ô tô con

36A-999.86

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 18:44

Ô tô con

36A-707.66

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 20:02

Ô tô con

36A-426.62

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 20:09

Ô tô con

30E-085.23

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 20:19

Ô tô con

36A-737.11

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:30

Ô tô con

36K-257.15

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:31

Ô tô con

36A-179.31

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:44

Ô tô con

36H-155.67

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:59

Ô tô con

36A-379.26

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 07:23

Ô tô con

36A-567.49

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 07:58

Ô tô con

36C-208.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 08:20

Ô tô con

36K-277.53

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 09:28

Ô tô con

36B-522.90

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 10:01

Ô tô con

36K-228.68

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 10:06

Ô tô con

36A-789.13

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 12:28

Ô tô con

36K-393.59

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 14:05

Ô tô con

36C-367.90

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 14:07

Ô tô con

36K-089.65

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 14:38

Ô tô con

30F-718.56

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 15:29

Ô tô con

36K-194.23

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 18:02

Ô tô con

36K-657.07

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 19:38

Ô tô con

36F-011.57

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 20:39

Ô tô con

30F-701.98

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

26-09-2026 20:42

Ô tô con

36K-193.08

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 21:03

Ô tô con

36A-441.06

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 09:30

Ô tô con

36A-239.93

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 13:15

Ô tô con

36C-470.42

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 12:19

Ô tô con

30F-655.39

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 14:28

Ô tô con

36C-195.97

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 14:39

Ô tô con

36A-322.81

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 15:03

Ô tô con

36A-649.27

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 17:27

Ô tô con

21A-027.47

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 18:29

Ô tô con

36K-210.84

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 18:34

Ô tô con

36A-880.65

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 21:14

Ô tô con

30B-965.88

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 21:18

Ô tô con

36A-742.97

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 06:58

Ô tô con

36A-691.70

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 12:21

Ô tô con

36B-486.68

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 13:50

Ô tô con

36H-199.82

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 15:50

Ô tô con

36A-179.87

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 16:02

Ô tô con

36H-081.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28-09-2026 17:10

Ô tô con

36A-748.66

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 19:15

Ô tô con

30H-392.13

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

28-09-2026 19:21

Ô tô con

36A-869.84

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 22:52

Ô tô con

30K-723.82

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 08:42

Ô tô con

36K-427.14

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 08:51

Ô tô con

36A-547.34

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 09:37

Ô tô con

36A-787.06

Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 09:50

Ô tô con

29H-747.69

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 10:20

Ô tô con

36A-837.58

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 11:18

Ô tô con

36A-66387

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 14:55

Ô tô con

36A-862.52

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 17:03

Ô tô con

36H-180.31

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 17:52

Ô tô con

36A-163.86

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 18:24

Ô tô con

36K-149.87

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 18:48

Ô tô con

36B-024.80

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 22:52

Ô tô con

36K-107.13

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 04:10

Ô tô con

36B-469.02

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 06:51

Ô tô con

36A-293.09

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 10:05

Ô tô con

36M-1299

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 15:12

Ô tô con

29A-842.52

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 17:27

Ô tô con

30E-006.72

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

30-09-2026 17:40

Ô tô con

36C-218.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 18:18

Ô tô con

36C-168.09

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 21:48

Ô tô con

36A-618.70

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39

Mô tô

(Xe máy)

36AD-556.12

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39

Mô tô

(Xe máy)

36AD-556.12

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

21-09-2026 02:39

Mô tô (Xe máy)

36AD-556.12

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

21-09-2026 02:39

Mô tô

(Xe máy)

36AB-759.91

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39

Mô tô

(Xe máy)

36AB-759.91

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

21-09-2026 02:39

Mô tô

(Xe máy)

36B7-144.24

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39

Mô tô

(Xe máy)

36B7-144.24

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 09:47

Mô tô

(Xe máy)

36AD-743.87

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 09:47

Mô tô

(Xe máy)

36AD-743.87

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

25-09-2026 09:54

Mô tô

(Xe máy)

36AC-579.61

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 10:03

Mô tô

(Xe máy)

36B2-548.25

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 10:11

Mô tô

(Xe máy)

36B6-340.75

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 23:14

Mô tô

(Xe máy)

36AC-631.36

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 06:12

Mô tô

(Xe máy)

36AA-270.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 06:14

Mô tô

(Xe máy)

36AC-625.32

Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 06:16

Mô tô

(Xe máy)

36R3-3323

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 20:00

Mô tô

(Xe máy)

36B2-288.81

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 20:14

Mô tô

(Xe máy)

36AC-547.04

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 20:14

Mô tô

(Xe máy)

36AC-547.04

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 00:14

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ6-514.41

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 00:14

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ6-514.41

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 00:22

Mô tô

(Xe máy)

36B8-221.40

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 00:22

Mô tô

(Xe máy)

36B8-901.13

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 02:38

Mô tô

(Xe máy)

36B3-333.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 02:38

Mô tô

(Xe máy)

36B3-333.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 05:55

Mô tô

(Xe máy)

36AA-270.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 21:08

Mô tô (Xe máy)

36AT-048.58

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 22:45

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-621.94

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

30-09-2026 06:12

Mô tô

(Xe máy)

36BF-022.65

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

30-09-2026 06:12

Mô tô

(Xe máy)

29L5-123.52

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

30-09-2026 06:12

Mô tô

(Xe máy)

36B2-734.36

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm, cơ quan chức năng gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan cần căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe để liên hệ giải quyết vụ việc tại các địa điểm được hướng dẫn.

Cụ thể, người dân có thể đến Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Một địa điểm khác là trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, tại Km 570+450 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tại nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông và thực hiện theo hướng dẫn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là quy định về tốc độ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Chính thức từ 1/12, các ngân hàng áp dụng quy định mới về giám sát giao dịch chuyển tiền, rút tiền
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