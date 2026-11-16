Chơi hết mình, quà hết cỡ, “thẻ đen” quyền lực mang về: Trạm Tech là cách TGDĐ “giữ chuỗi” bên sinh viên

Trong hai ngày 14-15/11, Ký túc xá Khu A, ĐHQG-HCM trở thành điểm hẹn công nghệ sôi động dành cho sinh viên với sự xuất hiện của “Trạm Tech - Hế Lô Xinh Viên, Uni Pass Ngon Điênggg”.

Với sự góp mặt của hơn 25 thương hiệu đối tác, Thế Giới Di Động mang đến ngày hội chuỗi hoạt động phong phú, từ trải nghiệm những thiết bị công nghệ mới, học hỏi cùng chuyên gia đến vui chơi, giao lưu và săn quà hấp dẫn.

Trạm Tech 2026 gửi lời chào đến sinh viên bằng thông điệp trẻ trung "Hế Lô Xinh Viên, Uni Pass Ngon Điênggg"

Bước vào không gian Trạm Tech, sinh viên nhanh chóng hòa mình vào không khí sôi động tại các gian hàng công nghệ. Thay vì chỉ nhìn ngắm sản phẩm qua màn hình, xem những video giới thiệu hay đọc các thông số khô khan, khi đến với Trạm Tech các bạn được trực tiếp cầm trên tay những chiếc smartphone mới nhất, tha hồ check camera, test thử sức mạnh, sự mượt mà của các dòng laptop hay trải nghiệm sự thông minh của các công nghệ AI tiên tiến. Qua đó, sinh viên có thể tự mình cảm nhận tính năng, giá trị sử dụng và những tiện ích mà công nghệ mang lại. Điểm thú vị là ở mỗi trạm dừng chân, ngoài việc nạp thêm kiến thức về sản phẩm, các bạn còn hào hứng tham gia minigame tương tác để rinh về những phần quà xịn sò từ các nhãn hàng. Mỗi gian hàng là một điểm chạm, nơi sinh viên thực sự được tìm hiểu và làm chủ công nghệ.

Hàng trăm sinh viên có mặt từ những phút đầu tiên, háo hức chờ khám phá các gian hàng và trải nghiệm loạt sản phẩm công nghệ tại Trạm Tech





Niềm vui khi được trực tiếp "chạm" vào công nghệ cũng chính là cảm nhận chung của đông đảo những người tham dự. Bạn Đặng Thị Quỳnh Mai, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, hào hứng chia sẻ: "Mình thấy không khí sự kiện hôm nay rất vui và náo nhiệt. Có nhiều nhãn hàng công nghệ lớn cùng góp mặt nên mình được khám phá, trải nghiệm nhiều sản phẩm mới, sau khi tham gia hoạt động tại các gian hàng mình còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn nữa".

Ngay từ sớm, bạn Đặng Thị Quỳnh Mai đã có mặt tại Trạm Tech để hòa mình vào không khí ngày hội, khám phá sản phẩm công nghệ và nhận những phần quà hấp dẫn từ các thương hiệu

Sức hút của ngày hội còn đến từ chuỗi Tech Workshop, nơi sinh viên được lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia Google và các diễn giả am hiểu những nền tảng công nghệ quen thuộc như Canva, CapCut… Với các chủ đề như AI, xu hướng công nghệ, cách sử dụng, khai thác hiệu quả các ứng dụng, công cụ số... các buổi workshop mang đến góc nhìn thực tiễn cùng những kỹ năng hữu ích, giúp sinh viên ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn trong học tập, sáng tạo nội dung và chủ động thích ứng với thời đại AI.

Bên cạnh cơ hội học hỏi kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được gặp gỡ những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng công nghệ như Duy Luân Dễ Thương, Tuấn Ngọc… cùng các KOL, TikToker trong lĩnh vực học thuật. Những màn giao lưu gần gũi và câu chuyện thực tế về hành trình học tập, làm việc, theo đuổi đam mê từ các khách mời góp phần tạo nên sức hút cho ngày hội, đồng thời truyền cảm hứng để sinh viên khám phá thế mạnh và tự tin theo đuổi mục tiêu của riêng mình.

Sinh viên hào hứng tham gia các thử thách tương tác tại gian hàng để rinh về những phần quà chính hãng từ các thương hiệu

Sau một ngày ngập tràn thông tin bổ ích và những phần quà hấp dẫn, Trạm Tech còn kéo dài "cuộc vui" đến tận tối với đêm lửa trại rộn ràng và sân khấu Student Talent Night. Từ những cuộc gặp gỡ, giao lưu đến các màn trình diễn đầy bùng nổ trên sân khấu, mỗi hoạt động đều góp thêm màu sắc cho ngày hội ngập tràn năng lượng của sinh viên.

Không chỉ có các hoạt động mang lại niềm vui và kiến thức, sinh viên tham gia Trạm Tech còn được nhận một quyền lợi thiết thực, dài lâu hậu sự kiện mang tên chiếc thẻ Uni Pass.

Với thông điệp "Một thẻ, nhiều đặc quyền", Uni Pass được ví như tấm "thẻ đen" dành riêng cho sinh viên, mở ra loạt quyền lợi mua sắm tại Thế Giới Di Động. Bên cạnh các chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho tất cả khách hàng, sinh viên sở hữu Uni Pass còn được giảm thêm đến 10% và nhân đôi điểm tích lũy trên ứng dụng Quà Tặng VIP. Ưu đãi cộng dồn thêm đến 10% này đặc biệt thiết thực với sinh viên khi mua sắm các thiết bị công nghệ có giá trị cao như laptop hay điện thoại, giúp các bạn tiết kiệm thêm một khoản chi phí đáng kể. Các chương trình như hỗ trợ thu cũ đổi mới, trợ giá đến 5 triệu đồng và trả chậm 0% với mức trả trước chỉ từ 0đ vẫn được áp dụng đồng thời, giúp việc thanh toán trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn.

Nhiều quyền lợi là vậy nhưng việc sở hữu UniPass lại không hề phức tạp. Sinh viên có thể đăng ký ngay tại sự kiện với sự hỗ trợ từ Thế Giới Di Động, nhanh chóng có trong tay tấm thẻ và tận dụng ưu đãi khi cần mua sắm, hoặc đăng ký trên app Quà Tặng VIP.

Tại trạm Chạm Tech của Thế Giới Di Động, sinh viên được tư vấn và hướng dẫn đăng ký "thẻ đen" quyền lực Uni Pass

Từ cơ hội trực tiếp khám phá sản phẩm, học hỏi cách ứng dụng AI, giao lưu với những người làm công nghệ đến các quyền lợi mua sắm và hỗ trợ học tập, Trạm Tech - Hế Lô Xinh Viên Uni Pass Ngon Điênggg cho thấy Thế Giới Di Động luôn tìm hướng mới mẻ để tiếp cận và đồng hành cùng cộng đồng sinh viên. Hành trình "giữ chuỗi" ấy không chỉ nằm ở việc tạo ra những điểm hẹn mới, mà còn ở nỗ lực kết nối trải nghiệm hôm nay với những giá trị thiết thực mà người trẻ có thể tiếp tục nhận được trong chặng đường phía trước.