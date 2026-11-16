Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ công an

Theo cơ quan công an, hiện nay, người dân có thể tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm phương tiện đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, thuận tiện.

Nhằm tiếp tục nâng cao tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng.

Các chức năng chính:

Xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện: Cho phép công dân thực hiện xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện trên ứng dụng VNeID.

Xem thông tin đăng kiểm phương tiện: Giúp công dân tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm phương tiện đã được tích hợp trên ứng dụng.

Đối tượng sử dụng: Công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Việc bổ sung các tiện ích trên VNeID góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng dịch vụ:

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập. Ứng dụng đã phát triển hơn 77 tiện ích và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Cơ quan chức năng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

Theo Công an Thanh Hóa/Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh