Người đàn ông xuống tiền mua con chim với giá 2,5 tỷ đồng

Một con chim ưng Garmousha thuần chủng quý hiếm đã được bán đấu giá với mức giá 83 lakh Rupee (gần 2,5 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá ở Abu Dhabi, các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) gần đây.

Con chim được người tổ chức đấu giá đặt biệt danh là "cô dâu của đêm" đã được Hassan Al Qubaisi mua từ Qatar, sau quá trình đấu giá khốc liệt kéo dài hơn nửa giờ.

Con chim được bán với giá gần 2,5 tỷ đồng.

Đây là phiên đấu giá chim ưng sống đầu tiên trước thềm Triển lãm Săn bắn và Cưỡi ngựa Quốc tế Abu Dhabi (ADIHEX 2025). Trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá, chim ưng Garmousha thuần chủng, một trong những loài chim quý hiếm nhất được rao bán, cũng là tâm điểm chú ý của ngày hôm đó.

"Garmousha được coi là một ngân hàng nuôi dưỡng – nó sản xuất những con chim ưng tốt nhất, và rất khó tìm", Mohammed Nabil, một thành viên của một nhóm đấu giá trực tuyến tham dự trực tiếp thay mặt cho các người trả giá từ xa, nói với Khaleej Times.

Theo lời Nabi, chủ mới của con chim ưng muốn mua nó bằng mọi giá. "Ông ta bảo chúng tôi tiếp tục đấu giá cho đến khi thắng thì thôi – không giới hạn", anh nói.

"Loài Garmousha này là chị em của giống Ultra White. Bất kỳ cuộc thi nào loài chim này tham gia, nó đều chiến thắng, đặc biệt là các cuộc thi sắc đẹp. Luôn luôn giành giải nhất. Đây là một cơ hội rất độc đáo để sở hữu nó," Nabil nói.

Nghề nuôi chim ưng là một hoạt động văn hóa lâu đời trên khắp Trung Đông và vẫn là một phần không thể thiếu của xã hội. Tại UAE và Qatar, nghề nuôi chim ưng được coi là môn thể thao quốc gia. Tại UAE, chim ưng được cấp hộ chiếu riêng và những giấy tờ này được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển xuyên biên giới, bao gồm cả trên các chuyến bay tham gia các cuộc thi và các chuyến đi săn.