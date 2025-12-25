Người đàn ông tử vong vì thói quen uống nước theo cách "lạ đời" 10 năm không bỏ

Sự việc xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc). Một người đàn ông được giấu tên đã tử vong vì ngộ độc chì sau khi sử dụng một chiếc bình giữ nhiệt nước rỉ sét trong hơn mười năm.

Theo trang Oddity Central (Anh), người đàn ông này bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe khoảng một năm trước khi qua đời. Các xét nghiệm máu sau đó cho thấy ông bị nhiễm độc kim loại nặng.

Đặc biệt trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân, các bác sĩ phát hiện ông đã sử dụng cùng một chiếc bình giữ nhiệt suốt 10 năm, gần như mỗi ngày. Khi kiểm tra, họ nhận thấy bên trong bình đã bị gỉ sét nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục dùng bình này để chứa các loại đồ uống có tính axit như cà phê, trà và nước trái cây.

Dùng bình giữ nhiệt suốt 10 năm, người đàn ông ngộ độc kim loại nặng tử vong thương tâm. Ảnh minh họa.

Điều đáng nói, không rõ khi nào chiếc bình giữ nhiệt bắt đầu rò rỉ kim loại nặng vào đồ uống, nhưng khi bệnh nhân đến bệnh viện thì đã quá muộn. Ngộ độc kim loại nặng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của người đàn ông.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình cứu chữa nhưng người đàn ông được xác định là tử vong vì viêm phổi chưa đầy một năm sau khi nhận được chẩn đoán ban đầu.

"Bình giữ nhiệt có thể đã được sử dụng trong một thời gian dài và đặc biệt, các chất độc sinh ra khi đựng đồ uống có ga có thể đã xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân", các bác sĩ kết luận.

Từ trường hợp này các chuyên gia y tế đồng thời cũng khuyến cáo mọi người nên đảm bảo rằng họ chọn bình giữ nhiệt làm bằng thép không gỉ 304, tránh sử dụng bình để đựng đồ uống có tính axit và đảm bảo vệ sinh bình thường xuyên. Ngoài ra, nên thay bình giữ nhiệt sau hai hoặc ba năm sử dụng liên tục.

Những lưu ý cần nhớ khi sử dụng bình giữ nhiệt

- Không sử dụng bình bị gỉ sét: Tuỳ theo từng loại bình mà phần ruột bên trong được làm các loại chất liệu khác nhau, sẽ có tình trạng khi tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm, cùng với việc bảo quản bình không kỹ sẽ xuất hiện các vết gỉ sét. Nếu có vết gỉ bạn đã chùi rửa mà vẫn không hết, thì lúc này bạn nên thay bình mới để đảm bảo cho an toàn sức khỏe của mình.

- Không đựng nước có tính axit trong bình giữ nhiệt: Lưu ý một số loại nước có tính chua như nước cam, nước táo mèo, nước sấu ngâm hay dưa muối, cà muối không nên tích vào bình giữ nhiệt. Bởi những loại nước, thực phẩm có chua có tính axit sẽ thúc đẩy quá trình giải phóng kim loại, từ có có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Tránh trữ nước quá nóng: Cần chú ý mức độ chịu nhiệt của loại bình bạn đang sở hữu để tránh trữ nước quá nóng có thể gây hư hỏng bình hoặc gây phản ứng với chất liệu bề mặt bình sản sinh chất gây hại.

- Không nên đựng đầy: Đổ nước hay thức uống đầy sát miệng bình, dễ gây trào khi đóng nắp và không đạt hiệu quả giữ nhiệt tốt nhất. Nên để 1 khoảng trống không khí trên mặt bình sẽ cho hiệu quả giữ nhiệt lâu hơn.

- Không nên đặt bình giữ nhiệt trong tủ lạnh: Người dùng không nên đặt bình giữ nhiệt trong tủ lạnh, vì chất lỏng trong bình sẽ giãn nở khi gặp lạnh và làm biến dạng bình, giảm hay mất hiệu quả giữ nhiệt của sản phẩm.

- Không dùng bình giữ nhiệt trong lò vi sóng: Bình giữ nhiệt làm bằng kim loại dễ gây cháy nổ theo đó không dùng bình giữ nhiệt trong lò vi sóng. Nếu muốn làm nóng đồ uống thì hãy đổ nước ra một vật dụng khác để làm nóng sau đó cho lại vào bình.

- Tránh va đập hay lực tác động quá mạnh : Trong quá trình sử dụng và cất giữ, tránh va đập hay lực tác động quá mạnh lên bình sẽ làm móp méo bình, khiến 2 lớp kim loại va chạm vào nhau, làm giảm khoảng không giữa 2 lớp kim loại dẫn đến khả năng giữ nhiệt giảm sút.

- Ngay sau khi dùng, bình giữ nhiệt cần được vệ sinh sớm nhất rồi bảo quản nơi khô thoáng để tránh phát sinh nấm mốc, vi khuẩn tích tụ cũng như bám mùi thức uống.

(Theo Văn Hóa, Tiền Phong)