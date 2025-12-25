Hành trình tìm con của đôi vợ chồng giáo viên - quân nhân: "Đây có lẽ là thử thách lớn nhất cuộc đời tôi"

Hơn 3 năm mong con và những cuộc gặp vội vã

Năm 2022, chị Đinh Thị Bích Ngọc (1998), một cô giáo mầm non đến từ An Giang, kết hôn cùng anh Lê Xuân Hồng (1995), người lính trẻ đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Họ bước vào hôn nhân với niềm tin giản dị: Chỉ cần yêu thương đủ đầy, một mái ấm trọn vẹn rồi cũng sẽ đến.

Niềm vui từng ghé qua rất sớm, khi chị Ngọc mang thai chỉ sau 1 tháng cưới nhau. Nhưng đến tuần thai thứ 6, kết quả siêu âm cho thấy thai trống. Khoảnh khắc ấy, hành trình làm cha mẹ mà anh chị đã đặt rất nhiều hy vọng buộc phải dừng lại trong lặng lẽ.

Hơn 3 năm sau đó, mong ước có con vẫn chưa một lần thành hiện thực. Khoảng cách hơn 200km giữa hai vợ chồng, cùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến việc điều trị hiếm muộn trở thành một chặng đường không dễ đi. Mỗi lần thăm khám là một lần anh chị phải sắp xếp công việc, vượt quãng đường dài, tranh thủ gặp nhau trong những cuộc hẹn ngắn ngủi, đôi khi chỉ kịp nhìn nhau nơi bến xe rồi lại chia tay để tiếp tục guồng quay riêng của mỗi người.

Thượng úy Lê Xuân Hồng chia sẻ câu chuyện của mình đến mọi người. (Ảnh: BVCC)

Năm 2023, sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận chị Ngọc có dự trữ buồng trứng thấp, còn anh Hồng có tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao và được chỉ định điều trị bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng, lần IVF đầu tiên không thành công. Đặc thù công việc của cả hai buộc anh chị phải tạm gác lại hành trình tìm con, dù trong lòng vẫn còn nguyên những khát khao chưa kịp gọi tên.

Khi chương trình mở ra đúng lúc

Đến năm 2025, khi biết đến chương trình “Yêu thương lan tỏa”, chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai, anh Hồng và chị Ngọc quyết định nộp hồ sơ với hy vọng mong manh nhưng chưa từng tắt.

Tại buổi lễ công bố, khoảnh khắc tên anh chị được xướng lên trong danh sách 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF đã khiến cả hai không giấu được xúc động. Ánh mắt họ ánh lên niềm tin và sự biết ơn, như thể hành trình tưởng chừng đã đi đến đoạn cuối nay bỗng mở ra thêm một lối rẽ mới, đủ để họ tiếp tục tin và chờ đợi.

Chia sẻ trong giây phút nghẹn ngào, Thượng úy Lê Xuân Hồng nói: “Trong quân ngũ, chúng tôi quen với những nhiệm vụ khó khăn, nhưng hành trình tìm con có lẽ là thử thách lớn nhất của cuộc đời mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã trao tặng gia đình tôi gói hỗ trợ này. Tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Tôi hy vọng rằng ngày được đón em bé trong vòng tay sẽ không còn quá xa. Đó là mong ước lớn nhất mà tôi và vợ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua”.

Tại buổi lễ công bố, khoảnh khắc tên anh chị được xướng lên trong danh sách 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF đã khiến cả hai không giấu được xúc động. (Ảnh: BVCC)

Sự tận tâm âm thầm phía sau những giấc mơ làm cha mẹ

Tại buổi lễ, nhiều gia đình quân nhân cũng chia sẻ hành trình tìm con đầy nỗ lực nhưng còn gặp rào cản lớn về chi phí điều trị. Với họ, gói hỗ trợ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã đến đúng thời điểm, giúp hành trình tưởng như sắp phải dừng lại có thêm cơ hội tiếp tục.

Chia sẻ về lý do dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng quân nhân, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết: “Không ít quân nhân vì tính chất nhiệm vụ phải xa nhà trong thời gian dài, đặc biệt là những người công tác nơi biên cương, hải đảo, nên hành trình đón con yêu còn nhiều khó khăn. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng này, để chặng đường tìm con của họ bớt đi phần vất vả và thêm nhiều cơ hội thành công”.

Theo BS Hiền, trong suốt 5 năm đồng hành cùng các gia đình quân nhân hiếm muộn, đã có 38 em bé chào đời từ các gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF. Với đội ngũ y bác sĩ, khoảnh khắc được nhìn thấy những cặp vợ chồng quân nhân bế con trên tay sau bao ngày mong đợi chính là động lực lớn nhất để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “Kết nối yêu thương, ươm mầm hạnh phúc”.

“Chúng tôi tin rằng, khi có sự đồng hành đúng lúc, những em bé sẽ sớm đến với các gia đình”, BS Hiền cho biết thêm.