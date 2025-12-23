Người đàn ông trúng số hơn 18 tỷ đồng nhờ thói quen "kỳ lạ" của con gái

Mới đây, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin về một người đàn ông bất ngờ “đổi đời” sau khi trúng giải xổ số trị giá hơn 700.000 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng). Đáng chú ý, theo chia sẻ của chính nhân vật, vận may này lại bắt nguồn từ tình yêu kẹo ngọt của cô con gái nhỏ.

Theo thông cáo của Xổ số Quốc gia Anh, anh Valdet Bujupi (44 tuổi), sinh sống tại miền Bắc nước Anh, cho biết vào tháng 10 vừa qua, trên đường trở về nhà sau chuyến đi chơi cùng con gái 3 tuổi, cô bé liên tục nài nỉ bố mua đồ ăn vặt. Sau nhiều lần từ chối, đến lần thứ ba nghe con gọi “bố ơi”, anh đã không thể cưỡng lại và ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

“Con gái tôi rất kiên trì khi đòi đồ ngọt. Dù cố gắng giữ lập trường, cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ”, anh Valdet chia sẻ. Chính tại cửa hàng này, anh đã mua tấm vé xổ số mang về giải thưởng trị giá 700.978 USD.

Một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. (Ảnh minh họa)

"Nếu không phải vì con bé thích kẹo, tôi đã không mua tấm vé số may mắn ấy", anh nói và thừa nhận mình "vô cùng hài lòng" vì đã chiều con.

Sau khi kiểm tra kết quả và nhận ra mình trúng giải lớn, Valdet lập tức gọi điện cho vợ là Abbey (40 tuổi), khi cô đang dọn dẹp phòng tắm.

Abbey hài hước nhớ lại: "Tôi còn đang đeo găng tay cao su và không mấy hào hứng khi phải bỏ việc để nghe máy. Nhưng những lời đầu tiên của Valdet là: 'Hãy đặt chuyến đi New York đi. Anh trúng số độc đắc rồi!'".

Cặp đôi cho biết họ đã báo tin vui cho cậu con trai 12 tuổi vào cuối ngày hôm đó, song ban đầu cậu bé không tin và nghĩ rằng bố mẹ đang trêu đùa mình. "Đó là một trong những khoảnh khắc điên rồ nhất khi cố gắng thuyết phục con rằng chúng tôi đã trúng xổ số. Chỉ đến khi tôi mở ứng dụng Xổ số Quốc gia cho con xem kết quả, thằng bé mới chịu tin", Valdet chia sẻ.

Người đàn ông trúng số hơn 18 tỷ đồng nhờ thói quen của con gái. (Ảnh minh họa)

Để ăn mừng, gia đình anh đã đưa các con đến London trong một chuyến đi đặc biệt. Trong thời gian tới, họ cũng dự định sẽ có một chuyến du lịch gia đình đến thành phố New York, Mỹ. "Chuyến đi London khiến mọi thứ trở nên rất đặc biệt đối với cả bốn người và nhắc nhở chúng tôi rằng cuộc sống thật tươi đẹp. Điểm đến tiếp theo chắc chắn sẽ là New York", Valdet nói.

Bên cạnh việc du lịch, vợ chồng anh cũng đang cân nhắc chuyển sang sống trong một ngôi nhà rộng rãi hơn. Ngoài ra, Valdet dự định gửi một phần tiền thưởng cho mẹ mình, hiện đang sống tại Kosovo. "Tôi muốn mua cho mẹ một món quà để cuộc sống của bà dễ dàng hơn. Việc có thể giúp mẹ tận hưởng những năm tháng cuối đời có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, Valdet tiết lộ rằng chỉ một tháng trước khi trúng giải, anh từng mơ thấy mình trúng xổ số. "Tôi luôn tin rằng phải chơi thì mới có cơ hội thắng. Dù chỉ mua vé số thỉnh thoảng, nhưng giấc mơ đó khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Có phải là điềm báo không? Tôi không biết. Điều tôi chắc chắn là cả gia đình chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc, và con gái tôi, vốn đã là công chúa nhỏ của bố, giờ đã trở thành nữ hoàng", anh nói với nụ cười mãn nguyện.