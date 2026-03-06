Người đàn ông sống lành mạnh lại suy thận nặng, bác sĩ cảnh báo: 1 việc âm thầm hại thận, nhiều người vẫn tưởng tốt

Ông Lý (46 tuổi, Trung Quốc) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng buồn nôn, phù nề và mệt mỏi kéo dài. Trước đó nhiều ngày, ông liên tục uống nước với số lượng lớn và đi vệ sinh thường xuyên nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu bất thường. Ông vẫn tin rằng việc uống thật nhiều nước sẽ giúp “thanh lọc cơ thể”, nên không hề lo lắng.

Chỉ đến khi các triệu chứng bất thường trở nên rõ rệt, gia đình mới đưa ông tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng hai thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng.

Trường hợp của ông Lý không phải là cá biệt. Theo các bác sĩ, nhiều người hiện nay đang hiểu sai về khái niệm “uống nhiều nước để tốt cho sức khỏe”, thậm chí biến nó thành một thói quen cực đoan.

Ảnh minh hoạ

Theo lời người thân, ông Lý là người rất chú trọng việc chăm sóc sức khỏe. Ông duy trì lịch sinh hoạt gần như cố định mỗi ngày: dậy sớm, đi bộ khoảng 10.000 bước và kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn.

Đặc biệt, ông đặt mục tiêu mỗi ngày phải uống ít nhất 4 lít nước. Điện thoại của ông cài chuông báo mỗi giờ để nhắc uống nước, dù có cảm thấy khát hay không.

Việc uống nước liên tục khiến ông đi vệ sinh nhiều lần trong ngày, thậm chí phải thức dậy 3-4 lần mỗi đêm. Tuy nhiên, ông lại cho rằng đó là dấu hiệu cơ thể đang “đào thải độc tố”. Các bác sĩ cho biết, suy nghĩ này khá phổ biến nhưng không hoàn toàn chính xác.

Uống quá nhiều nước có thể gây nguy hiểm như thế nào?

Ảnh minh hoạ

Thận đóng vai trò như hệ thống lọc của cơ thể. Mỗi ngày, thận của một người trưởng thành khỏe mạnh lọc khoảng 120-150 lít máu. Khi lượng nước đưa vào cơ thể quá lớn trong thời gian ngắn, thận buộc phải tăng cường hoạt động để xử lý lượng chất lỏng dư thừa. Điều này có thể tạo áp lực lớn lên hệ thống cầu thận và ống thận.

Ngoài ra, uống quá nhiều nước còn có thể làm pha loãng natri trong máu, dẫn đến tình trạng hạ natri máu. Đây là một dạng rối loạn điện giải nguy hiểm, có thể gây ra nhiều triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, lú lẫn, thậm chí co giật trong trường hợp nặng. Điều đáng nói là nhiều người lại nhầm lẫn những biểu hiện này với “phản ứng thải độc” của cơ thể.

Không ít người còn tin rằng uống càng nhiều nước thì cơ thể càng “sạch”. Trên thực tế, cơ thể con người không phải là một hệ thống có thể “thanh lọc” đơn giản bằng nước. Quá trình đào thải chất thải trong cơ thể phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động phối hợp của gan và thận.

Những thói quen giúp bảo vệ thận

Để bảo vệ thận, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên duy trì những thói quen sinh hoạt hợp lý trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, cần uống nước ở mức vừa phải. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, tổng lượng nước mỗi ngày thường dao động khoảng 1,5 - 2 lít và có thể tăng nhẹ khi thời tiết nóng hoặc khi vận động nhiều. Điều quan trọng là không nên ép mình uống nước khi cơ thể không có nhu cầu.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc giảm đau không qua tư vấn bác sĩ hoặc sử dụng thực phẩm chức năng không cần thiết trong thời gian dài cũng có thể tạo gánh nặng cho thận.

Việc kiểm soát các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và tiểu đường cũng đóng vai trò rất quan trọng, bởi đây là 2 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mãn tính. Duy trì huyết áp và đường huyết ổn định có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị người trên 40 tuổi nên kiểm tra chức năng thận định kỳ thông qua các xét nghiệm như xét nghiệm nước tiểu, đo creatinine máu. Lối sống điều độ với giấc ngủ đầy đủ, không nhịn tiểu và duy trì vận động hợp lý cũng là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thận.

Theo Toutiao