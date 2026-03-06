Đốt than xông cảm cúm, người phụ nữ 49 tuổi hôn mê

Ngày 6-3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa kịp thời cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than xông cảm cúm trong phòng kín.

Người phụ nữ ngộ độc khí CO được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc tiếp nhận một nữ bệnh nhân (49 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc) nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, nôn nhiều, gọi không thưa, có dấu hiệu suy hô hấp.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được thăm khám, xác định do ngộ độc khí CO kèm rối loạn chuyển hóa nước - điện giải.

Bệnh nhân sau đó được cấp cứu, điều trị tích cực theo phác đồ, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khai thác thông tin từ người nhà, xác định trước đó bệnh nhân bị cảm cúm và đã xông than cùng các loại lá trong phòng kín để trị bệnh dẫn tới sự việc trên.