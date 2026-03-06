Kỹ thuật mổ không sẹo điều trị ung thư phụ khoa lần đầu triển khai tại Việt Nam

Sáng nay, Bệnh viện K tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo (vNOTES) trong phụ khoa: Thách thức và xu hướng tương lai”. Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tham dự, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của bệnh viện trong việc ứng dụng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại vào điều trị ung thư phụ khoa.

Điểm nhấn của chương trình là hai ca phẫu thuật trình diễn trực tiếp do TS.BS Lê Trí Chinh – Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K cùng ê-kíp thực hiện.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ đặc biệt sáng nay.

Trong ca đầu tiên, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) cắt tử cung toàn bộ cho bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai. Đây là trường hợp phức tạp do nguy cơ dính sau mổ, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác chính xác trong không gian hẹp.

Ca thứ hai nhận được nhiều sự quan tâm khi ê-kíp thực hiện phẫu thuật vNOTES cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ kết hợp sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc bằng chất chỉ thị huỳnh quang ICG (Indocyanine Green) trên bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Theo các chuyên gia, đây là kỹ thuật kết hợp lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Phương pháp sử dụng chất nhuộm huỳnh quang ICG để xác định hạch cửa – hạch đầu tiên tiếp nhận dòng bạch huyết từ khối u giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ lan rộng của bệnh. Đồng thời, toàn bộ quá trình phẫu thuật được thực hiện qua đường âm đạo, không cần rạch thành bụng.

Chuyên gia phân tích ca mổ.

Nhờ đó, người bệnh có thể giảm đau sau mổ, hạn chế nguy cơ phù bạch huyết chi dưới, thời gian hồi phục nhanh hơn và không để lại sẹo ngoài da.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế, trong đó có PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Trường Chinh (Đại học Y khoa Texas, Hoa Kỳ) và TS.BS Đỗ Hữu Triều (Trung tâm Y khoa Đại học Rush, Hoa Kỳ), các bác sĩ tham dự đã trực tiếp quan sát quy trình tiêm ICG, cách nhận diện hạch cửa dưới ánh sáng cận hồng ngoại cũng như các thao tác phẫu tích trong phẫu thuật vNOTES.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều báo cáo chuyên môn cũng được trình bày, tập trung phân tích cơ sở giải phẫu, kỹ thuật tiếp cận và kinh nghiệm triển khai phẫu thuật vNOTES tại các cơ sở điều trị ung bướu.

Đáng chú ý, TS.BS Lê Trí Chinh đã công bố kết quả triển khai gần 300 ca phẫu thuật vNOTES tại Bệnh viện K trong thời gian qua, áp dụng cho cả bệnh lý phụ khoa lành tính và ung thư. Theo ông, kết quả bước đầu cho thấy phương pháp này an toàn, hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

PGS.TS Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết việc làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại là một trong những định hướng phát triển của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. Việc triển khai thành công kỹ thuật sinh thiết hạch cửa bằng ICG kết hợp phẫu thuật vNOTES được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật ung thư phụ khoa.

Đông đảo chuyên gia theo dõi ca mổ trình diễn.

Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, vNOTES có thể tiếp tục phát triển khi kết hợp với công nghệ robot phẫu thuật, giúp nâng cao độ chính xác và mở rộng chỉ định điều trị.

Hội thảo cũng là dịp để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những khó khăn khi triển khai kỹ thuật mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ. Qua đó, nhiều cơ sở y tế trong nước có thể tiếp cận và ứng dụng các phương pháp phẫu thuật hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý phụ khoa và ung thư tại Việt Nam.