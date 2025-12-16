Người đàn ông "gãy súng" vì làm theo phim người lớn

TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho hay nơi đây vừa tiếp nhận 2 trường hợp tai nạn về dương vật sau quan hệ tình dục.

Gãy dương vật xảy ra khi dương vật đang cương bị gập đột ngột, chủ yếu trong lúc quan hệ tình dục mạnh hoặc thử các tư thế lạ

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân (37 tuổi, ở TP HCM), đến khám vì dương vật sưng tím sau một đêm "đổi gió" với vợ như trong phim.

Qua thăm khám, kết quả cho thấy dương vật tụ máu dưới da rõ nhưng không cong lệch, không sờ thấy chỗ gãy, không tiểu máu, tiểu được bình thường. Siêu âm Doppler cho thấy không gián đoạn bao trắng thể hang, không khối máu tụ trong thể hang nhưng có tụ máu quanh tĩnh mạch lưng dương vật, phù hợp với vỡ tĩnh mạch lưng, không phải gãy dương vật thật sự.

Anh T. được điều trị bảo tồn chườm lạnh trong 24–48 giờ đầu, nâng đỡ dương vật, thuốc giảm đau, kháng viêm, hạn chế cương bằng thuốc hỗ trợ khi cần. Bên cạnh đó, kiêng quan hệ và thủ dâm ít nhất 3–4 tuần. Sau 1 tháng điều trị, tụ máu tan hoàn toàn, dương vật không cong, chức năng cương bình thường.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam (32 tuổi, chưa lập gia đình), đến khám trong tình trạng dương vật sưng to, tím, cong lệch sang trái. Tối hôm trước, anh quan hệ với bạn gái bằng tư thế như phim 18+ khiến dương vật bị gãy và sưng tím chỉ sau vài phút.

Vì xấu hổ, anh ở nhà chườm đá, uống thuốc giảm đau. Sau khoảng 8 giờ, sưng tăng, dương vật cong rõ, đau hơn, tiểu khó nên anh mới đi khám. Qua thăm khám lâm sàng dương vật bầm tím toàn bộ, cong khoảng 40 độ sang trái, sờ có điểm đau chói ở 1/3 giữa thân, tụ máu sát thể hang phải, chẩn đoán gãy dương vật điển hình. Sau đó, phải chuyển đến bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu để phẫu thuật.

Theo BS Duy, dưới góc độ nam khoa, chuyện "đổi tư thế", "thêm gia vị" cho đời sống tình dục không sai. Vấn đề nằm ở chỗ phim 18+ là sản phẩm dàn dựng, còn cơ thể ngoài đời có giới hạn thực.

Gãy dương vật xảy ra khi dương vật đang cương bị gập đột ngột, chủ yếu trong lúc quan hệ tình dục mạnh hoặc thử các tư thế gập góc.

Dương vật không có xương nhưng vẫn bị gãy là do rách bao trắng thể hang khi dương vật cương cứng. Khi đó, thể hang căng đầy máu, bao trắng vốn dày khoảng 2 mm mỏng xuống còn 0,25–0,5 mm, rất dễ rách nếu bị gập đột ngột.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy đa số ca gãy dương vật liên quan trực tiếp đến quan hệ tình dục, thường là do cú trượt và va đập khi đang hưng phấn.

"Dưới góc độ y học, quan hệ tình dục an toàn không chỉ là đeo bao cao su mà còn là hiểu giới hạn của cơ thể, không sao chép máy móc những động tác từ phim 18+ lên chính mình. Nếu lỡ có một tai nạn trong phòng ngủ, điều đàn ông cần lúc đó không phải là giấu kín hay cố tỏ ra mạnh mẽ mà đi khám càng sớm càng tốt"-BS Duy khuyến cáo.