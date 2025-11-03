Người đàn ông cấp cứu giữa đêm vì uống thứ này trước khi ngủ: Bác sĩ cảnh báo “chứa chất độc mạnh”

Theo bác sĩ Lỗ Thư Xuân, Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu Đông Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, trung tâm đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nam. Người đàn ông nhập viện trong tình trạng khô da, khát nước, rối loạn ngôn ngữ, co giật. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có chỉ số huyết áp ổn định, không bị tắc nghẽn mạch máu. Nguy cơ đau tim, đột quỵ được loại trừ. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc.

Qua khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện khoảng 1 tiếng trước khi nhập viện, bệnh nhân cảm thấy khó ngủ nên đã uống một chén “rượu thuốc” tự ngâm bằng hạt cà độc dược do nghe nói cà độc dược là một vị thuốc Đông y. Chỉ nửa tiếng sau khi uống, ông bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Kết quả xét nghiệm máu sau đó cũng xác nhận bệnh nhân bị ngộ độc độc tố có trong cà độc dược. Sau khi xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ tiến hành điều trị giải độc, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng được cải thiện.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

“Rượu thuốc” ẩn chứa chất độc

Theo bác sĩ Lỗ Thư Xuân, các ca ngộ độc do ăn cà độc dược hoặc uống rượu ngâm cà độc dược không hiếm gặp. Cây cà độc dược chứa hoạt chất scopolamine, có thể tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương.

“Chất scopolamine có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như khô miệng, đau rát họng, mờ mắt, tim đập nhanh, lú lẫn, ảo giác, hoang tưởng, bồn chồn và thậm chí hôn mê. Trong những trường hợp nghiêm trọng, chất scopolamine trong cà độc dược có thể gây rối loạn nhịp tim suy hô hấp, suy đa tạng và thậm chí gây tử vong”, bác sĩ giải thích.

Dược sĩ Thạch Tân thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Kinh cũng nhấn mạnh: “Cả hoa, lá, thân và hạt của cây đều có độc. Dù đun sôi cà độc dược ở nhiệt độ cao, độc tính của nó cũng sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn”.

Vị dược sĩ cho biết: “Ngay cả trong y học cổ truyền, chỉ các bác sĩ có chuyên môn mới được phép sử dụng cà độc dược làm thuốc và phải sử dụng với liều lượng được kiểm soát nghiêm ngặt”.

Tự ý sử dụng cà độc dược có thể gây ngộ độc. (Ảnh minh hoạ)

Theo chuyên gia, việc người dân tự ý sử dụng cà độc dược để ngâm rượu uống là một hành vi nguy hiểm, có thể gây ngộ độc do người dùng không thể kiểm soát liều lượng cũng như không sử dụng đúng cách.

Dược sĩ Thạch Tân cũng khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng các loại thuốc Đông y để tránh gây nguy hiểm đến sức khoẻ.

Bác sĩ Lỗ Thư Xuân lưu ý khi nhận thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bị ngộ độc, mọi người cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện gần nhất để thăm khám, phát hiện nguyên nhân gây bệnh và điều trị kịp thời. Ngoài ra, mọi người có thể lưu giữ mẫu thức ăn hoặc thuốc đã sử dụng và mang đến viện để bác sĩ nhanh chóng xác định nguyên nhân gây bệnh, hỗ trợ quá trình điều trị diễn ra hiệu quả và nhanh chóng.