Người đàn ông bị viêm màng não sau khi ăn sashimi do một lỗi nhiều người mắc

Người đàn ông sốt cao và đau đầu dữ dội sau một ngày ăn sashimi, được chẩn đoán viêm màng não, lỗi không phải do món ăn mà do cách ông sử dụng.

Chang Tsan-hsuan, bác sĩ điều trị tại khoa Tiêu hóa và Gan mật của Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây chia sẻ sự cố đáng sợ của một người đàn ông trung niên ăn cá sống được lấy từ tủ lạnh. Ông bắt đầu bị ớn lạnh ngay trong buổi tối hôm đó.

Sáng hôm sau, ông bắt đầu sốt và đến trưa thì cơn đau đầu trở nên dữ dội, không thể chịu đựng nổi. Khi được đưa đến phòng cấp cứu, ông sốt cao tới 39,6 độ C. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông bị viêm màng não do vi khuẩn Listeria. Bệnh nhân phải nằm viện điều trị bằng kháng sinh trong suốt ba tuần thì sức khỏe mới được cải thiện.

BS Chang Tsan-hsuan khuyên rằng tốt nhất nên ăn sashimi ngay trong ngày mua; không nên cấp đông vài ngày rồi mới ăn. (Ảnh: AC)

Bác sĩ Chang Tsan-hsuan lưu ý rằng một số loại vi khuẩn xâm nhập qua đường ăn uống có thể ảnh hưởng đến não bộ trong những trường hợp nghiêm trọng, vì vậy cần đặc biệt chú ý. Nếu tình trạng sốt đi kèm với các triệu chứng như đau đầu dữ dội, cứng cổ hoặc lú lẫn, người bệnh cần được khám ngay lập tức.

Bác sĩ Chang cảnh báo rằng vi khuẩn Listeria vẫn có thể sinh sôi trong môi trường tủ lạnh, và không nên để cá sống trong tủ lạnh nhiều ngày trước khi ăn.

Bà khuyến nghị mọi người nên rửa sạch trái cây và rau củ, nấu chín kỹ các loại thịt, tách biệt thực phẩm sống và chín, vệ sinh tay cũng như dao và thớt trước khi chế biến, đồng thời nên tiêu thụ thực phẩm lấy từ tủ lạnh càng sớm càng tốt. Nếu thực phẩm đã bị hỏng, tuyệt đối không được hâm nóng lại để ăn.

Phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu cần đặc biệt lưu ý hâm nóng các loại thực phẩm như thịt nguội và xúc xích đến nhiệt độ 74 độ C trước khi ăn.

Về món sashimi, bác sĩ Chang Tsan-hsuan lưu ý rằng tốt nhất là nên ăn ngay trong ngày mua; không nên cấp đông vài ngày rồi mới ăn. Nếu chưa dùng ngay, bạn cần bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 4 độ C và chú ý đến hạn sử dụng, bởi lẽ thực phẩm không có mùi lạ chưa chắc đã an toàn.

Sashimi tại các nhà hàng sushi băng chuyền thực tế vẫn tiềm ẩn rủi ro. Việc kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu và quy trình vệ sinh có thể giảm thiểu rủi ro nhưng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người cao tuổi hoặc những người có hệ miễn dịch yếu được khuyến nghị nên chọn các món đã được nấu chín hoàn toàn. Việc chỉ làm chín bề mặt không đồng nghĩa với việc phần thịt bên trong đã chín.

Đọc bài viết chia sẻ kiến thức của BS Chang Tsan-hsuan, một cư dân mạng đã bình luận: “Vi khuẩn Listeria cũng có thể tồn tại trên trái cây. Một số người thường thắc mắc tại sao phải rửa lớp vỏ bên ngoài khi họ chỉ ăn phần ruột bên trong” . Bà Chang giải đáp: “Đúng vậy, ngay cả khi không ăn vỏ, bạn vẫn nên rửa trái cây dưới vòi nước sạch trước khi cắt; bởi lẽ khi dao cắt xuyên qua lớp vỏ, vi khuẩn từ bề mặt có thể bị kéo theo vào phần thịt quả”.