Người đàn ông bị máy cưa chém suýt đứt "của quý"

Tại thời điểm được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nam bệnh nhân ở Nam Định bị vết thương gần đứt rời "của quý", đứt hoàn toàn vật hang, vật xốp; niệu đạo đoạn quy đầu dương vật dập nát.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Đáng chú ý, vết thương khiến bệnh nhân lóc toàn bộ da bìu, lộ tinh hoàn 2 bên, tuy nhiên không tổn thương đến tinh hoàn và vẫn còn bó mạch thần kinh lưng dương vật.

Sau quá trình thăm khám và chẩn đoán cho bệnh nhân, bác sĩ đã tiến hành khâu nối vật hang, vật xốp, tạo hình da bìu để che phủ tinh hoàn 2 bên.

2 ngày sau phẫu thuật, phần dương vật được bảo tồn hồng, tưới máu tốt, vết mổ khô, thấm ít dịch, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám thường xuyên sau phẫu thuật và cho phác đồ điều trị theo dõi hồi phục cương dương về sau.

Các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết những tai nạn này là sự cố hy hữu và hiếm gặp nhưng để lại vết thương vô cùng phức tạp, dập nát, gây khó khăn trong việc xử trí và bảo tồn phần dương vật bị đứt rời.

Do đó, người dân cần cẩn thận và đảm bảo an toàn lao động, trong trường hợp không may gặp tai nạn cần được sơ cứu, bảo quản phần tổn thương đứt rời theo đúng cách và chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị kịp thời.