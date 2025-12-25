Loại nước được ví như "thần dược" cho sức khỏe và sắc đẹp, ở quê mọc um tùm trên đồi

Từ lâu, Đông y đã khuyên dùng trà xanh vì lợi ích sức khỏe của nó. Giờ đây, nhiều nghiên cứu hiện đại chứng minh trà xanh giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của bạn, từ việc giảm lượng mỡ trong cơ thể và lượng đường trong máu đến tăng cường sức khỏe não bộ.

Ngăn ngừa ung thư: Một trong những lợi ích được ghi nhận nhiều nhất của trà xanh là đặc tính chống ung thư. Bằng chứng về tác dụng phòng ngừa ung thư của trà xanh còn chưa thống nhất: trong khi các nghiên cứu trên động vật cho kết quả đáng tin cậy, thì các phát hiện trên người lại khác nhau tùy thuộc vào loại ung thư và nhóm dân số. Tuy nhiên, các phân tích tổng hợp cho thấy việc thường xuyên uống trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc ung thư miệng, ung thư phổi (ở phụ nữ) và ung thư đại tràng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Các nghiên cứu trên quy mô lớn cho thấy uống khoảng 1,5 đến 3 tách trà mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân, với lợi ích về tim mạch vẫn đáng kể ngay cả khi uống nhiều hơn.

Ngoài ra, các nghiên cứu về cơ chế cho thấy polyphenol làm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), tăng cường chức năng nội mô, hạ huyết áp và thể hiện tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

Tăng cường sức đề kháng: Trà xanh chứa nhiều Catechin, có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn và virus. Trong khoang miệng, catechin có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng và cải thiện sức khỏe răng miệng. Ngoài ra, một số bằng chứng chưa đầy đủ cho thấy các hợp chất trong trà có thể tăng cường khả năng đề kháng virus của cơ thể.

Nước chè tươi chứa nhiều dinh dưỡng: Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang EVD chỉ ra những lợi ích của việc uống lá chè tươi như lá chè tươi có chứa các axit amin như L-theanine (làm tăng sự tập trung tinh thần), caffeine (có tác dụng kích thích hệ thần kinh), florua, một khoáng chất giúp tăng cường men răng... Lá chè tươi chứa hàm lượng cao các hợp chất catechin, đặc biệt là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), có đặc tính chống ung thư, chống viêm và chống oxy hóa tốt...

Hỗ trợ giảm cân: Một nghiên cứu trên động vật cho thấy, catechin (polyphenol) trong nước chè tươi có thể kích hoạt quá trình sinh nhiệt và oxy hóa chất béo - quá trình đốt cháy calo và chất béo - có thể giúp giảm cân.

Giảm viêm khớp hiệu quả: Nếu bạn muốn giảm viêm, hãy thêm lá chè tươi vào danh sách mua sắm. Trong một nghiên cứu trên chuột, những con chuột mắc viêm khớp dạng thấp (RA) được cho uống chiết xuất chè tươi, sau đó đã phát triển các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn, so với những con chuột bị RA uống nước lọc.

Uống trà xanh vào những thời điểm tốt nhất có thể giúp tận dụng tối đa các lợi ích sức khỏe mà loại đồ uống này mang lại.

- Thời gian lý tưởng nhất để uống trà xanh: Thời điểm uống trà xanh tốt cho sức khỏe là là một giờ trước và sau bữa ăn. Nếu bạn đang ăn kiêng và muốn kiểm soát sự thèm ăn thì nên uống trà xanh một giờ trước bữa ăn.

- Uống từ 2 - 3 tách trà: Mặc dù có một số tác dụng phụ cần lưu ý nhưng trà xanh được coi là an toàn khi sử dụng ở mức độ vừa phải. Mỗi người bình thường hằng ngày chỉ nên uống từ 2 - 3 tách trà (khoảng 500ml nước trà).

(Theo Sức Khỏe & Đời sống, VOV, Tuổi Trẻ)