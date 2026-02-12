Người đàn ông 67 tuổi tử vong đột ngột sau bữa ăn, nguyên nhân đến từ thói quen "khó nói"

Thời gian qua đã có nhiều trường hợp tử vong liên quan đến thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Dù được các chuyên gia nhiều lần khuyến cáo, không ít người vẫn xem nhẹ những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Một người đàn ông ở Trung Quốc tử vong do ăn đồ thừa trong tủ lạnh từng gây xôn xao thời gian gần đây được chia sẻ lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người đàn ông xấu số tên Lưu Dương (67 tuổi) xuất hiện triệu chứng sốt, đau bụng sau khi ăn một chiếc bánh cuộn được bảo quản ở trong tủ lạnh. Sau đó, các dấu hiệu dần tiến triển nặng, khi người nhà phát hiện và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu thì tình trạng đã nguy kịch. Ông Lưu đã tử vong ngay sau đó.

Tại viện qua khám nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Đây là loại vi khuẩn được tìm thấy nhiều ở trong tự nhiên như trong đất, nước thải, bùn lầy, rau hỏng, sữa hoặc các sản phẩm làm từ sữa như phomai, bánh kem,... theo trang tin QQ News.

Người đàn ông 67 tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi ăn phải món ăn nhiễm loại vi khuẩn "chết người" này. Ảnh minh họa.

Listeria vẫn có thể tồn tại, phát triển và sinh sản trong thực phẩm ngay cả khi chúng được bảo quản trong tủ lạnh có nhiệt độ 0-4 độ C và có thể tồn tại 1 năm trong môi trường nhiệt độ thấp âm 20 độ C, CDC Bắc Kinh cảnh báo.

Vi khuẩn Listeria monocytogenes có thể dễ dàng lây lan và gây ngộ độc khi người bệnh ăn phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Vi khuẩn listeria vẫn có thể tồn tại, phát triển và sinh sản trong thực phẩm ngay cả khi chúng được bảo quản trong tủ lạnh.

Theo các triệu chứng điển hình khi nhiễm vi khuẩn listeria gồm tiêu chảy hoặc các triệu chứng tiêu hóa khác, đau nhức đầu, cứng cổ, sốt, đau cơ, lú lẫn, mất thăng bằng và co giật.

Để hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn Listeria, cần lưu ý một số điều dưới đây:

- Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh để tránh sự phát triển của các loại vi khuẩn khác nhau; trước khi cho thực phẩm vào tủ lạnh phải đậy kín hoặc đóng gói kỹ, bảo quản tách riêng thực phẩm sống và chín.

- Thực phẩm lấy ra khỏi tủ lạnh nên được đun nóng ở nhiệt độ 60 độ C trong 20 phút hoặc ở 70 độ C trong hơn 5 phút trước khi ăn.

- Nên tránh ăn rau và thịt sống mà không qua bất kỳ biện pháp khử trùng nào và đảm bảo trứng, thịt và hải sản được nấu chín kỹ.

- Hãy rửa tay, dao, thớt sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống.

Nguyên tắc "vàng" bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, ai cũng nên biết

BS.CKII Huỳnh Ngọc Phương Thủy Bệnh viện Hùng Vương Tp.HCM từng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống , tủ lạnh là thiết bị giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn chất lượng nếu bảo quản sai cách.

Một số nguyên tắc quan trọng cần lưu ý:

- Hãy bọc kín thực phẩm trước khi bảo quản để tránh nhiễm khuẩn chéo.

- Để thức ăn nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh, tránh hơi nước đọng lại làm vi khuẩn phát triển.

- Hãy phân loại thực phẩm hợp lý, đồ tươi sống nên bảo quản riêng biệt với đồ chín.

- Không để thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh.