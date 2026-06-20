Người đàn ông 62 tuổi suýt tử vong vì mồ hôi ra như tắm, bác sĩ chỉ rõ thói quen "cực độc"
Đang nghỉ ngơi sau bữa tối, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ đau ngực, vã mồ hôi như tắm nhưng vẫn nghĩ mình chỉ "mệt trong người". Vài giờ sau, ông được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch và bác sĩ cảnh báo đây là sai lầm rất nhiều người đang mắc phải.
Đang ngồi nghỉ ngơi sau bữa tối như mọi ngày, ông N.V.H. 62 tuổi, Hà Nội bất ngờ cảm thấy ngực trái đau thắt dữ dội. Cơn đau nhanh chóng lan lên vai và cánh tay, người vã mồ hôi như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi dù điều hòa vẫn chạy mát lạnh. Ông nghĩ mình chỉ bị mệt. Chỉ một suy nghĩ chủ quan ấy đã khiến ông đứng trước ranh giới sinh tử.
Ít ai ngờ rằng, những biểu hiện tưởng chừng rất quen thuộc như đau ngực, khó thở, mệt lả hay vã mồ hôi lại có thể là tiếng chuông báo động của nhồi máu cơ tim cấp căn bệnh có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vài giờ nếu bỏ lỡ thời điểm vàng cấp cứu.
May mắn cho ông H., các con nhận thấy dấu hiệu bất thường và lập tức đưa bố đến bệnh viện. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: ông đang bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành. Nếu đến muộn hơn, hậu quả có thể đã rất khác.
Theo TS.BS Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm xảy ra khi một động mạch vành bị tắc đột ngột, khiến cơ tim rơi vào trạng thái thiếu oxy cấp tính. Khi đó, cơ thể thường phát ra "bộ ba tín hiệu tử thần" gồm đau ngực dữ dội, khó thở và vã mồ hôi lạnh.
Đặc biệt, dấu hiệu vã mồ hôi lạnh toàn thân rất dễ bị bỏ qua. Nhiều người nhầm tưởng do thời tiết nóng hoặc cơ thể suy nhược. Thực tế, đây lại là phản ứng báo động khi tim đang bị tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh thường toát mồ hôi như tắm, da lạnh ẩm, cảm giác bồn chồn, lo lắng hoặc kiệt sức bất thường.
Cơn đau ngực trong nhồi máu cơ tim cũng không giống những cơn đau thông thường. Người bệnh thường mô tả cảm giác như có vật nặng đè lên ngực, bị bóp nghẹt hoặc siết chặt sau xương ức. Cơn đau kéo dài trên 20 phút, có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái.
Các chuyên gia tim mạch cảnh báo, nếu xuất hiện đồng thời đau ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc mệt lả bất thường, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay lập tức. Mỗi phút chậm trễ là thêm hàng triệu tế bào cơ tim bị chết đi và cơ hội sống sót giảm dần.
Bởi đôi khi, thứ người ta nghĩ chỉ là "mệt trong người" lại chính là tín hiệu cuối cùng mà trái tim gửi đi trước khi quá muộn.
10 thực phẩm nên ăn thường xuyên để bảo vệ trái tim khỏe mạnh
Tim mạch là "đầu tàu" của cơ thể, nhưng cũng là hệ cơ quan dễ bị tổn thương bởi chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Tin vui là bạn không cần tìm kiếm những loại thực phẩm đắt đỏ hay khó mua để chăm sóc trái tim. Nhiều món ăn quen thuộc hằng ngày đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol, huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Dưới đây là 10 thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên vào thực đơn.
- Rau lá xanh đậm: Các loại rau như cải bó xôi, cải thìa, cải bẹ xanh hay xà lách chứa lượng lớn vitamin, khoáng chất và nitrat tự nhiên. Những dưỡng chất này giúp cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu và góp phần kiểm soát huyết áp hiệu quả.
- Các loại đậu: Đậu đen, đậu đỏ, đậu lăng hay đậu gà là nguồn protein thực vật dồi dào, đồng thời rất giàu chất xơ. Nhờ chỉ số đường huyết thấp, các loại đậu giúp ổn định đường máu, giảm cholesterol xấu và hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch lâu dài.
- Quả bơ: Bơ nổi tiếng với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe. Loại quả này giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó hạn chế nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong động mạch.
- Cá: Cá hồi, cá ngừ, cá thu hay cá mòi là những nguồn cung cấp omega-3 hàng đầu. Axit béo này có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ ổn định nhịp tim, hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn ít nhất hai khẩu phần cá béo mỗi tuần để tận dụng tối đa lợi ích cho tim.
- Dầu ô liu: Được xem là "ngôi sao" của chế độ ăn Địa Trung Hải, dầu ô liu chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Việc thay thế mỡ động vật hoặc các loại chất béo bão hòa bằng dầu ô liu có thể giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch.
- Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, hạt điều hay hạt dẻ cười đều là những lựa chọn tuyệt vời cho trái tim. Chúng cung cấp omega-3, chất xơ, sterol thực vật và nhiều khoáng chất giúp giảm cholesterol, chống viêm và bảo vệ thành mạch.
Một nắm hạt nhỏ mỗi ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch.
- Rau củ và trái cây màu đỏ: Lựu, dâu tây, cà chua, dưa hấu, cherry, củ dền hay táo đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như lycopene và anthocyanin. Những hợp chất này giúp giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương mạch máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.
- Khoai lang: So với khoai tây, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn, giúp hạn chế tình trạng tăng đường máu đột ngột. Ngoài ra, thực phẩm này còn giàu chất xơ, vitamin A và các chất chống oxy hóa có lợi cho tim.
- Cam và nước cam: Cam chứa pectin một loại chất xơ hòa tan có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Hàm lượng kali dồi dào trong loại quả này cũng giúp điều hòa huyết áp và tăng cường sức khỏe thành mạch.
Tuy nhiên, nên ưu tiên ăn cam tươi hoặc uống nước cam nguyên chất không thêm đường để tránh nạp quá nhiều calo.
- Sữa chua ít béo, không đường: Sữa chua là nguồn cung cấp canxi, kali và lợi khuẩn có lợi cho cơ thể. Việc lựa chọn sữa chua ít béo, không đường không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp một yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh tim mạch.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có một loại thực phẩm nào có thể bảo vệ tim mạch tuyệt đối. Hiệu quả chỉ đạt được khi kết hợp chế độ ăn cân bằng với lối sống lành mạnh, bao gồm vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc và hạn chế thuốc lá, rượu bia.
Một vài thay đổi nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày có thể tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe trái tim trong tương lai.