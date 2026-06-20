Người đàn ông 62 tuổi suýt tử vong vì mồ hôi ra như tắm, bác sĩ chỉ rõ thói quen "cực độc"

Đang nghỉ ngơi sau bữa tối, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ đau ngực, vã mồ hôi như tắm nhưng vẫn nghĩ mình chỉ "mệt trong người". Vài giờ sau, ông được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch và bác sĩ cảnh báo đây là sai lầm rất nhiều người đang mắc phải.

Đang ngồi nghỉ ngơi sau bữa tối như mọi ngày, ông N.V.H. 62 tuổi, Hà Nội bất ngờ cảm thấy ngực trái đau thắt dữ dội. Cơn đau nhanh chóng lan lên vai và cánh tay, người vã mồ hôi như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi dù điều hòa vẫn chạy mát lạnh. Ông nghĩ mình chỉ bị mệt. Chỉ một suy nghĩ chủ quan ấy đã khiến ông đứng trước ranh giới sinh tử.

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Ít ai ngờ rằng, những biểu hiện tưởng chừng rất quen thuộc như đau ngực, khó thở, mệt lả hay vã mồ hôi lại có thể là tiếng chuông báo động của nhồi máu cơ tim cấp căn bệnh có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vài giờ nếu bỏ lỡ thời điểm vàng cấp cứu.

May mắn cho ông H., các con nhận thấy dấu hiệu bất thường và lập tức đưa bố đến bệnh viện. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: ông đang bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành. Nếu đến muộn hơn, hậu quả có thể đã rất khác.

Theo TS.BS Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm xảy ra khi một động mạch vành bị tắc đột ngột, khiến cơ tim rơi vào trạng thái thiếu oxy cấp tính. Khi đó, cơ thể thường phát ra "bộ ba tín hiệu tử thần" gồm đau ngực dữ dội, khó thở và vã mồ hôi lạnh.

Đặc biệt, dấu hiệu vã mồ hôi lạnh toàn thân rất dễ bị bỏ qua. Nhiều người nhầm tưởng do thời tiết nóng hoặc cơ thể suy nhược. Thực tế, đây lại là phản ứng báo động khi tim đang bị tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh thường toát mồ hôi như tắm, da lạnh ẩm, cảm giác bồn chồn, lo lắng hoặc kiệt sức bất thường.

Cơn đau ngực trong nhồi máu cơ tim cũng không giống những cơn đau thông thường. Người bệnh thường mô tả cảm giác như có vật nặng đè lên ngực, bị bóp nghẹt hoặc siết chặt sau xương ức. Cơn đau kéo dài trên 20 phút, có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái.

Các chuyên gia tim mạch cảnh báo, nếu xuất hiện đồng thời đau ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc mệt lả bất thường, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay lập tức. Mỗi phút chậm trễ là thêm hàng triệu tế bào cơ tim bị chết đi và cơ hội sống sót giảm dần.

Bởi đôi khi, thứ người ta nghĩ chỉ là "mệt trong người" lại chính là tín hiệu cuối cùng mà trái tim gửi đi trước khi quá muộn.