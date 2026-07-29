Người đàn ông 45 tuổi tử vong vì thói quen ăn sáng "vạn người mê", bác sĩ nói thẳng điều "chí mạng" nhiều người mắc

Suốt nhiều năm ăn sáng theo cách "vạn người mê", người đàn ông 45 tuổi không ngờ thói quen quen thuộc ấy lại góp phần dẫn đến bi kịch tử vong.

Một thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại nhưng lặp lại trong thời gian dài có thể trở thành "mối nguy" âm thầm với sức khỏe. Câu chuyện của người đàn ông 45 tuổi là lời cảnh tỉnh về việc lựa chọn thực phẩm mỗi ngày.

Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi phát hiện mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, người đàn ông 45 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc đã ra đi mãi mãi. Điều khiến gia đình ông đau lòng hơn cả là căn bệnh nguy hiểm này có thể đã âm thầm hình thành từ những thói quen ăn uống tưởng chừng rất bình thường mỗi ngày.

Ông Hoàng vốn có cuộc sống khá điều độ, không hút thuốc, không thường xuyên sử dụng rượu bia và vẫn duy trì 3 bữa ăn đầy đủ. Tuy nhiên, trong nhiều năm, ông lại duy trì thói quen ăn sáng với những món quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe đường ruột.

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Trước khi nhập viện, ông Hoàng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, chán ăn, sụt cân nhanh và nhiều lần phát hiện máu trong phân.

Tuy nhiên, người đàn ông này cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của bệnh trĩ hoặc rối loạn tiêu hóa do tuổi tác. Vì không đi kiểm tra sớm, ông đã bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh khi còn có khả năng điều trị hiệu quả.

Chỉ đến khi tình trạng đau bụng trở nên nghiêm trọng, kèm theo nôn ói và suy nhược, ông mới được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến gia đình bàng hoàng: ông Hoàng mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4, tế bào ung thư đã di căn đến gan, phổi và nhiều hạch bạch huyết.

Dù được điều trị bằng hóa trị và các phương pháp hỗ trợ miễn dịch, bệnh tình vẫn tiến triển nhanh. Sau 90 ngày chống chọi, ông Hoàng qua đời, để lại sự tiếc nuối vì đã không quan tâm đúng mức đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Chuyên gia "điểm mặt" 3 kiểu ăn sáng hại sức khỏe

Theo các bác sĩ, ung thư đại trực tràng có liên quan chặt chẽ đến lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống. Trong trường hợp của ông Hoàng, một số thói quen ăn sáng kéo dài nhiều năm được xem là yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh.

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Thường xuyên ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Các món như quẩy chiên, đồ chiên ngập dầu, thịt nhiều mỡ hay nội tạng động vật thường có hương vị hấp dẫn và tiện lợi, nhưng nếu ăn thường xuyên có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa, táo bón kéo dài và tạo môi trường bất lợi cho sức khỏe đại tràng.

Hay ăn thực phẩm muối chua, hun khói

Thịt muối, dưa muối, thực phẩm hun khói là những món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên với số lượng lớn, các hợp chất sinh ra trong quá trình chế biến hoặc bảo quản có thể gây tổn thương tế bào nếu cơ thể tiếp xúc trong thời gian dài.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thay thế bằng những món ăn tươi, ít qua xử lý.

Ăn sáng quá nhiều đường

Bánh ngọt, đồ uống nhiều đường hoặc các loại thức uống pha quá ngọt thường xuất hiện trong bữa sáng của nhiều người trẻ. Việc tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng cân, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột.

Dấu hiệu bất thường của đại tràng

Các bác sĩ nhấn mạnh, ung thư đại trực tràng thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu. Những biểu hiện như thay đổi thói quen đi ngoài, phân bất thường, có máu trong phân, đau bụng kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hay mệt mỏi kéo dài đều cần được kiểm tra sớm.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên duy trì chế độ ăn giàu chất xơ với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn; tăng cường vận động và giữ cân nặng hợp lý.

Bên cạnh đó, việc tầm soát ung thư đại trực tràng, đặc biệt với người từ 40 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ gia đình, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Một bữa sáng tưởng như vô hại có thể không gây bệnh ngay lập tức, nhưng những thói quen lặp lại trong nhiều năm có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Lắng nghe cơ thể và điều chỉnh lối sống sớm chính là cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ không đáng có.