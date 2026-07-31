Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau bữa ăn, bác sĩ cảnh báo 5 món để qua đêm "cực độc"

Không phải món ăn lạ, cũng không phải thực phẩm có độc, "thủ phạm" khiến người đàn ông tử vong lại đến từ một thói quen quen thuộc mà rất nhiều người đang mắc phải.

Nhiều người có thói quen cất thức ăn thừa trong tủ lạnh để dùng cho bữa sau. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu, thực phẩm có thể nhiễm khuẩn, làm tăng nguy cơ ngộ độc, tiêu chảy và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông 45 tuổi ở Trung Quốc được cho là tử vong sau khi sử dụng thực phẩm để qua đêm đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù chưa thể xem đây là bằng chứng để khẳng định mọi trường hợp đều có nguy cơ tương tự, sự việc vẫn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo quản và sử dụng thực phẩm đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo, không phải món ăn nào để trong tủ lạnh cũng an toàn tuyệt đối. Người dân cần bảo quản đúng cách, sử dụng trong thời gian phù hợp và đặc biệt thận trọng với các thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ hư hỏng hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Ảnh minh họa

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về trường hợp một người đàn ông 45 tuổi ở tỉnh Giang Tô phải nhập viện cấp cứu sau khi bị tiêu chảy nghiêm trọng do ăn thực phẩm để qua đêm.

Ban đầu, người đàn ông chỉ bị tiêu chảy khoảng 4-5 lần trong ngày. Nhưng sang ngày hôm sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi số lần đi ngoài tăng lên hàng chục lần, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Dù đã được đưa đến bệnh viện để truyền dịch, nhịp tim của bệnh nhân dần suy yếu và không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể liên quan đến việc sử dụng thức ăn thừa bảo quản trong thời gian dài. Những món ăn này có nguy cơ chứa lượng lớn vi khuẩn gây hại, dẫn đến viêm ruột cấp tính và tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Nhiều người cho rằng tiêu chảy chỉ là một triệu chứng thông thường và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tiêu chảy cấp có thể diễn biến rất nhanh, đặc biệt khi cơ thể mất quá nhiều nước và chất điện giải.

Tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể gây rối loạn tuần hoàn, suy giảm ý thức, ảnh hưởng đến tim mạch và đe dọa tính mạng. Người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch là nhóm có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Tiêu chảy cấp thường xuất phát từ nhiễm khuẩn do vi khuẩn, virus hoặc nấm trong thực phẩm bị nhiễm bẩn, thực phẩm ôi hỏng hoặc bảo quản sai cách.

Chuyên gia cảnh báo 5 món ăn để qua đêm càng lâu càng tiềm ẩn nhiều rủi ro:

Rau xanh đã nấu chín

Rau xanh chứa lượng nitrat tự nhiên. Sau thời gian dài bảo quản, đặc biệt khi để qua đêm, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrite một chất không có lợi cho sức khỏe nếu tích tụ nhiều.

Ngoài ra, rau sau khi để lâu cũng bị giảm giá trị dinh dưỡng, mất độ tươi ngon và dễ bị vi khuẩn xâm nhập.

Đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm giàu protein và có độ ẩm cao, rất dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách.

Ngay cả khi được cất trong tủ lạnh, đậu phụ đã nấu chín để quá lâu vẫn có nguy cơ bị biến chất, làm tăng khả năng gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

Trứng luộc, đặc biệt là trứng lòng đào

Trứng luộc nên được sử dụng trong thời gian ngắn sau khi chế biến. Trứng để qua đêm, nhất là loại chưa chín hoàn toàn, có nguy cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên để trứng đã bóc vỏ hoặc trứng lòng đào quá lâu trước khi ăn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Các loại súp, canh

Nhiều gia đình có thói quen nấu một nồi súp lớn rồi dùng trong vài ngày. Tuy nhiên, các món súp chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như thịt, trứng, nấm… lại là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi nếu bảo quản không đúng.

Đặc biệt, việc để súp trong nồi kim loại trong thời gian dài cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Tốt nhất nên chia nhỏ, bảo quản trong hộp kín và dùng sớm.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành có thời gian bảo quản khá ngắn. Khi để quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển khiến sữa bị chua, thay đổi mùi vị và làm tăng nguy cơ gây đau bụng, tiêu chảy.

Nếu tự nấu sữa đậu nành tại nhà, nên uống trong ngày và không nên để quá lâu dù đã bảo quản trong tủ lạnh.

Cách bảo quản thức ăn thừa an toàn hơn

Các chuyên gia khuyến cáo, cách tốt nhất để hạn chế nguy cơ từ thức ăn thừa là không nấu quá nhiều trong một lần. Nếu bắt buộc phải bảo quản, hãy:

- Đựng thức ăn trong hộp kín, sạch sẽ.

- Làm nguội thức ăn trước khi cho vào tủ lạnh.

- Không để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu.

- Ưu tiên sử dụng thức ăn thừa trong thời gian ngắn.

- Kiểm tra mùi, màu sắc và trạng thái của thực phẩm trước khi ăn.

Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng tốt nhất là chúng ta không nên nấu quá nhiều thức ăn trong một lúc để hạn chế việc sử dụng lại thức ăn thừa. Nếu không ăn hết, thức ăn thừa cần được đựng trong những hộp có nắp kín và sử dụng trong ngày.

Một món ăn tiết kiệm được vài đồng nhưng nếu bảo quản sai cách có thể phải trả giá bằng sức khỏe. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những thực phẩm đã để lâu trong tủ lạnh, đặc biệt là các món giàu dinh dưỡng và dễ hỏng.