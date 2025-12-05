Người đàn ông 44 tuổi tử vong vì uống loại nước quen thuộc theo cách “lạ” đời

Sự việc đau lòng xảy ra ở Thái Lan. Người đàn ông 44 tuổi tử vong sau hơn một tháng uống bia thay bữa ăn, từ câu chuyện này bác sĩ cảnh báo hệ quả việc lạm dụng bia rượu.

Theo thông tin ban đầu đội cứu hộ thuộc Tổ chức Siam Rayong (Foundation) nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một người đàn ông gặp tình trạng co giật và bất tỉnh tại nhà riêng ở huyện Ban Chang, tỉnh Rayong. Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Thaweesak Namwongsa, sinh năm 1981, đã tử vong. Thi thể của ông được tìm thấy trong phòng ngủ, xung quanh là hơn 100 vỏ chai bia rỗng được xếp đều khắp sàn, chỉ để lại một lối đi hẹp từ giường tới cửa phòng.

100 chai bia được xếp đầy trên sàn phòng ngủ của nạn nhân 44 tuổi. Ảnh: ท่านเปา/Facebook.

Được biết nạn nhân là ông Thaweesak từng ly hôn và sống cùng con trai 16 tuổi. Theo lời kể của cậu bé, vào ngày xảy ra vụ việc, cậu vừa đi học về thì thấy cha co giật trên giường. Dù hàng ngày cậu đều nấu cơm, ông Namwongsa nhất quyết không ăn và chỉ uống bia, kéo dài trong hơn một tháng. Trạng thái của ông khi được phát hiện: bất tỉnh, da tay và chân tím tái, không có dấu hiệu sinh tồn.

Một cuộc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác cái chết. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc chỉ uống bia mà không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể bị thiếu dưỡng chất nghiêm trọng, trong khi nồng độ cồn cao gây tổn thương gan, rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng và biến chứng thần kinh. Một số trường hợp thậm chí còn gặp co giật do rối loạn điện giải hoặc độc tính cồn.

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù bia chứa năng lượng (calo) cao, nhưng hoàn toàn không cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như protein, vitamin, khoáng chất. Việc sử dụng bia thay thế thực phẩm trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy kiệt dinh dưỡng, tổn thương gan và rối loạn chuyển hóa, nghiêm trọng hơn là tử vong.

"Việc lạm dụng rượu bia để đối phó với khủng hoảng tâm lý là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Người dân cần hiểu rằng bia rượu không thể thay thế vai trò của chế độ ăn uống lành mạnh hay trị liệu tâm lý", một bác sĩ chuyên khoa cảnh báo.

Một số trường hợp từng được ghi nhận sống chỉ bằng bia trong một thời gian ngắn, như trong mùa Chay, nhưng luôn đi kèm với theo dõi y tế nghiêm ngặt và điều kiện sức khỏe ổn định. Việc tự ý áp dụng chế độ này, đặc biệt khi có dấu hiệu trầm cảm, là hành vi đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên thay thế thực phẩm bằng đồ uống có cồn. Trường hợp có biểu hiện tâm lý bất ổn sau biến cố cá nhân, nên tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hệ lụy đau lòng như trường hợp của ông Namwongsa.

Từ trường hợp bày bác sĩ Dr. Araya Chalermchai, chuyên gia tại Bệnh viện Rajavithi (Bangkok) khuyến cáo:

- Nếu nhận thấy dấu hiệu nghiện rượu: Mất kiểm soát, uống quá mức hoặc bỏ bữa vì rượu, hãy tìm đến bác sĩ lập tức để được can thiệp và điều trị kịp thời.

- Không dùng bia thay cho bữa ăn: Dù mục đích có thể là giảm cân, detox hay tâm lý cá nhân, việc này là hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm.

- Phải cân bằng dinh dưỡng: Bia chỉ nên uống như thức uống giải trí, không nên dùng để thay thế bữa chính. Một chế độ ăn lành mạnh bao gồm rau củ, trái cây, protein và chất béo lành mạnh.

- Tìm hỗ trợ tâm lý khi cần: Nếu cảm thấy đau khổ, căng thẳng hay sau ly hôn, cần tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ về rượu và chất gây nghiện.

(Theo Tin tức và Dân tộc, Tri Thức)