Người đàn ông 42 tuổi tử vong sau khi ăn sáng, bác sĩ cảnh báo "chớ ăn 3 món này"

Sau khi dùng xong bữa sáng như thường lệ, ông Cao (Hà Bắc, Trung Quốc) chuẩn bị đi làm thì đột nhiên bị đau đầu dữ dội rồi ngã gục xuống sàn nhà.

Ở tuổi 42, ông Cao vẫn làm công việc chân tay nặng nhọc như trai trẻ. Buổi sáng hôm đó, sau khi dùng xong bữa sáng như thường lệ, ông Cao chuẩn bị đi làm thì đột nhiên bị đau đầu dữ dội rồi ngã gục xuống sàn nhà.

Gia đình vội vã đưa ông Cao đến Bệnh viện Thành phố Langfang (Hà Bắc, Trung Quốc) cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của người đàn ông nhanh chóng chuyển biến xấu.

Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi trên đường di chuyển, ông Cao đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đồng tử bắt đầu co nhỏ. Kết quả chụp CT khẩn cấp tại bệnh viện cho thấy ông bị xuất huyết não diện rộng.

Bác sĩ Trương Hữu Bình (Zhang Youping) của bệnh viện cho hay, điểm chảy máu nguy hiểm lại nằm ngay tại thân não, khu vực được coi là "trung tâm sinh mạng" điều khiển các chức năng sống còn như nhịp thở, nhịp tim và huyết áp. Dù ngay lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và các bác sĩ đã hết sức cứu chữa, ông Cao vẫn không thể qua khỏi.

Theo bác sĩ Trương, bệnh nhân có tiền sử mắc cao huyết áp và tiểu đường loại 2 suốt 5 năm nhưng luôn phớt lờ điều trị. Thói quen ăn uống bừa bãi của ông Cao đã âm thầm bào mòn, làm xơ vữa hệ thống mạch máu não từ lâu.

Theo bác sĩ, ăn sáng là rất cần thiết nhưng đôi khi "ăn bừa", ăn sai thực phẩm còn hại hơn cả nhịn ăn với người vốn đã có bệnh nền như ông Cao, nhất là 3 món ăn sáng "khoái khẩu" dưới đây:

Món ăn chứa hàm lượng muối cao

Ảnh minh họa.

Các món ăn sáng quen thuộc như dưa cải muối chua, trứng vịt muối, thịt hun khói hay thói quen nêm nếm quá tay khi nấu nướng khiến cơ thể nạp dư thừa natri clorua. Lượng natri trong máu quá cao sẽ giữ nước, làm tăng đột ngột thể tích máu và đẩy huyết áp lên mức đỉnh điểm. Khi áp lực máu tăng vọt vào đầu giờ sáng, các mạch máu não vốn đã xơ cứng hoặc suy yếu sẽ rất dễ bị nứt vỡ, gây ra xuất huyết toàn bộ vùng não.

Món ăn nhiều dầu mỡ

Ảnh minh họa.

Các món ăn nhiều dầu mỡ chứa lượng chất béo bão hòa lớn. Tiêu thụ nhóm thực phẩm này thường xuyên sẽ làm tăng nhanh chỉ số cholesterol xấu (LDL) trong máu. Theo thời gian, mảng xơ vữa đóng dày bên trong thành mạch, làm hẹp đường lưu thông của máu, khiến mạch máu bị biến dạng, mất độ đàn hồi.

Món ăn nhiều đường

Ảnh minh họa.

Bánh ngọt, nước uống có ga, trà sữa hay thói quen cho quá nhiều đường vào cháo, sữa đậu nành buổi sáng sẽ làm lượng đường huyết tăng vọt chỉ sau vài phút. Tình trạng tăng đường huyết đột ngột kéo dài không chỉ gây ra béo phì mà còn kích hoạt các phản ứng viêm mãn tính, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, gia tăng nguy cơ biến chứng mạch máu não nguy hiểm.

Để ngăn ngừa đột quỵ ngoài việc kiểm soát cholesterol chúng ta cũng cần chú ý đến các loại thực phẩm ăn vào bữa sáng. Dưới đây là 4 thực phẩm ăn vào bữa sáng giúp cải thiện mạch máu não, ngừa đột quỵ.

Thực phẩm chứa magiê

Magiê là nguyên tố cần thiết để duy trì các hoạt động sống của con người và có chức năng điều hòa sức sống thần kinh, cơ bắp. Ngoài ra, magiê còn là "kẻ thù" của bệnh cao huyết áp, cholesterol cao, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và lượng đường trong máu cao. Chúng ta có thể ăn nhiều rau xanh đậm, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt với lượng vừa phải.

Thực phẩm chứa kali

Cần tây, rau chân vịt, rau muống, rau dền, hoa cúc, khoai mỡ, tỏi tây, lá khoai lang… đều là những loại rau có hàm lượng kali cao. Do đó, chúng ta có thể thường xuyên ăn các loại rau này để có thể cân bằng ion natri và kali trong cơ thể, giúp ngăn ngừa đột quỵ.

Thực phẩm chứa canxi

Khi cơ thể thiếu canxi, sự mất cân bằng ion canxi trong cơ thể có thể làm tăng sự co bóp của các tế bào cơ trơn mạch máu và tăng sức cản mạch máu. Ăn nhiều thực phẩm chứa canxi như sữa, đậu phụ, hạt vừng đen... có thể ổn định huyết áp tương đối và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, phòng chống đột quỵ.

Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan trong nước

Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan trong nước có chức năng ổn định huyết áp, chẳng hạn như đậu bắp, khoai mỡ, bí ngô, rong biển, táo, bột yến mạch, cà rốt, súp lơ, chuối, quả kiwi... Thường xuyên ăn những loại thực phẩm này có thể làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành và đột quỵ.