Người đàn ông 37 tuổi tử vong sau khi ăn loại quả “vạn người mê” giữa đám đông

Vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Brazil. Nam du khách 37 tuổi ngạt thở và tử vong sau khi tham gia trò chơi ăn dưa hấu không dùng tay để giành giải thưởng tại khu nghỉ dưỡng ở Sao Pedro.

Người đàn ông xấu số này tên Carlos Cerasomma tham gia trò thi ăn dưa hấu do khu nghỉ dưỡng tổ chức vào chiều ngày 11/12. Luật chơi yêu cầu ăn nhanh nhất có thể và không được dùng tay. Carlos thi đấu với 5 vị khách khác để giành giải thưởng một phần khoai tây chiên nóng hổi.

Điều đáng nói chỉ ít phút sau khi trò chơi bắt đầu, người đàn ông này bị nghẹn. Thấy vậy nhân viên resort đã hô hoán để tìm người biết cách thực hiện động tác Heimlich (thủ thuật đẩy bụng lấy vật nghẹn). Lúc bấy giờ tại hiện trường một khách được cho là bác sĩ đã hỗ trợ và hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Tuy nhiên, khoảng 25 phút sau đội cứu hộ có mặt ở hiện trường và đưa nam du khách tới Đơn vị Chăm sóc khẩn cấp ở Sao Pedro. Dù đã được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng Carlos đã không qua khỏi, nguyên nhân được ghi nhận "ngạt thở do tắc nghẽn đường hô hấp".

Sau vụ việc đau lòng xảy ra, đại diện resort khẳng định du khách được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng không may đã tử vong. Họ cho biết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình nạn nhân.

Quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của chồng, Kimberly Santos - vợ Carlos nói resort phải chịu trách nhiệm vì bàn quá thấp so với chiều cao 1,8 m của chồng mình. Điều này buộc Carlos phải ăn trong tư thế dễ gây nghẹn. Santos cũng tố resort không bố trí đội ngũ y tế khẩn cấp đề phòng trường hợp xấu.

Người sơ cứu ban đầu cho Carlos là một khách trong resort. Sau đó, một y tá của resort tới nhưng không có bất kỳ hành động nào. Santos khẳng định khởi kiện resort để làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Carlos chụp ảnh cùng vợ con trước khi qua đời. Ảnh: Newsflash.

Vụ việc của Carlos không phải là trường hợp hy hữu. Lịch sử các cuộc thi ăn uống nghiệp dư từng ghi nhận nhiều cái chết thương tâm tương tự.

Điển hình vào năm 2019, trong trận bóng chày của đội Fresno Grizzlies ở California, Mỹ, Dana Hutchings, 41 tuổi, tham gia cuộc thi ăn taco nhanh để nhận giải thưởng nhỏ. Chỉ vài giây sau khi bắt đầu, anh nghẹn miếng taco lớn và ngã gục ngay tại chỗ. Dù có nhân viên y tế tại sân vận động, anh vẫn qua đời tại bệnh viện do tắc nghẽn đường hô hấp.

Trước đó năm 2017, Caitlin Nelson, 20 tuổi, sinh viên Đại học Sacred Heart ở Connecticut, Mỹ, cũng tham gia cuộc thi ăn pancake từ thiện do trường tổ chức. Cô bị nghẹn và bất tỉnh ngay tại bàn. Các sinh viên khác cố gắng sơ cứu nhưng không thành công và phải gần 30 phút sau đội cứu hộ mới đến nơi.

Những tác hại của việc ăn quá nhanh đối với sức khỏe

Ăn quá nhanh thực sự là một thói quen không tốt đối với sức khỏe. Dưới đây là những tác hại của việc ăn quá nhanh.

- Gây bệnh đường tiêu hóa: Thức ăn sau khi vào cơ thể con người cần được tiêu hóa, chuyển hóa và vận chuyển qua đường tiêu hóa, nếu ăn quá nhanh thức ăn sẽ không kịp phân hủy, sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Suy dinh dưỡng: Ăn quá nhanh sẽ khiến chất dinh dưỡng trong thức ăn không được dạ dày hấp thụ hết, nên nhai chậm khi ăn sẽ khiến chất đạm, chất bột đường, vitamin,… trong thức ăn bị phân hủy hết, có lợi hơn cho việc hấp thụ.

- Ăn quá nhanh gây khó tiêu: Ăn quá nhanh có thể khiến dạ dày không tiết ra quá nhiều dịch tiêu hóa. Việc thiếu dịch tiêu hóa sẽ khiến thức ăn vào dạ dày không thể tiêu hóa hết, dẫn đến thức ăn tích tụ nhiều trong dạ dày, khó tiêu.

- Tăng tỉ lệ mắc bệnh ung thư thực quản: Nếu là thức ăn có nhiệt độ tương đối cao, ăn quá nhanh sẽ làm bỏng niêm mạc thực quản, gây tổn thương. Theo thời gian, nó làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

- Gây béo phì: Béo phì do ăn quá nhanh là do khó tiêu, khi ăn không tiêu sẽ tích tụ một lượng lớn thức ăn vào cơ thể, chất dinh dưỡng nạp vào nhiều hơn lượng tiêu thụ sẽ dẫn đến béo phì; còn trường hợp ăn nhanh thì xem TV, xem phim và vô tình ăn quá nhiều thức ăn cũng sẽ làm tăng khả năng béo phì.

