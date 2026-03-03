Người đàn ông 35 tuổi đột tử, bác sĩ cảnh báo 2 vùng nguy hiểm dễ bị bỏ qua

Trường hợp người đàn ông 35 tuổi tử vong đột ngột là lời cảnh báo về việc chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Dịp Tết vừa qua, một người đàn ông 35 tuổi ở Trung Quốc khi đi du lịch liên tỉnh nhiều lần xuất hiện tức ngực, đau ngực. Nghĩ do lái xe đường dài nên mệt mỏi, anh cố chịu đựng. Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, kéo dài trong lúc tham quan, anh mới vào bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Dù được can thiệp khẩn cấp, do nhập viện quá muộn khiến vùng cơ tim hoại tử diện rộng, bệnh nhân đã không qua khỏi, theo báo Hồ Bắc.

Người đàn ông 35 tuổi tử vong đột ngột do nhồi máu cơ tim. Ảnh minh họa.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo trong kỳ nghỉ, số ca cấp cứu tim mạch và mạch máu não tăng rõ rệt. Nhiều người trẻ chủ quan trước các dấu hiệu sớm, đến khi nhập viện thì đã bỏ lỡ thời gian vàng. Nhìn lại, không khó để thấy anh đã bước vào hai "vùng nguy hiểm" điển hình.

Đầu tiên là nhầm tín hiệu nhồi máu cơ tim với mệt mỏi. Thực tế có nhiều người vẫn nghĩ nhồi máu cơ tim phải là cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, ngã quỵ. Thực tế, biểu hiện có thể rất đa dạng. Có người đau răng đi nhổ răng, có người đau thượng vị tưởng bệnh dạ dày, cuối cùng mới phát hiện là nhồi máu cơ tim.

Các triệu chứng không điển hình như nghẹn cổ họng, khó chịu vùng thượng vị, đau vai trái, mệt mỏi bất thường rất dễ bị bỏ qua. Chính sự chủ quan này khiến thời điểm cấp cứu bị trì hoãn.

Tiếp theo là bỏ lỡ "120 phút vàng" trong cấp cứu nhồi máu cơ tim. Hai giờ đầu sau khởi phát là thời gian quan trọng nhất để tái thông mạch và cứu cơ tim. Can thiệp càng sớm, vùng cơ tim được bảo tồn càng nhiều, nguy cơ tử vong và biến chứng càng giảm. Theo chuyên gia, mỗi phút chần chừ có thể đồng nghĩa với tổn thương không hồi phục.

Trong thực tế có rất nhiều người trong thời gian đó lại chọn nằm nghỉ, uống thuốc giảm đau, chờ xem có đỡ không. Nhưng với nhồi máu cơ tim, chờ đợi có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Những nhóm người có nguy cơ cao nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim cấp có khả năng xuất hiện cao hơn ở các nhóm đối tượng sau:

- Người có các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh thận mạn.

- Người cao tuổi, đặc biệt là nam trên 50 tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh.

- Những người hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá.

- Người có rối loạn mỡ máu di truyền.

- Những người trong gia đình có người thân trực hệ (cha, mẹ, anh chị em ruột) từng mắc nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não ở tuổi trẻ, đặc biệt là trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ.

- Người có các bệnh lý miễn dịch như viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ hệ thống, vẩy nến, hoặc xơ cứng bì.

Cách phòng ngừa nhồi máu cơ tim

- Hãy duy trì giấc ngủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, hạn chế thức khuya kéo dài để tim mạch có thời gian hồi phục.

- Nên uống đủ chất, giảm muối, đường, chất béo bão hòa. Tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đạm chất lượng như cá, đậu, trứng. Hạn chế rượu bia và đồ chiên rán.

- Bỏ thuốc lá hoàn toàn, hạn chế rượu bia. Nam giới không nên vượt quá 25 gram cồn mỗi ngày, nữ giới không quá 15 gram.

- Kiểm soát cân nặng: Thừa cân béo phì dẫn đến rất nhiều bệnh lý khác nguy hại cho sức khỏe trong đó có tim mạch nói chung, nhồi máu cơm tim, đột quỵ nói riêng. Vì vậy, cần duy trì cân nặng phù hợp thông qua chế độ ăn uống và vận động thích hợp, tránh béo phì.

- Hãy duy trì lối sống lành mạnh: Lối sống của chúng ta tác động rất nhiều đến sự hình thành và diễn tiến của bệnh tim mạch trong đó có nhồi máu cơ tim. Vì vậy, để phòng bệnh cần có lối sống lành mạnh trong đó cần tuân thủ chế độ ăn cân bằng và giàu chất dinh dưỡng, bao gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, gia cầm và protein không béo.

Vận động thể lực: Các chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch đã khẳng định tập thể dục có tác dụng mạnh mẽ như một loại thuốc bổ. Do đó để bảo vệ sức khỏe cần thực hiện các hoạt động thể dục thể thao đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần, bao gồm đi bộ, chạy bộ, bơi lội và aerobic. Hoặc điều chỉnh mức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

- Tránh xa căng thẳng: Căng thẳng, stress cũng là một trong các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Trên thực tế có những trường hợp đã bị đột quỵ khi gặp phải những cú sốc tâm lý quá lớn. Căng thẳng và lo lắng quá mức chính là một trong những nguy cơ góp phần vào bệnh lý xơ vữa động mạch.

- Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất kỳ vấn đề tim mạch nào và nhận sự chăm sóc y tế kịp thời.