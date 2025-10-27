Câu chuyện xôn xao dư luận

Được biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/10 khi một cô gái trẻ, được cho là khoảng hơn 20 tuổi, lội men theo hồ Hoàn Kiếm trong tình trạng không mặc quần áo và có nhiều biểu hiện tâm lý không bình thường. Theo các nhân chứng, ngay từ khi ở khu vực sát bờ, cô gái đã liên tục gào thét, khóc lóc và kiên quyết từ chối mọi nỗ lực giúp đỡ từ người xung quanh.

Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm

Liên quan đến sự việc, một bảo vệ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm chia sẻ sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng. Do sáng hôm đó không có ca trực nên anh cũng chỉ nghe đồng nghiệp tường thuật lại sự việc:

“Không rõ cô bé này có vấn đề tâm lý hay chịu ảnh hưởng của chất kích thích nhưng cứ lội dưới hồ và liên tục la hét, gào khóc ầm ĩ. Người dân quanh đó đã liên tục gọi và tìm cách kéo lên bằng sào, gậy… từ lúc ở sát bờ nhưng không được.”

Người bảo vệ kể lại sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Sau khi bơi ra xa, cô gái được cho là đã mất kiểm soát tình hình dẫn đến đuối sức và dần dần chìm xuống. Khi nạn nhân đã có dấu hiệu đuối nước, hai người đàn ông đã nhanh chóng bơi ra, ứng cứu và đưa cô gái lên bờ. Ngay lập tức, những người xung quanh đã tiến hành hô hấp nhân tạo, sơ cứu tại chỗ.

Được biết, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội sau đó đã báo sự việc cho cơ quan chức năng. Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, tiếp tục các biện pháp sơ cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, cuối cùng cô gái đã không qua khỏi.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Lời giải thích về những tình tiết gây tranh cãi

Trước làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội về sự "thờ ơ" của người dân khi chứng kiến sự việc, một số nhân viên trực thuộc Ban quản lý hồ và nhân viên môi trường đã lên tiếng để làm rõ những tình tiết phức tạp tại hiện trường.

“Không có chuyện mọi người đứng trên bờ hồ livestream, chụp ảnh mà không nhảy xuống cứu đâu. Do thấy hành vi của cô bé không bình thường nên mọi người cũng không dám trực tiếp tiếp cận. Muốn cứu người đuối nước, người gặp nạn phải hợp tác, nhưng trong tình huống này, cô gái không hợp tác, nên mọi người không dám mạo hiểm nhảy xuống.

Hoàn toàn không có chuyện người dân đứng xung quanh làm ngơ.” - người bảo vệ chia sẻ.

Người dân đã dùng những vật dụng xung quanh để giúp đỡ cô gái (Ảnh: Như Hoàn)

Người này cũng lý giải thêm, những người biết bơi cũng khá hoảng sợ và lo lắng sẽ bị nạn nhân túm theo khi tiếp cận. Chỉ khi thấy cô gái bơi ra xa và không còn khả năng tự cứu, người dân mới nhảy xuống ứng cứu cũng như gọi công an cùng đội cứu hộ đến.

Cùng với đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, phía ban quản lý cũng đã tổ chức họp để quán triệt cách thức xử lý tình huống cũng như thông tin lại toàn bộ sự việc.

Nhân viên môi trường cũng cho biết cô gái xuất hiện những biểu hiện không bình thường (Ảnh: Như Hoàn)

Chị N.T.H., một nhân viên môi trường, cũng xác nhận việc nạn nhân không hợp tác và tiết lộ một chi tiết gây chú ý:

"Đây không phải lần đầu tiên của bạn ấy, đây là lần thứ 2 thứ 3 rồi." Chị cho biết thêm, đã từng có người nhảy xuống cứu nạn nhân trong những lần trước nhưng đã phải "đánh vật với bạn ấy ở dưới nước."

Chính vì những kinh nghiệm đó, người dân tại hiện trường đã quyết định "chờ bạn ấy bình tĩnh lại hoặc mệt bớt mới nhảy xuống cứu". Chị H. cũng khẳng định, không hề có chuyện mọi người thờ ơ mà vẫn liên tục hô gọi khi cô gái lội xuống nước lạnh.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.