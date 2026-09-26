Đi bộ phù hợp giúp người bệnh gout duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa, nhưng không trực tiếp đào thải acid uric.

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, nhiều người bệnh gout có thói quen đi bộ hàng ngày với kỳ vọng vận động sẽ giúp tống xuất các tinh thể urat lắng đọng trong khớp hoặc thay thế thuốc điều trị.

Tuy nhiên, đi bộ không có tác dụng trực tiếp làm tan hoặc đào thải các tinh thể urat. Lợi ích của vận động nằm ở việc giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa và nâng cao sức khỏe tim mạch.

Đi bộ đúng cách có lợi cho người bệnh gout

Gout hình thành do tình trạng acid uric trong máu tăng cao kéo dài, khiến các tinh thể urat lắng đọng tại khớp và các mô xung quanh.

Duy trì vận động vừa sức, trong đó có đi bộ, giúp người bệnh tiêu hao năng lượng, kiểm soát cân nặng. Với người thừa cân, giảm cân từ từ có thể góp phần cải thiện nồng độ acid uric và giảm nguy cơ các cơn gout tái phát.

Tuy nhiên, người bệnh không nên giảm cân quá nhanh hoặc nhịn ăn khắt khe. Việc thay đổi chế độ ăn đột ngột, nhịn đói hoặc giảm cân cấp tốc có thể làm nồng độ acid uric tăng và kích hoạt cơn gout cấp.

Người bị bệnh gout có nên đi bộ để đào thải acid uric?

Gout cũng thường đi kèm các vấn đề chuyển hóa và tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc suy giảm chức năng thận. Vì vậy, vận động đều đặn, phù hợp góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Đang lên cơn gout cấp không nên cố đi bộ

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên, người bệnh cần đặc biệt lưu ý thời điểm vận động.

Khi đang lên cơn gout cấp, khớp thường sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội, nhất là các khớp ở ngón chân cái, cổ chân hoặc đầu gối. Người bệnh không nên cố đi bộ hoặc tập luyện để đạt mục tiêu số bước mỗi ngày.

Việc tạo áp lực lên khớp đang viêm có thể làm tình trạng đau và tổn thương tại khớp nặng hơn, trong khi không giúp đào thải acid uric. Trong giai đoạn này, người bệnh nên nghỉ ngơi tương đối, giảm áp lực lên khớp và điều trị cơn gout theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau đã giảm rõ rệt, người bệnh có thể bắt đầu vận động trở lại với cường độ nhẹ. Có thể khởi đầu bằng 10-15 phút đi bộ mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian tùy khả năng đáp ứng của cơ thể.

Nếu khớp chi dưới còn yếu hoặc đau khi chịu lực, người bệnh có thể lựa chọn các hình thức vận động ít tạo áp lực lên khớp như đạp xe tại chỗ hoặc bơi.

Đi bộ không thay thế thuốc hạ acid uric

Theo chuyên gia, hết đau không đồng nghĩa bệnh gout đã được kiểm soát hoàn toàn. Ngay cả khi khớp trở lại bình thường, các tinh thể urat vẫn có thể tiếp tục tồn tại hoặc tích tụ nếu nồng độ acid uric trong máu còn cao.

Do đó, điều trị gout cần kết hợp chế độ ăn uống, kiểm soát cân nặng, vận động phù hợp và thuốc hạ acid uric khi có chỉ định.

Mục tiêu quan trọng trong điều trị là duy trì acid uric máu dưới 360 µmol/L (6 mg/dL) trong thời gian dài, từ đó giúp giảm dần lượng tinh thể urat và hạn chế các đợt gout cấp tái phát.

Vì vậy, người bệnh có thể duy trì đi bộ như một hình thức vận động có lợi cho sức khỏe, nhưng không nên kỳ vọng đi bộ sẽ trực tiếp “đào thải” acid uric hoặc dùng vận động để thay thế thuốc điều trị.