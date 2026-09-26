Không phải tất cả món ăn Nhật Bản đều tốt cho sức khỏe! Ăn món này 3 lần mỗi tuần làm tăng nguy cơ tử vong lên 1,52 lần

Nghiên cứu đã khẳng định điều đó.

Ẩm thực Nhật Bản từ lâu đã được biết đến với mối liên hệ mật thiết với sức khỏe, nhưng chuyên gia về an toàn thực phẩm Wayne (Mỹ) cho biết, một nghiên cứu gần đây của Nhật Bản đã tìm thấy mối tương quan đáng kể giữa tần suất ăn mì ramen và nguy cơ tử vong; những người ăn mì ramen hơn ba lần một tuần có nguy cơ tử vong cao gấp 1,52 lần.

Wayne đã đăng trên trang Facebook cá nhân của mình , "Wayne's Food and Agriculture Life" rằng, Trường Y thuộc Đại học Yamagata ở Nhật Bản gần đây đã công bố kết quả một nghiên cứu về mối tương quan giữa tần suất tiêu thụ mì ramen và nguy cơ tử vong. Theo báo cáo, việc tiêu thụ mì ramen hơn 3 lần một tuần cho thấy "xu hướng tăng nguy cơ tử vong lên 1,52 lần".

Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những người ăn mì ramen nhiều hơn 3 lần một tuần có nguy cơ tử vong cao gấp 1,52 lần. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Những người ăn mì ramen hơn 3 lần một tuần có nguy cơ tử vong cao gấp 1,52 lần

Ông cho biết nghiên cứu này, một cuộc điều tra quy mô lớn với sự tham gia của 6.725 người, là một nhóm nghiên cứu chung từ Đại học Yamagata và Đại học Dinh dưỡng Yonezawa ở tỉnh Yamagata. Nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên hệ giữa tần suất tiêu thụ mì ramen và nguy cơ tử vong. Kết quả bao gồm các phát hiện sau:

1. Việc thường xuyên ăn mì ramen (hơn 3 lần một tuần) có liên quan đến chỉ số BMI cao, hút thuốc, uống rượu, tiểu đường và huyết áp cao.

2. Trong kết quả phân tích sau khi điều chỉnh các yếu tố nền, mặc dù nhìn chung không có ý nghĩa thống kê, nhưng nguy cơ tử vong cho thấy xu hướng tăng gấp 1,52 lần ở nhóm sử dụng sản phẩm hơn 3 lần một tuần.

3. Phân tích nhóm nhỏ cho thấy nguy cơ tử vong tăng lên ở các nhóm dưới 70 tuổi, những người uống rượu và những người uống hơn một nửa lượng súp.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc thường xuyên ăn mì ramen có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều muối, điều này có hại cho sức khỏe.

Nhóm nghiên cứu cho biết, mặc dù mì ramen được coi là một phần của văn hóa Nhật Bản, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe do lượng muối nạp vào quá nhiều. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý đến tần suất và cách thức thưởng thức món ăn quốc dân này.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo)