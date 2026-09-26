Hotmom Helen Nguyễn tiết lộ bí quyết giữ vòng eo 60cm sau 4 lần sinh nở: Tuyệt đối không nhịn ăn, tập kháng lực để giảm cân

Sau 4 lần sinh nở, Helen Nguyễn vẫn khiến nhiều người chú ý bởi vóc dáng gọn gàng, vòng eo săn chắc. Cô lựa chọn ăn đủ 3 bữa/ngày, cân bằng dinh dưỡng và tập luyện để duy trì vóc dáng.

Trải qua 4 lần sinh nở, hotmom Helen Nguyễn (hiện là CEO Fresh and Fit, trưởng ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em của viện nghiên cứu và đào tạo y học cộng đồng) vẫn gây chú ý với vóc dáng gọn gàng, đặc biệt là vòng eo phẳng và săn chắc. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh được nhiều người ngưỡng mộ ấy không phải là một hành trình "nhịn ăn" để về dáng sau sinh hay hoàn toàn không có dấu vết sau sinh.

Hotmom Helen Nguyễn, tên thật Nguyễn Thị Trà My, được biết đến trong cộng đồng các bà mẹ sau sinh. Ở tuổi 36, cô đã trải qua 4 lần sinh nở vào các năm 2013, 2018, 2020 và 2021. Hiện tại, cô duy trì vóc dáng cân đối bằng chế độ ăn uống và tập luyện thay vì nhịn đói hay cắt giảm thực phẩm một cách khắc nghiệt.

Trải qua 4 lần sinh nở nhưng vòng eo vẫn gọn: Hotmom Helen Nguyễn chia sẻ về da rạn da sau sinh

Một trong những điều khiến nhiều chị em tò mò là: Tại sao đã sinh 4 con nhưng vùng bụng của Helen vẫn trông khá phẳng, săn chắc, gần như không nhìn thấy dấu vết của những lần mang thai?.

Hotmom Helen Nguyễn chia sẻ chế độ ăn uống, bí quyết giảm cân sau 4 lần sinh nở.

Tuy nhiên, theo chính lời hotmom Helen Nguyễn chia sẻ, cô vẫn bị rạn và trùng da, chứ không phải không hề bị. Cô cho biết cả 4 lần mang thai đều chủ yếu phát triển bụng ở phía dưới. Vì vậy, các vùng da rạn và da trùng cũng tập trung nhiều hơn ở khu vực bên dưới bụng, thay vì biến mất hoàn toàn.

"Những cái vết rạn da và da trùng á thì nó ở bên dưới ấy chứ mình nào đâu có hết dạn da được đâu. Da trùng thì mình, tuy nhiên thì bằng cái chế độ ăn uống dinh dưỡng đủ chất sau này thì da đã săn lại đáng kể. Nhưng hết hoàn toàn thì không thể nào hết hoàn toàn được đâu" - Helen Nguyễn chia sẻ.

Từ vòng eo 90cm xuống 68cm, mẹ 4 con chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng

Sau khi thay đổi cách ăn uống, hotmom Helen Nguyễn cho biết cô giảm được 21kg trong khoảng 8 tháng mà không cần nhịn ăn cực đoan. Đáng chú ý, sau hai lần sinh con thứ ba và thứ tư khá gần nhau, cô không còn tăng cân mất kiểm soát như trước.

"Khi nhịn ăn thì cơ thể sẽ lấy glycogen ở trong gan và ở trong cơ bắp. Và glycogen thì nó ngậm rất là nhiều nước. Đó là lý do khi nhịn ăn sẽ thấy mình giảm kg khá là nhanh. Đồng thời thì cũng khiến cho các chị em giảm trao đổi chất nữa.

Nghĩa là đốt cả cơ bắp để mà lấy làm năng lượng. Lúc này có thể não sẽ hiểu rằng là cần phải giảm trao đổi chất đi, cần phải tích trữ năng lượng lại. Bởi vậy cho nên sẽ rất là dễ bị tích mỡ vì não nghĩ rằng cơ thể đang đói. Nhịn ăn kéo dài cũng khiến cho mọi người gia tăng hormone relin và hormone cortisol. Hormone relin là hormone báo đói, nen thường mọi người sẽ ăn bù lại nhưng thay vì tăng cơ thì sẽ rất dễ bị tăng mỡ. Cứ một vòng luần quẩn nhịn ăn rồi lại tăng cân. Nhịn ăn rồi lại tăng cân như vậy cũng không phải là điều hay đâu".

Muốn giảm cân, giữ dáng, chị em cần ăn đủ 3 bữa/ngày với đủ dinh dưỡng, kết hợp ăn uống đầy đủ với tập kháng lực để duy trì khối cơ.

"Cho nên là nghe mình đi, một ngày cứ ăn cho đủ 3 bữa đi. Mình tập kháng lực để giữ cơ bắp và xây dựng cơ bắp. Tỉ lệ cơ bắp cao thì sẽ đốt cháy năng lượng tốt hơn. Ăn đầy đủ bữa và đầy đủ các nhóm chất cũng khiến cho cơ thể sẽ trao đổi chất tốt này. Và khi mà ăn giảm kg thì mọi người cần phải ăn đúng lượng, đúng loại và đúng cách" - hotmom khẳng định.

Sau 4 lần sinh con, điều hotmom Helen Nguyễn muốn nói: "Không phải cứ nhịn ăn là giảm cân, dáng gọn"

Câu chuyện của Helen Nguyễn đáng chú ý không chỉ bởi hình ảnh một bà mẹ 4 con sở hữu vòng eo gọn gàng, mà còn ở sự thay đổi trong chính quan niệm của cô về giảm cân, giữ dáng và hành trình thay đổi bản thân sau 4 lần sinh nở.

Cô từng trải qua giai đoạn cắt tinh bột, nhịn ăn, giảm cân nhanh, rồi phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sau đó, Helen chuyển sang một cách tiếp cận khác: ăn đủ, ăn cân bằng, giữ cơ bắp và tập luyện đều đặn.

"Tôi không còn ép mình ăn thật nhiều hay phải ăn móng giò để có sữa nữa. Khi ăn đủ và đúng cách, tôi thậm chí vẫn dư sữa cho các con bú". Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, vòng eo của mẹ 4 con giảm từ 90cm xuống 68cm chỉ sau một tháng và dần trở về khoảng 60cm.

Và với câu chuyện rạn da, da trùng sau 4 lần mang thai, Helen cũng không phủ nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể. Cô thừa nhận vẫn có rạn và da trùng, chỉ là chúng tập trung nhiều hơn ở vùng bụng dưới và tình trạng da đã cải thiện đáng kể theo thời gian nhờ việc duy trì tập luyện và ăn uống đủ chất.

Bởi vậy, phía sau vòng eo khoảng 60cm của bà mẹ bốn con không nhất thiết là một cơ thể "không có dấu vết sinh nở", mà là câu chuyện về một người mẹ từng đi qua nhiều thay đổi về cân nặng, sức khỏe và cơ thể rồi học cách chăm sóc bản thân theo hướng cân bằng hơn.