Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn nhất Việt Nam: Do người Singapore sở hữu, lãi ròng 2.300 tỷ đồng trong 4 năm

Công ty CP Y Khoa Hoàn Mỹ vừa công bố tình hình tài chính năm 2025, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng gần 23%.

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 679,4 tỷ đồng, tăng gần 23% so với năm 2024. Bình quân, chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ lãi gần 1,9 tỷ đồng mỗi ngày trong năm qua.

Trong 4 năm gần đây, lợi nhuận sau thuế của Y Khoa Hoàn Mỹ tăng từ khoảng 483 tỷ đồng năm 2022 lên 679,4 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng gần 41%.

Tính chung 4 năm gần nhất, ﻿Y khoa Hoàn Mỹ đạt lợi nhuận sau thuế gần 2.350 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, vốn chủ sở hữu của Y Khoa Hoàn Mỹ cuối năm 2025 đạt gần 2.884 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với mức hơn 2.220 tỷ đồng cuối năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt gần 1.393 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức hơn 1.003 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ của Y Khoa Hoàn Mỹ, đã có sự thay đổi khá rõ trong năm 2025. Cuối năm 2024, doanh nghiệp còn 1.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, nhưng đến cuối năm 2025, con số này đã giảm về 0.

Ở chiều ngược lại, vay ngân hàng tăng từ khoảng 843 tỷ đồng cuối năm 2024 lên hơn 2.414 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tức tăng khoảng 186%, tương đương gần gấp 3 lần.

Dù khoản vay ngân hàng tăng mạnh, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp vẫn giảm từ hơn 4.231 tỷ đồng xuống khoảng 4.046 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 4%.

Trong bối cảnh vốn chủ sở hữu tăng gần 30% còn tổng nợ giảm, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Y Khoa Hoàn Mỹ giảm từ 1,91 lần xuống 1,40 lần. Khả năng thanh toán cũng cải thiện, với hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,66 lần lên 1,23 lần.

Hoàn Mỹ khởi đầu từ một phòng khám tư nhân tại TP.HCM năm 1997. Sau nhiều lần thay đổi chủ sở hữu và M&A, hệ thống hiện thuộc Clermont Group của Singapore.

Sau gần 3 thập kỷ, Hoàn Mỹ vận hành 14 bệnh viện cùng nhiều phòng khám từ Nghệ An đến Cà Mau, với khoảng 2.900 giường bệnh và hơn 5.500 nhân viên, phục vụ hơn 6 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm. Hệ thống hoạt động dưới các thương hiệu như Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

Hệ thống hiện vận hành 14 bệnh viện và 2 phòng khám, với khoảng 2.900 giường bệnh, hơn 5.500 nhân viên và trên 6 triệu lượt khám mỗi năm. Trong khi đó, Vinmec công bố toàn hệ thống có 17 bệnh viện và phòng khám với khoảng 1.505 giường bệnh; còn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện có 5 cơ sở lớn tại Hà Nội và TP.HCM, gồm 3 bệnh viện đa khoa và 2 trung tâm khám chữa bệnh quy mô lớn. Riêng Bệnh viện FV tại TP.HCM có khoảng 220 giường nội trú. Nhìn riêng theo số giường bệnh được công bố, quy mô khoảng 2.900 giường của Hoàn Mỹ cao gần gấp đôi Vinmec và vượt xa một bệnh viện đơn lẻ như FV.﻿