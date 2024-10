Ngủ dậy thấy tài khoản "bốc hơi" 140 triệu đồng, người đàn ông kiện ngân hàng ra toà, kết quả 2 bên "cùng khóc"

Đây là vụ việc xảy ra tại Trung Quốc vào cuối năm 2023 và nhận được sự chú ý lớn từ người dân của đất nước tỷ dân này. Cho đến nay, đây vẫn là câu chuyện có nhiều bài học về đảm bảo an toàn cho tài sản.

Theo đó, tối ngày 2/12/2023, ông S (tên nhân vật đã được thay đổi) đang ngủ thì phát hiện điện thoại đổ chuông thông báo tin nhắn liên tục. Ngỡ rằng bạn bè trò chuyện nhóm nên ông không thức dậy, tuy nhiên sáng hôm sau thì người đàn ông này bàng hoàng phát hiện tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ bị trừ hơn 40.000 NDT (khoảng 140 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, ông S gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng địa phương để thông báo mất tiền và sau đó đến ngân hàng và đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Theo đó, ông phát hiện ra điện thoại đã nhận 1 tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của mình bị trừ tiền liên tục thông qua các giao dịch ngân hàng ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tại đồn cảnh sát, ông S khẳng định luôn giữ thẻ ngân hàng của mình bên người và tường thuật lại toàn bộ sự việc. Cảnh sát nghi ngờ kẻ xấu đã sao chép được thẻ ngân hàng bằng cách ''ăn trộm'' thông tin thẻ. Có một thủ đoạn nổi cộm tại Trung Quốc thời gian qua là lợi dụng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng tại máy POS của người dùng, kẻ gian sẽ "độ chế" lại chiếc máy POS này và biến nó trở thành một công cụ ăn cắp thông tin thẻ của tất cả những ai đã quẹt thẻ thanh toán ở đó.

Theo hướng điều tra này, cảnh sát phát hiện ông S từng quẹt thẻ tại một khu vui chơi cách đó không lâu và tiếp tục tìm thêm manh mối cho những kẻ đứng sau.

Ảnh minh họa

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại, khi bị mất tiền một cách không rõ nguyên nhân, ông S nhiều lần đến ngân hàng và yêu cầu lời giải thích vì sao tài khoản của mình lại bị kẻ xấu chiếm được thông tin và lấy tiền quá dễ dàng như vậy. Bởi lẽ ông không tiết lộ số tài khoản và mật khẩu với bất kỳ ai, không kết nối với các dịch vụ thanh toán và chỉ dùng để nhận tiền và rút tiền. Do đó, ông S yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ số tiền 40.000 NDT cộng thêm 252 NDT phí giao dịch cho mình. Nhưng phía ngân hàng từ chối chịu trách nhiệm cho vụ việc này và ông S quyết định làm đơn kiện phía ngân hàng về lý do bảo mật thông tin khách hàng.

Sau đó, tại phiên tòa của vụ kiện này, ông S tiếp tục trình bày các vấn đề của mình. Còn đại diện ngân hàng cho biết ngân hàng đã làm đúng nghĩa vụ khóa thẻ và bảo vệ khách hàng của mình. Tuy nhiên, sự việc diễn ra là do ông S đã không giữ thông tin tài khoản đúng cách, do đó ông phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, tòa án đưa ra phán quyết là ông S đã thiết lập hợp đồng tiết kiệm với chi nhánh ngân hàng địa phương. Do đó, phía ngân hàng là đơn vị phát hành thẻ nên có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản cho khách hàng. Ngoài ra, vụ án xảy ra có 11 giao dịch kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Sau mỗi giao dịch, ngân hàng đều thông báo cho ông S qua tin nhắn qua dịch vụ khách hàng. Do đó, ông S cũng có trách nhiệm khi không xử lý kịp thời và khiến tài sản thất thoát gia tăng.

Ngoài ra, xét thêm các yếu tố liên quan, tòa án phán quyết ông S chịu trách nhiệm 30% về thiệt hại. Còn ngân hàng phải chịu 70% trách nhiệm và phải bồi thường cho ông S đúng theo quy định.

Thông qua vụ việc, người dùng cần cẩn trọng với các giao dịch ngân hàng và đặc biệt là thông tin tài khoản. Ngoài ra, người dùng cũng cần theo dõi số dư thường xuyên và không click vào các đường link lạ được gửi trong tin nhắn hay MXH.

Về vấn đề bị đánh cắp thông tin khi quẹt thẻ tại các máy POS, cảnh sát khuyến cáo người dân có thể chuyển sang các hình thức thanh toán khác khi tình trạng tội phạm lợi dụng phương thức này để chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Theo Sohu