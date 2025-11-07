Ngư dân làng chài Gia Lai, Đắk Lắk đắng cay nhìn tài sản bay theo bão Kalmaegi

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, đến sáng 7/11, sơ bộ thiệt hại trên địa bàn tỉnh có 1 người chết (bà Nguyễn Thị Gia, 60 tuổi, địa chỉ 27/14 đường Đô Đốc Bảo, Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường An Nhơn; do sập mái nhà phía sau); 2 người bị thương (phường Quy Nhơn 1, phường An Nhơn 1)
Về tài sản có 43 ngôi nhà sập, 2.282 ngôi nhà tốc mái; 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh). Tại Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập các hộ dân ven biển, chiều sâu ngập từ 10 - 40cm; có nơi ngập từ 50 - 80cm. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.
Ban đầu ước tính thiệt hại khoảng 80,2 tỷ đồng. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Số liệu thiệt hại tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật.
Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa bão đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Bão cũng tàn phá hơn 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản, gây thiệt hại ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).