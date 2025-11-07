Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998), cùng trú tại TPHCM, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng có hành vi tương tự tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định), thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế Thành phố kiểm tra và phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng; trong đó có việc giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh. Hồ sơ đã được chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cơ sở này bị biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép.

Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y. Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng đã thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, sau đó sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý…

Các clip được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội, gắn tên các “chuyên gia nước ngoài” như: “Dr. Park Joo Hyung - Chuyên gia phục hồi chức năng cơ, xương, khớp”, “Dr. Lee Chang-Yoon - Chuyên gia khắc phục viêm dạ dày”, “Dứt hôi miệng - Chuyên khoa hôi miệng BK Dong Yang”… Đi kèm với đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến luôn sẵn sàng nhắn tin, gọi điện mời chào, hứa hẹn các “gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau - hoàn tiền nếu không khỏi”.

Nhiều người bệnh, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, tin tưởng vào lời quảng cáo “thần kỳ” này nên đã tìm đến “phòng khám” để khám và điều trị. Các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sĩ” đón tiếp, “tư vấn” bằng những thuật ngữ y học khó hiểu nhằm tạo niềm tin. Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng bị “vẽ bệnh” và được gợi ý điều trị bằng máy móc, thiết bị công nghệ cao, với gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi nhân viên được hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh thu nên nhiều người bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tăng cường tư vấn sai lệch để đạt doanh số.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Hậu quả, nhiều nạn nhân tiền mất, tật mang, bệnh không khỏi, tinh thần suy sụp, trong khi cơ sở này vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Hiện vụ án đang được Công an tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.