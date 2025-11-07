Giải cứu 20 công dân ở Hưng Yên bị hành hạ, đánh đập tại Campuchia

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết từ ngày 1-7 đến ngày 6-11, khoảng 20 công dân của tỉnh Hưng Yên được bảo hộ, tiếp nhận về qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia (Mộc Bài, Xa Mát...).

37 người Việt Nam tháo chạy từ cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua công tác tiếp nhận, bước đầu cơ quan chức năng xác định các công dân trên có các hoạt động phức tạp tại Campuchia như cư trú, ở lại trái phép, hoạt động trong các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Đáng chú ý, một số công dân bị dụ dỗ, mồi chài sang Campuchia theo các lời hứa hẹn làm việc nhẹ, lương cao nhưng khi sang Campuchia đều bị ép buộc, bóc lột sức lao động, đánh đập, sau đó tìm cách tháo chạy hoặc được cơ quan chức năng Campuchia giải cứu từ các trại lao động với bình phong là các công ty công nghệ, trò chơi trực tuyến.

Hình ảnh tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ các khu lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

Các công dân này khi được tiếp nhận trở về Việt Nam đều có sức khỏe yếu, trên cơ thể có nhiều vết thương do bị bạo hành, đánh đập trong thời gian dài.

Sau khi được tiếp nhận, các công dân trên đã được hỗ trợ y tế và bàn giao cho Cơ quan điều tra có thẩm quyển để điều tra, xử lý theo các quy định của pháp luật.