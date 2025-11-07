Nữ sinh viên gặp tai nạn nghiêm trọng ngay ngã ba ở TP HCM

CLIP: Tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong ngay ngã ba chùa Cao Đài.

Ngày 7-11, Công an phường Linh Xuân (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, nam thanh niên lái xe máy biển số TP HCM chở cô gái 20 tuổi (sinh viên một trường đại học ở TP HCM) chạy trên đường Hoàng Cầm, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Khi đến giao lộ với đường số 5 (hay gọi ngã ba chùa Cao Đài), phường Linh Xuân thì rẽ trái vào đường này.

Đúng lúc này, xe tải lưu thông cùng chiều đã va chạm với xe máy khiến nữ sinh tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng được hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Linh Xuân phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.