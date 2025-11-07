Điều trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích trong bão số 13 ở đặc khu Lý Sơn

Đầu giờ chiều 7/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khoảng 12h cùng ngày, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân, đã điều trực thăng tìm kiếm 3 người đàn ông bị trôi dạt trên thúng ở vùng biển đặc khu Lý Sơn.

Điều trực thăng hỗ trợ tìm kiếm 3 người mất tích. (Ảnh: P.K)

Trước đó, lúc 15h ngày 6/11, do mẫu thuẫn gia đình, anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và anh Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thúng bơi ra cứu.

Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ. Lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. Việc tìm kiếm phải tạm dừng trong đêm mưa bão do thời tiết ở vùng biển Lý Sơn đang có gió giật mạnh, sóng quá lớn.

Liên quan đến cơn bão số 13, theo thống kê bước đầu từ các địa phương, cơn bão khiến 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Giai Lai 2 người); 6 người bị thương.

Cơn bão làm 52 nhà bị sập (Gia Lai 43 nhà, Đắc Lắc 9 nhà); 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Gia Lai 2.412 nhà, Đắc Lắc 131 nhà, Quảng Ngãi 50 nhà); 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắc Lắc 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 4 tàu); tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.