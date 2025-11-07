Bão cuốn phăng mái nhà, cả gia đình 7 người chui vào nhà vệ sinh cầu cứu

Nước ngập tại xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk)

Tối 6/11, mưa lớn kèm gió giật dữ dội khiến nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) có gió lớn, hàng chục hộ dân kêu cứu trong đêm khi bão số 13 (Kalmaegi) càn quét qua.

Bà Oanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảng thờ gian bão càn quét.

Bà Tô Thị Kim Oanh (60 tuổi, khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút căn nhà mình đổ sập mái.

Bà Oanh kể khoảng 17h30, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì gió nổi lên dữ dội. Chỉ trong vài phút, tiếng mái tôn bay loảng xoảng, cửa sổ bị giật tung, rồi cả căn nhà rung lên ầm ầm. Bà hét lên gọi các con chạy, nhưng chưa kịp gì thì mái ngói đổ sập.

“Gia đình tôi có 7 người, chỉ còn biết chui vội vào nhà vệ sinh, vừa khóc vừa cầu trời cho qua cơn bão. Tiếng gió rít, tiếng vật dụng va đập dữ dội. Chưa bao giờ trong 60 năm tôi sống ở đây thấy cơn bão nào kinh hoàng đến vậy”, bà nói, mắt vẫn còn đỏ hoe.

Sau khi bão tạm lắng, người dân xung quanh mới dám chạy sang hỗ trợ. Căn nhà cấp bốn của bà Oanh bị gió cuốn phăng hết mái, may mắn cả gia đình không ai bị thương.

Sáng 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Từ tối 3 đến sáng 7/11, mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến 150 – 250mm, có nơi trên 300mm.

Toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương, 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà tốc mái, 147 nhà ngập nước. Gần 54.000 lồng bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi, thiệt hại ước tính 21 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, kè Bạch Đằng bị hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng. Tại phường Phú Yên, 1 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng gãy đổ, gần 90 cây xanh bị quật ngã.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẩn trương hỗ trợ di dời 205 hộ với 667 người khỏi vùng sạt lở nguy hiểm; cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào bờ trú tránh an toàn.

Tính đến 7h ngày 7/11, công tác di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã hoàn tất, với tổng cộng 2.625 hộ (7.976 người) tránh bão và 334 hộ (1.202 người) di dời tránh lũ.