Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc

Clip: Cận cảnh hàng trăm chiếc tàu bị bão số 13 thổi chồng chất lên nhau ở Xuân Đài
Từ chiều đến khuya 6-11, bão số 13 Kalmeagi đổ bộ vào đất liền từ Gia Lai đến Đắk Lắk. khu vực các xã phường ven biển như Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Cảnh của tỉnh Đắk Lắk nằm trong phạm vi ảnh hưởng mạnh của bão số 13 nên trước đó các tàu thuyền trên biển đã về nơi trú tránh.
Tại phường Xuân Đài, hàng trăm ghe tàu đã về neo đậu tại Vũng Chào tránh bão. Thế nhưng nước dâng cao, sức gió rất mạnh đã khiến hàng trăm phương tiện này va đập và chồng chất lên nhau khiến rất nhiều ghe tàu hư hỏng nặng.
Nhìn từ trên cao, hàng trăm chiếc tàu lớn nhỏ nằm chồng chất lên nhau. Theo thống kê ban đầu tại Đắk Lắk, có trên 1.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, 54.000 lồng, bè bị thiệt hại, 3 người chết.
Nhiều người dân sau khi bão tan, ra biển thấy cảnh tàu thuyền bị thổi chồng chất lên nhau đã bật khóc. Đó là cả gia tài của nhiều hộ dân. Theo người dân, lúc đó gió giật rất mạnh, tiếng ghe tàu va đập nhau nghe rất dữ dội nhưng mọi người không thể ra ngoài vì rất nguy hiểm. "Biết vậy nhưng đành chịu chứ ra ngoài cũng không làm được gì nữa, còn sợ bão cuốn đi luôn. Người an toàn là tốt rồi" - ông Kỳ - người dân phường Xuân Đài chia sẻ.
Rất nhiều phương tiện hư hỏng theo cách khác nhau, có chiếc vỡ mũi vì đâm trúng tàu khác, chiếc thủng thân do bị đâm, hàng chục chiếc khác neo đậu ngoài xa đang bị chìm hoặc chìm một phần.
Sáng sớm 7-11, ngay sau khi bão tan, bà con phường Xuân Đài lập tức ra kiểm tra mức độ hư hỏng của tàu và đã không cầm được nước mắt
Hai trong số hàng chục chiếc tàu bị chìm tại Vũng Chào. Theo người dân, những chiếc hư hỏng nhẹ thì tiền sửa mất khoảng 20-30 triệu đồng trong khoảng 5-10 ngày, chiếc hư nặng thì mất 50-70-100 triệu đồng và mất khoảng 1 tháng để sửa. Còn chiếc nào hư nặng quá thì người dân đành bỏ luôn.
Một chiếc tàu bị cơn bão số 13 làm hư hỏng nặng phần đầu, lật ngửa và chìm một phần.
"Bây giờ nhìn một đống tàu lẫn lộn vào nhau thế này thì không biết làm sao. Ngán nhất là bây giờ rất nhiều tàu hư nên khó tìm được người sửa chữa tàu. Chúng tôi vừa mất tiền bạc vừa mất thời gian khi tàu phải nằm bờ chờ sửa" - một người dân ngao ngán nói.
Một phụ nữ đang nhặt nhạnh những tài sản còn lại trên chiếc tàu của mình. Người dân phường Xuân Đài mong muốn được chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 Kalmeagi để sớm trở lại công việc, ổn định cuộc sống.
Sau bão số 13, nhiều tuyến đường quanh các phường Xuân Đài, nhất là khu vực giáp biển, vịnh tràn ngập rác thải như túi ni-lon, cây gỗ, ngư cụ... bị tấp lên bờ; một số tuyến đường liên thôn cũng bị cây ngã chắn đường.
Từ sáng sớm 7-11, lực lượng quân đội và công an đã ra quân hỗ trợ người dân xử lý cây ngã đổ, dọn dẹp vệ sinh sau bão để cuộc sống ổn định trở lại. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2451 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 Kalmaegi.