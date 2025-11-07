Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc

Nhiều người dân sau khi bão tan, ra biển thấy cảnh tàu thuyền bị thổi chồng chất lên nhau đã bật khóc. Đó là cả gia tài của nhiều hộ dân. Theo người dân, lúc đó gió giật rất mạnh, tiếng ghe tàu va đập nhau nghe rất dữ dội nhưng mọi người không thể ra ngoài vì rất nguy hiểm. "Biết vậy nhưng đành chịu chứ ra ngoài cũng không làm được gì nữa, còn sợ bão cuốn đi luôn. Người an toàn là tốt rồi" - ông Kỳ - người dân phường Xuân Đài chia sẻ.