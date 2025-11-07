Hơn 43.000 tỷ đồng bị mưa lũ "cuốn trôi"

Cụ thể, ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt làm 92 người chết và mất tích; 153 người bị thương. 58.600 ha lúa và 36.700 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. 4,2 triệu con gia súc và gia cầm bị chết. Hơn 285.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là hơn 43.000 tỷ đồng, gấp hơn 93 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, thiên tai làm 279 người chết và mất tích; 363 người bị thương. Hơn 310.000 ha lúa và 76.700 ha hoa màu bị hư hỏng. Gần 5 triệu con gia súc và gia cầm bị chết. Gần 324.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại . Cả nước thiệt hại ước tính hơn 59.200 tỷ đồng do thiên tai, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Thống kê, tháng 10, tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các địa phương phía Bắc chậm hơn so với vụ mùa năm 2024 do lịch thời vụ của vụ mùa năm nay muộn hơn, cùng với ảnh hưởng của mưa bão liên tiếp trong quý III gây ngập úng kéo dài, nhiều diện tích lúa bị đổ ngã gây khó khăn cho thu hoạch.

Một số địa phương có diện tích thu hoạch lúa mùa giảm so cùng kỳ năm 2024 như Bắc Ninh giảm 33.500 ha; Ninh Bình giảm 21.600 ha; Lào Cai giảm 13 500 ha; Thanh Hóa giảm 10.400 ha…

Đồng thời, diện tích gieo trồng một số cây giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập úng, cuốn trôi làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng.

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp và khai thác thủy sản giảm do ảnh hưởng của các đợt bão và hoàn lưu bão trong tháng. Thời tiết bất lợi bởi cơn bão số 10 và 11, các phương tiện nằm bờ tránh bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, sản lượng thủy sản khai thác biển giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 278.000 tấn.

Kết quả tăng trưởng 9 tháng đạt 7,85%, tiến sát kịch bản mục tiêu 8%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm, theo tính toán của Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam cần đạt tăng trưởng khoảng 8,4% trong quý IV - mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng Ban Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê - nhận định, đây là mục tiêu mang tính tham vọng và đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro, biến động địa chính trị và áp lực suy giảm thương mại quốc tế.

Theo bà Hạnh, những tháng cuối năm, một trong các thách thức ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế là biến đổi khí hậu, thiên tai , dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng nội địa, rủi ro thời tiết cực đoan và gián đoạn logistics mùa mưa bão. Điều này có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ, ảnh hưởng tiến độ thi công và giao hàng.

Đặc biệt, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong các tháng cuối năm là rất lớn, trong khi thời tiết bất lợi dễ khiến công tác thi công bị gián đoạn.

Đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ tăng trưởng quý IV, bà Hạnh nhấn mạnh chủ động phòng chống thiên tai, đồng thời ưu tiên lĩnh vực có hiệu ứng lan tỏa lớn, vừa kích cầu trong nước vừa thúc đẩy xuất khẩu.

Với đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% kế hoạch vốn. Đây là chìa khóa để kích thích khu vực xây dựng và công nghiệp vật liệu và dịch vụ liên quan. Các bộ, ngành địa phương cần ưu tiên tháo gỡ triệt để vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Song song đó, cơ quan quản lý cần tăng tốc phê duyệt và xúc tiến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao (sản xuất chip, linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo). Việc này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, mà còn tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu các năm tiếp theo.