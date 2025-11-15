Ngư dân câu được con mực khổng lồ nặng 50kg trên biển

Một con mực khổng lồ, dài tới 4,5 mét – dài hơn hai con trưởng thành – đã làm một nhóm ngư dân ở Philippines ngạc nhiên.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, con mực khổng lồ xuất hiện bên cạnh thuyền của nhóm ngư dân. Theo ước tính, con mực khổng lồ nặng khoảng 50 kg. Đây được cho là con mực lớn nhất mà ngư dân địa phương từng thấy.

Sau khi câu được con mực khổng lồ, các ngư dân chỉ quay lại clip và thả nó xuống biển ngay lập tức.

Con mực khổng lồ nặng 50kg bị bắt.

Mực khổng lồ - giống như con được quay trong clip - là một trong những loài động vật không xương sống lớn nhất trên thế giới, có khả năng đạt chiều dài lên đến 13 mét.

Các chuyên gia cho biết mực khổng lồ không ăn được vì chúng chứa nồng độ amoni clorua cao trong cơ thể, giúp chúng bơi lội, tạo ra mùi vị như thịt thối rữa.

Theo một cư dân mạng, mực của mực khổng lồ vẫn có thể được tận dụng và bán trên thị trường.

Trước đó, vào 4/2018, hhàng chục người dân tại ngôi làng thuộc tỉnh đảo Tawi-tawi, Philippines, đã vô cùng sững sờ khi nhìn thấy con mực ống khổng lồ dài hơn 2,4m và rộng 46cm, được một ngư dân địa phương kéo lên bờ.

Con mực có chiều dài 2,4m.

Đa số người dân cho rằng, đây là con mực ống lớn nhất mà họ từng được nhìn thấy tại hòn đảo.

Harold Eduardo Curtis, một ngư dân sống trên đảo, cho biết: "Tôi biết ai là người bắt được con mực ống này. Anh ấy đã rất vất vả để kéo được nó lên bờ, bởi con mực rất nặng. Con mực trông rất đẹp, sạch và sáng màu. Nó khá khỏe mạnh và còn ít tuổi. Thịt của nó chắc sẽ tuyệt vời lắm".

Harold cũng thừa nhận: "Đây là con mực lớn nhất tôi từng thấy". Theo anh, có thể ngoài biển còn có nhiều con khác to lớn hơn nó.