Quân đội Mỹ điều tra bác sĩ phụ khoa bị cáo buộc chụp lén ảnh nhạy cảm của bệnh nhân

Đại tá Mark Jacques, chỉ huy Trung tâm Y tế Quân đội Darnall đang trò chuyện với phóng viên kênh NBC về vụ bê bối của một bác sĩ quân y (Ảnh: NBC News)

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế Quân đội Darnall, căn cứ Fort Hood (bang Texas).

Đại tá Mark Jacques, Chỉ huy trưởng Trung tâm Y tế Carl R. Darnall tại Fort Hood, cho biết ông đã gửi thư thông báo đến hơn 1.400 bệnh nhân từng được bác sĩ phụ khoa này thăm khám, đồng thời thiết lập đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin. Ông nói rằng khoảng 85 bệnh nhân đã liên hệ với Cơ quan Điều tra Hình sự Lục quân (CID), dù chưa xác định tất cả họ có phải là nạn nhân hay không.

Theo thông tin từ NBC News và một số quan chức Lục quân, ít nhất 30 phụ nữ có thể đã bị bác sĩ phụ khoa này chụp ảnh hoặc quay video trái phép trong quá trình khám bệnh. Bác sĩ bị cáo buộc là Blaine McGraw, người đang đối mặt với đơn kiện do một bệnh nhân (dưới tên "Jane Doe") nộp lên tòa án, cáo buộc ông này bí mật ghi hình các bộ phận nhạy cảm trong lúc khám và thực hiện những hành vi không phù hợp khác. Đơn kiện cũng cho rằng các khiếu nại về hành vi sai trái của McGraw đã tồn tại nhiều năm nhưng không được xử lý triệt để.

Đại tá Jacques cho biết ông không nhận được bất kỳ báo cáo nào liên quan đến cáo buộc trước khi tiếp nhận chức vụ vào tháng 6/2025. Ngày 17/10, khi có bệnh nhân đưa ra tố cáo đầu tiên, McGraw lập tức bị đình chỉ công tác, cấm tiếp cận khu vực khám bệnh và hồ sơ y tế, đồng thời CID mở cuộc điều tra hình sự.

Phóng viên Courtney Kube của kênh NBC phỏng vấn Jane Doe, người đã đệ đơn kiện bác sĩ quân y McGraw (Ảnh: NBC News)

Một số bệnh nhân liên quan đến vụ việc cho biết họ chưa từng được CID liên lạc. Một phụ nữ chia sẻ lo ngại rằng quyền riêng tư của cô có thể đã bị xâm phạm: "Ông ta có thể có hình ảnh của tôi mà tôi không hề hay biết". Kênh NBC News xác minh những người này đều từng là bệnh nhân của McGraw.

Một bệnh nhân khác, được gọi là "Erin" để bảo vệ danh tính, cho biết cô được quân cảnh liên hệ ngày 28/10. CID gửi cho cô một hình ảnh tìm thấy trong điện thoại của McGraw để xác minh. Erin lập tức nhận ra đó là hình ảnh cô bị chụp bí mật trong thời điểm điều trị hậu sản tại phòng hồi sức tích cực. Khi đó, McGraw đã đề nghị "kiểm tra" tình trạng cho con bú mà cô không hề biết mình bị ghi hình. Theo CID, các hình ảnh trong điện thoại của McGraw được cho là xuất hiện từ tháng 2/2025.

Mặc dù vậy, bức thư của CID gửi tới một số bệnh nhân khẳng định: "Tên quý vị nằm trong danh sách những người được bác sĩ này thăm khám, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy quý vị bị ảnh hưởng bởi cáo buộc đang được xem xét".

Đại tá Jacques nhấn mạnh: "Những cáo buộc này hoàn toàn đi ngược lại giá trị của người thầy thuốc và người lính. Chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn và tôn trọng. Cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng tôi sẽ rà soát mọi quy trình để bảo đảm sự việc tương tự không xảy ra lần nữa".