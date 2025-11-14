Ngư dân câu được con cá hải tượng khổng lồ nặng 100kg trên sông

Một ngư dân đến từ thành phố Promissão, bang São Paulo, Brazil, đã trải qua khoảnh khắc đáng nhớ vào sáng ngày 11/11, khi anh bắt được một con cá hải tượng khổng lồ ở Cardoso.

Con cá này nặng hơn 100 kg và dài gần 2 mét. Thành tích ấn tượng diễn ra ngay trong khu vực đô thị của thành phố, thu hút sự chú ý của người dân và du khách, những người đã tập trung theo dõi người ngư dân vật lộn để kéo con cá khổng lồ lên khỏi mặt nước.

Tác giả của kỳ tích này là Washington, người đã kể lại sự phấn khích khi bắt được một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới.

Con cá hải tượng khổng lồ nặng 100kg.

Cá hải tượng ngày càng được nhìn thấy nhiều hơn ở các hồ chứa và sông ngòi thuộc vùng Tây Bắc bang São Paulo, trở thành điểm thu hút ngư dân và khách du lịch.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán của người dân Cardoso, củng cố danh tiếng của thành phố như một điểm đến câu cá thể thao.

Được biết đến là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, cá hải tượng, có thể dài hơn 3 mét và nặng tới 220 kg.

Phổ biến ở lưu vực sông Amazon, cá hải tượng là một loài rất cổ xưa. Chúng còn được gọi là "gã khổng lồ thời tiền sử" và cần phải ngoi lên mặt nước để thở. Thức ăn của chúng là các động vật không xương sống dưới nước như côn trùng, động vật thân mềm và giáp xác.

Vì là loài cá chất lượng, có giá trị thương mại cao, nhiều người đã đầu tư nuôi loài cá này. Lượng thịt lớn mang lại lợi nhuận, nhưng việc đánh bắt quá mức cá hải tượng cũng có thể gây ra mối đe dọa tuyệt chủng cho loài cá này tại môi trường sống tự nhiên.