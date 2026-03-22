Ngư dân bắt được con cá ngừ khổng lồ dài 2,37 mét, nặng 280kg

Ngư dân ở Hạ Môn, Trung Quốc, mới đây đã bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng 280 kg. Tại chợ, cần đến 7 người lớn mới nâng được "con cá khổng lồ" lên một tấm ván gỗ hình chữ nhật để người mua hàng và người qua đường chiêm ngưỡng.

Theo báo cáo của Jimu News, vào lúc 8h40 ngày 18/3, cửa hàng cá biển sâu Dagu ở chợ số 8, Hạ Môn đã chật kín người và tâm điểm chú ý là một con cá ngừ vây xanh khổng lồ.

Con cá ngừ khổng lồ nặng 280kg.

Con cá ngừ vây xanh nặng 280 kg, dài 2,37 mét và rộng gần 0,6 mét. Thân cá có màu xám bạc pha chút xanh lam, lưng đen bóng, bụng trắng ngần. Thân cá tròn trịa, dày dặn với những đường gân chắc khỏe, trông giống như một quả ngư lôi khổng lồ vừa được kéo lên từ biển sâu.

Con cá này được cho là cá thể lớn nhất từng xuất hiện tại chợ số 8 ở Hạ Môn gần đây. Nó đã thu hút một đám đông lớn người xem, họ chụp ảnh và nhiều người hỏi giá cũng như muốn mua ngay tại chỗ. Để cho thấy kích thước khổng lồ của nó, 6 người đàn ông đã nằm xuống bên cạnh để so sánh.

Chủ cửa hàng họ Trần giải thích rằng đội đánh cá sử dụng mực sống làm mồi và buộc bóng vào dây câu để báo hiệu cá có cắn câu hay không. Khi cá cắn câu, bóng sẽ chìm xuống như một tín hiệu. Tuy nhiên, vì cá ngừ vây xanh có sức mạnh và sức bền rất lớn, nên không thể kéo chúng trực tiếp về. Họ chỉ có thể dùng thuyền bám theo cá để làm cạn kiệt sức lực và theo dõi nó trong gần 5 giờ trước khi bắt.

Chủ cửa hàng này cũng tiết lộ rằng sau khi tin tức được phát đi vào tối hôm đó, cá gần như đã bán hết trong thời gian ngắn, số còn lại được tặng cho người thân và bạn bè. Cửa hàng cá là do gia đình quản lý và họ đã đặc biệt mời một đầu bếp bậc thầy giàu kinh nghiệm đến cắt cá, công việc này mất khoảng một giờ để hoàn thành.