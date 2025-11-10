Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 194kg trên biển

Một con cá Bhola khổng lồ nặng 194 kg đã được ngư dân bắt tại Shah Porir Dwip, Teknaf, Cox's Bazar, Bangladesh. Con cá bị mắc vào lưới kéo của ngư dân địa phương Kalu Fakir gần cửa sông Naf ở Gholar Char.

Theo ông Mohammad Hasan, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã Chủ tàu đánh cá các ngư dân, do Nur Mohammad dẫn đầu, đã phát hiện con cá khổng lồ mắc vào lưới cùng với những con cá nhỏ hơn sau một giờ kéo lưới. Họ đã kéo con cá vào bờ với sự giúp đỡ của người dân địa phương và vận chuyển đến bến tàu Shah Porir Dwip, nơi những người hiếu kỳ tụ tập.

Con cá khổng lồ nặng 194kg.

Nur Mohammad, một ngư dân nhận xét: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt được một con cá Bhol lớn như vậy, nặng 194 kg". Con cá này ban đầu được định giá là 300.000 Taka (64,7 triệu đồng) nhưng đã được bán cho một thương nhân cá địa phương là Nurul Alam với giá 260.000 Taka (56 triệu đồng).

Nurul Alam lưu ý rằng mặc dù cá Bhola lớn rất hiếm, nhưng một con nặng 150 kg đã được bắt gần đảo St. Martin vào cùng thời điểm năm ngoái.

Cán bộ Thủy sản cấp cao của Upazila, Delwar Hossain, xác nhận vụ đánh bắt hiếm này, cho biết loài cá được người dân địa phương gọi là Bhol, được phân loại khoa học là Raiamas bhol. Ông giải thích rằng những cá thể lớn như vậy rất hiếm, vì cá Bhol thường nặng từ 5 đến 15 kg vào mùa đông.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê Raiamas bola là loài "Ít quan tâm", cho thấy loài này phân bố rộng rãi và quần thể đông đảo.

Delwar Hossain nói thêm: "Những hạn chế do chính phủ áp đặt đối với hoạt động đánh bắt cá biển trong những năm gần đây đã tạo điều kiện cho quần thể cá phát triển".