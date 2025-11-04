Cá mập khổng lồ liên tiếp dạt vào bờ gây xôn xao

Theo The Sun, mới đây, một con cá mập phơi nắng khổng lồ dài hơn 3,6 mét đã được phát hiện dạt vào bãi biển ở Portgordon, Moray, Scotland, đánh dấu trường hợp cá mập thứ ba mắc cạn tại khu vực này chỉ trong vài tuần gần đây.

Người đầu tiên phát hiện ra con vật là ông Peter MacDonald, một cư dân địa phương. Ông kể lại với tờ What's The Jam rằng cảnh tượng này khiến ông "vừa kinh ngạc vừa buồn bã", mô tả đó là "sự tương phản âm dương của thế giới động vật hoang dã ở Portgordon".

á mập khổng lồ dài hơn 3,6 mét dạt vào bờ biển Scotland. (Nguồn: Jam Press/Peter MacDonald)

"Thật đáng buồn khi chứng kiến cảnh một con cá mập phơi nắng non dài hơn 3,6 mét. Tôi chưa bao giờ thấy con nào bị mắc cạn trước đây", ông MacDonald nói.

Các chuyên gia từ tổ chức Shark and Skate Scotland đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra xác cá mập. Họ xác nhận đây là một con cá mập phơi nắng đực còn non, thuộc loài cá lớn thứ hai thế giới chỉ sau cá mập voi.

Một người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi con cá mập dạt vào bờ ở Portgordon. Con vật vẫn chưa trưởng thành, bởi khi trưởng thành hoàn toàn, loài này có thể đạt chiều dài gấp đôi.

Không có nguyên nhân tử vong rõ ràng, nhưng chúng tôi đã thu thập mẫu để phân tích thêm. Hy vọng kết quả sẽ giúp hiểu rõ hơn về lý do tại sao chúng lại mắc cạn".

Do kích thước và vị trí của con cá mập, thi thể nó được giữ nguyên tại bãi biển để tự phân hủy tự nhiên, hoặc có thể bị cuốn trôi đi khi thủy triều lên.

Trước đó, trong tháng 10, một con cá mập xanh dài khoảng 2,7 mét đã được Joy Peacock phát hiện tại bãi biển St Ninian ở Shetland. Chỉ vài ngày sau, Annemarie Simpson, một người đi bộ khác cũng phát hiện một con cá mập porbeagle dài khoảng 1,8 mét, họ hàng gần của cá mập trắng lớn, dạt vào bờ đá ở Wick, gần John O'Groats.

Các nhà khoa học hiện đang lo ngại về hiện tượng cá mập liên tiếp dạt vào bờ biển Scotland, và cho rằng biến đổi khí hậu, dòng hải lưu hoặc tình trạng thiếu thức ăn có thể là nguyên nhân khiến các loài cá lớn này thay đổi quỹ đạo di chuyển.