Ngôi trường cao nhất thế giới

Bạn đã bao giờ tưởng tượng đi học ở nơi mà không khí mỏng đến mức thở thôi cũng khó? Hãy khám phá ngôi trường từng nằm ở độ cao hơn cả những đỉnh núi nổi tiếng, nơi học sinh và giáo viên đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt và thiếu oxy mỗi ngày. Đó chính là trường học cao nhất thế giới, một kỷ lục giáo dục đáng kinh ngạc được ghi nhận bởi Guinness World Records.

Ngôi trường "chạm đến mây" ở Tây Tạng

Kỷ lục trường học cao nhất thế giới thuộc về Trường Tiểu học Nội trú Phumachangtang (Pumajiangtangxiang Township) ở cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc, nằm phía bắc dãy Himalaya, gần biên giới Bhutan. Theo Guinness World Records, trường nằm ở độ cao 5.022 mét (16.476 feet) so với mực nước biển.

Một số nguồn địa phương ghi nhận độ cao 5.373m, phản ánh độ cao trung bình của thị trấn Phumachangtang, nhưng Guinness xác nhận con số 5.022m cho vị trí cụ thể của trường. Hoạt động từ năm 1986 đến tháng 8/2017, trường từng là nơi học tập của khoảng 100 học sinh, chủ yếu là con em các gia đình du mục chăn nuôi trên thảo nguyên Tây Tạng, với 6 giáo viên và 4 nhân viên hỗ trợ.

Trường được đặt tên theo ngôi làng nhỏ gần đó, nơi chỉ có khoảng 1.000 dân sinh sống vào mùa cao điểm. Với nhiệt độ xuống tới -20°C vào mùa đông và thiếu thốn cơ sở vật chất, cả giáo viên lẫn học sinh phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Học sinh đi bộ hàng giờ từ lều trại để đến lớp, còn 6 giáo viên dạy học bằng bảng đen, không điện, không internet, đôi khi qua radio khi bão tuyết ập đến.

Năm 2017, trường đóng cửa vì lo ngại sức khỏe do độ cao và thời tiết khắc nghiệt. Học sinh được chuyển đến một trường mới ở thị trấn Nagarze (khoảng 4.500m), an toàn hơn cho học tập. Tòa nhà cũ được cải tạo thành nhà trẻ hoặc trung tâm cộng đồng, tiếp tục hỗ trợ giáo dục địa phương. Dù không còn hoạt động, Phumachangtang vẫn giữ kỷ lục là "trường học cao nhất từng tồn tại" theo Guinness.

Điều gì làm nên sự đặc biệt của Phumachangtang?

Ngôi trường Phumachangtang không chỉ nổi bật vì độ cao kỷ lục 5.022 mét, nơi áp suất không khí chỉ bằng một nửa mực nước biển, khiến học sinh và giáo viên thường xuyên đối mặt với "phản ứng cao nguyên" như đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Để thích nghi, họ phải thở sâu, uống trà thảo dược địa phương, nhưng vẫn kiên trì học toán, tiếng Tây Tạng, tiếng Quan Thoại và cả kỹ năng chăn nuôi hiện đại, giúp cộng đồng du mục thích nghi với biến đổi khí hậu.

Các em học sinh, hầu hết là con em du mục từ 6 làng rải rác, sống nội trú trong những phòng học đơn sơ với cửa sổ hai lớp để chống lạnh. Dù điều kiện khó khăn, trường đạt tỷ lệ nhập học 100% cho trẻ em trong độ tuổi, một thành tựu đáng kinh ngạc ở vùng cao nguyên.

Điều ấn tượng hơn cả là trường đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực đưa giáo dục đến vùng sâu vùng xa, góp phần giảm tỷ lệ mù chữ ở Tây Tạng từ 90% xuống dưới 10% trong vài thập kỷ. Với chỉ 100 học sinh, chủ yếu là con em du mục, trường không chỉ dạy kiến thức mà còn gìn giữ văn hóa Tây Tạng, từ những bài học về lịch sử vùng cao nguyên đến kỹ năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt. Dù đã đóng cửa, di sản của Phumachangtang vẫn truyền cảm hứng, cho thấy giáo dục có thể nở rộ ngay cả trên "nóc nhà thế giới".

Tổng hợp