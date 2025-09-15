Ngày đặc biệt của hơn 2.000 trai tài gái giỏi tại "Harvard Việt Nam"

Nhắc đến Đại học Ngoại thương, nhiều người thường gọi vui nơi đây là "Harvard Việt Nam" - ngôi trường đã trở thành điểm hẹn của những thế hệ sinh viên năng động, tự tin và hội nhập. Không chỉ là mái nhà tri thức, Ngoại thương còn là nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân tươi đẹp, nơi mỗi FTU-er đã từng thức trắng vì deadline, hồi hộp trước kỳ thi, hay cùng bạn bè cháy hết mình trong các hoạt động ngoại khóa.
Ngày 14/9 mới đây, một cột mốc quan trọng đã đến: hơn 2.000 sinh viên hệ chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung của Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh chính thức nhận tấm bằng cử nhân trong Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2, diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Giây phút ấy, mọi nỗ lực bền bỉ suốt những năm học của họ đều được ghi dấu bằng niềm tự hào và những tiếng vỗ tay rộn rã.